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    EE.UU. respalda al gobierno del Líbano y advierte a Hezbolá que no permitirán “amenazas de violencia y derrocamiento”

    “La era en la que un grupo terrorista mantenía como rehén a una nación entera está llegando a su fin”, sentenció el secretario de Estado estadounidense.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó este domingo su respaldo a las instituciones democráticas del Líbano y apuntó que los intentos de desestabilización de parte de la organización chií Hezbolá no lograrán su objetivo.

    “Estados Unidos respalda firmemente al gobierno legítimo del Líbano en sus esfuerzos por restaurar su autoridad y construir un futuro mejor para todo su pueblo. No se permitirá que las amenazas de violencia y derrocamiento de Hezbolá tengan éxito”, apuntó Rubio a través de X.

    “La era en la que un grupo terrorista mantenía como rehén a una nación entera está llegando a su fin”, sentenció el secretario estadounidense.

    Previamente, el jefe de la diplomacia norteamericana calificó de “imprudente” la postura de Hezbolá, a la que acusó de querer “arrastrar a Líbano de regreso al caos y la destrucción”. En ese sentido, hizo hincapié en que la organización “está activamente tratando de arrastrar a Líbano de regreso al caos”.

    Las declaraciones se enmarcan en medio de las negociaciones que sostiene Washington con Irán, principal aliado y promotor de la organización extremista libanesa, para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente tras casi tres meses de guerra.

    Desde el Hezbolá, el líder del grupo, Naim Qasem, expresó en un discurso televisado la esperanza de que se alcance un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que incluya una tregua en Líbano.

    Asimismo, Qasem criticó el avance de las conversaciones en Washington con Israel. “Estas negociaciones sólo benefician a Israel y constituyen una puñalada por la espalda para su grupo”, aseguró el dirigente de Hezbolá.

    Si bien se espera el anuncio de un acuerdo este domingo, el propio Donald Trump precisó que las negociaciones se mantienen en curso y que Estados Unidos no se precipitará en firmar un acuerdo.

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