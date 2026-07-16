SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    DPR del Biobío reporta un fallecido por caída de árbol en Negrete en medio del sistema frontal

    La víctima, de 52 años, realizaba labores de limpieza en la Ruta Q-180 cuando fue impactada por un árbol. El Ministerio Público instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI y al Servicio Médico Legal.

    Por 
    Sebastián Yeza
     
    Sebastián Escobar F.
    Imagen referencial. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La Delegación Presidencial Regional del Biobío confirmó este jueves el fallecimiento de un trabajador de 52 años en la comuna de Negrete, luego de ser impactado por la caída de un árbol mientras realizaba labores de despeje en la Ruta Q-180, también conocida como Ruta Nahuelbuta, en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

    La víctima es un trabajador que se vio afectado por la caída de un árbol, mientras realizaba labores de limpieza y despeje de la calzada en el kilómetro 52 de la Ruta Q-180, también conocida como Ruta Nahuelbuta.

    Al respecto, el delegado presidencial provincial del Biobío, Juan Pablo Mellado, comentó que es una “muy lamentable situación”. En esa línea, dijo que el incidente se registró durante la mañana en la ruta, cuando el funcionario de la concesionaria fue a retirar junto a otros trabajadores un árbol que había caído en el sector y obstaculizando la calzada.

    “Lamentablemente, cuando estaba haciendo este trabajo cayó otro árbol al lado, sobre este funcionario”, añadió.

    DPR del Biobío reporta un fallecido por caída de árbol en Negrete en medio del sistema frontal

    Tras el incidente, el afectado fue trasladado hasta el Hospital de Nacimiento y, posteriormente, derivado al Hospital de Los Ángeles. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

    El delegado provincial extendió sus condolencias a la familia y afirmó que es un “hecho terrible” además de mencionar que “son las cosas que a uno no le gustaría pasar ni tener que informar”.

    En la oportunidad, el delegado también aprovechó de hacer un llamado: “Que se le tome el peso cuando ocurren estos frentes de mal tiempo, cuando las condiciones no son las adecuadas para desplazarse, este es un terrible ejemplo de lo que pudiese ocurrir. Esto no ha terminado. Solo llamar a la responsabilidad, al uso del sentido común y ser tremendamente cuidadosos”.

    Por su parte,, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Servicio Médico Legal (SML) para realizar peritajes asociados a su deceso.

    Más sobre:Sistema frontalNegretePDIRegión del BiobíoLluviasInundacionesMarejadasBrigada de Homicidios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Frente de lluvias: SNA monitorea producción agrícola y gobierno llamó a suspender faenas de pequeña minería ante riesgos

    Grúa pluma se desploma por fuertes vientos en Coquimbo y afecta al menos cuatro viviendas

    Poduje reafirma demolición y acusa nuevas fallas en viviendas de El Olivar en medio de sistema frontal

    La segunda vida que encontró en el agua

    Coquimbo activa coordinación de emergencia por sistema frontal y advierte riesgo de aislamiento en zonas rurales

    Kast valora avance de megarreforma y espera que eventual ofensiva ante el TC se resuelva con “rapidez”

    Lo más leído

    1.
    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: sigue las lluvias, alertas de Senapred, cortes de luz y el estado de rutas

    2.
    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    Imputado relató ante la Fiscalía cómo la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín se transformó en un call center electoral

    3.
    Grúa pluma se desploma por fuertes vientos en Coquimbo y afecta al menos cuatro viviendas

    Grúa pluma se desploma por fuertes vientos en Coquimbo y afecta al menos cuatro viviendas

    4.
    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    La falsa alerta de fraude y la supuesta amenaza del Tren de Aragua que terminó con ocho imputados por robar $ 370 millones a notario

    5.
    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    6.
    Fiscalía revela que el impacto que mató a seis personas en atropello en Viña de Mar fue al menos a 85 kilómetros por hora

    Fiscalía revela que el impacto que mató a seis personas en atropello en Viña de Mar fue al menos a 85 kilómetros por hora

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Servicios

    Declaran alerta roja en comuna de Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo

    Declaran alerta roja en comuna de Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo

    Sistema frontal: revisa las regiones en que se suspendieron clases para este viernes 17 de julio

    Sistema frontal: revisa las regiones en que se suspendieron clases para este viernes 17 de julio

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred

    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred

    DPR del Biobío reporta un fallecido por caída de árbol en Negrete en medio del sistema frontal
    Chile

    DPR del Biobío reporta un fallecido por caída de árbol en Negrete en medio del sistema frontal

    Grúa pluma se desploma por fuertes vientos en Coquimbo y afecta al menos cuatro viviendas

    Poduje reafirma demolición y acusa nuevas fallas en viviendas de El Olivar en medio de sistema frontal

    Frente de lluvias: SNA monitorea producción agrícola y gobierno llamó a suspender faenas de pequeña minería ante riesgos
    Negocios

    Frente de lluvias: SNA monitorea producción agrícola y gobierno llamó a suspender faenas de pequeña minería ante riesgos

    Quiroz tras avance de megarreforma en el Senado: “Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible”

    Exsuperintendente de casinos funda un nuevo gremio de proveedores de plataformas de apuestas online

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile
    Tendencias

    Lluvias, marejadas, nevadas y más: los fenómenos que trae el sistema frontal en Chile

    Cómo el consumo de café puede reducir el riesgo de cáncer de hígado, según una investigación

    Adolescentes de entornos desfavorecidos son más vulnerables al uso problemático de redes sociales, según un estudio

    “Ingleses cagones”: la polémica celebración de Arturo Vidal por el triunfo de Argentina
    El Deportivo

    “Ingleses cagones”: la polémica celebración de Arturo Vidal por el triunfo de Argentina

    FIFA investigará lienzo de Argentina alusivo a Las Malvinas, pero sancionará solo después del Mundial

    Reclamo de Dembélé y la furia de sus compañeros: el lío en el vestuario de Francia en medio de la derrota con España

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer
    Tecnología

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland
    Cultura y entretención

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Para frenar “imprecisas y flagrantes falsedades”: representante de Sam Neill dio a conocer la causa de muerte del actor

    ¿Ocurrió realmente la Guerra de Troya? ¿Cuándo se escribió la Odisea? Lo que dice la historia sobre los relatos de Homero

    EE.UU. prevé limitar la duración de los visados de periodistas y estudiantes extranjeros
    Mundo

    EE.UU. prevé limitar la duración de los visados de periodistas y estudiantes extranjeros

    Pakistán llama a Estados Unidos e Irán a frenar la escalada y retomar conversaciones

    Audiencia de Madrid devuelve el pasaporte a esposa de Pedro Sánchez pero mantiene el juicio con jurado popular

    La segunda vida que encontró en el agua
    Paula

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares