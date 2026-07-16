Frente de lluvias: SNA monitorea producción agrícola y gobierno llamó a suspender faenas de pequeña minería ante riesgos

El gran frente de lluvias y viento que afecta a buena parte del país tiene en alerta al sector productivo, en particular a la agricultura.

De hecho, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) informó que están monitoreando la situación de su rubro en distintas comunas, aunque es aún temprano para calcular los efectos más generales que tendrá esta situación.

El gremio indicó que “de acuerdo con el monitoreo realizado junto a nuestros gremios asociados desde Atacama hasta Los Lagos, el sistema frontal no ha provocado, hasta ahora, daños de consideración en la producción agrícola. Los reportes dan cuenta principalmente de árboles caídos, cortes de suministro eléctrico, algunos canales y esteros desbordados, daños puntuales en caminos rurales y afectaciones menores a viviendas. Sin embargo, no se registran impactos relevantes en los predios agrícolas".

De todas formas, la SNA destacó que el sistema frontal estaba este jueves “recién comenzando. Estamos especialmente atentos a su evolución en la zona centro y norte del país. Si bien los suelos aún tienen capacidad para absorber una parte importante de las precipitaciones, a medida que continúen las lluvias aumenta el riesgo de escurrimientos, desbordes e inundaciones”.

En este contexto, el gremio hizo un llamado a sus socios a “mantenerse alerta y seguir las medidas preventivas. Por nuestra parte, continuaremos monitoreando la situación en coordinación con las autoridades y nuestros gremios regionales para evaluar oportunamente cualquier impacto que puedan generar las precipitaciones previstas para las próximas horas”.

En la misma línea, desde Frutas de Chile también indicaron que están monitoreando permanentemente la evolución del sistema frontal “y en contacto directo con nuestros comités y socios de las distintas zonas del país para seguir de cerca su desarrollo y evaluar su eventual impacto en la actividad frutícola”.

Pequeña minería

En otro rubro, el Ministerio de Minería hizo un llamado este jueves a los pequeños productores y trabajadores mineros a extremar las medidas preventivas y de seguridad. En un comunicado, la cartera advirtió que las precipitaciones, el aumento de caudales, probables deslizamientos de material, inestabilidad de caminos y las adversas condiciones de visibilidad pueden incrementar significativamente los riesgos en las faenas, especialmente en aquellas ubicadas en sectores cordilleranos y precordilleranos.

Por esto, el subsecretario de Minería, Álvaro González, señaló que “la seguridad de las personas debe ser siempre nuestra principal prioridad. Por ello, hacemos un llamado a los pequeños mineros a suspender oportunamente las faenas y descender a lugares seguros mientras dure la emergencia. La prevención y el autocuidado son las herramientas más eficaces para evitar accidentes”.