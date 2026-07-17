Trump anuncia desclasificación de documentos que atribuyen a China presunta injerencia en elecciones de EE.UU. desde 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la desclasificación y publicación inmediata de una serie de documentos de inteligencia que, según afirmó, contienen antecedentes sobre una presunta operación de injerencia impulsada por China en los procesos electorales estadounidenses desde 2020, año en el que perdió contra el demócrata Joe Biden.

El mandatario sostuvo que los archivos incluyen información reservada sobre vulnerabilidades en la infraestructura electoral y antecedentes que, a su juicio, no fueron conocidos públicamente durante los últimos años.

“Esta noche anuncio la desclasificación y publicación inmediata de información de inteligencia crucial, que revela vulnerabilidades alarmantes en nuestra infraestructura electoral”, afirmó Trump durante un discurso dirigido a la nación.

Según explicó el jefe de Estado, uno de los principales documentos sostiene que autoridades chinas habrían accedido de manera ilícita a una base de datos masiva con registros de electores estadounidenses, lo que calificó como la mayor filtración de información electoral conocida hasta ahora.

A ello sumó la acusación de que organismos de inteligencia conocían estos antecedentes desde hace años, pero no los comunicaron oportunamente.

“La República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor filtración de datos electorales de la historia, resultando en la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de registros de votantes estadounidenses”, aseguró.

Trump también sostuvo que parte del material desclasificado apuntaría a un supuesto encubrimiento dentro de las propias agencias de inteligencia de Estados Unidos.

“Las agencias de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) comenzaron a enterarse de la filtración de los registros electorales en 2020, cuando descubrieron que decenas de millones de datos de votantes en 18 estados habían sido comprados, robados o pirateados por China”, dijo.

En ese contexto, afirmó que funcionarios habrían minimizado deliberadamente la magnitud de la presunta interferencia extranjera detectada durante el proceso electoral.

“Miembros del ‘Estado Profundo’ trabajan en nuestra agencia de Inteligencia para suprimir y minimizar activamente la información sobre el alcance de la siniestra injerencia electoral de China”, señaló el mandatario.

Otro de los ejes de la documentación, de acuerdo con Trump, aborda las vulnerabilidades de las máquinas de votación electrónica, los sistemas de recuento de votos y las bases de datos utilizadas por las autoridades electorales, las que, según afirmó, permanecerían expuestas a ataques cibernéticos y manipulaciones.

“Nuestro gobierno sabía desde hace tiempo que estas máquinas son extremadamente vulnerables a los ataques. Se trata de una ciberamenaza dirigida al corazón mismo de nuestra democracia”, agregó.

El presidente estadounidense también aseguró que los archivos contienen antecedentes sobre presuntas irregularidades en el registro electoral, incluyendo personas no ciudadanas inscritas para votar y supuestos casos de fraude que, según dijo, habrían sido ocultados por distintas autoridades.

“Incluso cuando se han detectado pruebas significativas de fraude, estas han sido ocultadas y encubiertas”, sostuvo, añadiendo que el Departamento de Seguridad Nacional habría identificado cerca de 278.000 no ciudadanos inscritos para votar en elecciones federales.

Frente a estos antecedentes, Trump informó que instruyó al director del FBI, Kash Patel, realizar una investigación exhaustiva sobre los documentos desclasificados y coordinar acciones con el Departamento de Justicia para perseguir eventuales responsabilidades penales.

Asimismo, indicó que el Departamento de Seguridad Nacional notificará a los estados cuyos registros electorales habrían sido comprometidos y revisará los padrones para eliminar a quienes no cumplan con los requisitos legales.

Finalmente, el mandatario utilizó el anuncio para insistir en la aprobación de la denominada Ley SAVE America, iniciativa que busca exigir prueba de ciudadanía e identificación con fotografía para votar, además de restringir el voto por correo a situaciones específicas.

“Abordar esta crisis de seguridad electoral exige que el Congreso apruebe la Ley SAVE America”, afirmó Trump, antes de concluir con un llamado directo a los legisladores: “La única razón para no hacerlo es que se quiera hacer trampa”.