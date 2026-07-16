La Delegación Presidencial Regional del Biobío confirmó este jueves el fallecimiento de un trabajador de 52 años en la comuna de Negrete, luego de ser impactado por la caída de un árbol mientras realizaba labores de despeje en la Ruta Q-180, también conocida como Ruta Nahuelbuta, en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

La víctima es un trabajador que se vio afectado por la caída de un árbol, mientras realizaba labores de limpieza y despeje de la calzada en el kilómetro 52 de la Ruta Q-180, también conocida como Ruta Nahuelbuta.

Al respecto, el delegado presidencial provincial del Biobío, Juan Pablo Mellado, comentó que es una “muy lamentable situación” . En esa línea, dijo que el incidente se registró durante la mañana en la ruta, cuando el funcionario de la concesionaria fue a retirar junto a otros trabajadores un árbol que había caído en el sector y obstaculizando la calzada.

“Lamentablemente, cuando estaba haciendo este trabajo cayó otro árbol al lado, sobre este funcionario”, añadió.

DPR del Biobío reporta un fallecido por caída de árbol en Negrete en medio del sistema frontal

Tras el incidente, el afectado fue trasladado hasta el Hospital de Nacimiento y, posteriormente, derivado al Hospital de Los Ángeles. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció .

El delegado provincial extendió sus condolencias a la familia y afirmó que es un “hecho terrible” además de mencionar que “son las cosas que a uno no le gustaría pasar ni tener que informar”.

En la oportunidad, el delegado también aprovechó de hacer un llamado: “ Que se le tome el peso cuando ocurren estos frentes de mal tiempo , cuando las condiciones no son las adecuadas para desplazarse, este es un terrible ejemplo de lo que pudiese ocurrir. Esto no ha terminado. Solo llamar a la responsabilidad, al uso del sentido común y ser tremendamente cuidadosos”.

Por su parte,, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Servicio Médico Legal (SML) para realizar peritajes asociados a su deceso.