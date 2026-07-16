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    Amplían detención de cinco carabineros investigados por allanamientos irregulares y apremios ilegítimos en Chillán

    La Fiscalía solicitó extender la detención hasta este sábado, jornada en que serán formalizados. Tres de los funcionarios son oficiales y dos suboficiales de la Segunda Comisaría de Chillán.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Amplían detención de cinco carabineros investigados por allanamientos irregulares y apremios ilegítimos en Chillán JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Juzgado de Garantía de Chillán amplió hasta este sábado la detención de cinco funcionarios de Carabineros investigados por una serie de delitos, entre ellos allanamientos irregulares, detenciones ilegales, apremios ilegítimos, falsificación de instrumentos públicos y obstrucción a la investigación.

    Así lo informó el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, quien explicó que la ampliación fue solicitada por el Ministerio Público por un plazo de 48 horas, con el objetivo de realizar nuevas diligencias tras las detenciones concretadas durante esta jornada.

    “Personal de Saicar, que es una unidad especializada de Carabineros, en trabajo conjunto con el Ministerio Público, logró y concretó detenciones cumpliendo una orden decretada por este mismo tribunal respecto de cinco funcionarios de Carabineros en servicio activo”, señaló el persecutor.

    Amplían detención de cinco carabineros investigados por allanamientos irregulares y apremios ilegítimos en Chillán JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Según detalló la Fiscalía, las detenciones fueron efectuadas por personal de la Sección de Asuntos Internos de Carabineros de Ñuble (Saicar), en cumplimiento de una orden emanada por el Juzgado de Garantía de Chillán, solicitada previamente por el Ministerio Público.

    Pérez Nova precisó que los funcionarios detenidos corresponden a tres oficiales y dos suboficiales, todos pertenecientes a la Segunda Comisaría de Chillán.

    El fiscal agregó que, durante los procedimientos de detención y allanamiento, se encontraron antecedentes relevantes para la causa, lo que motivó la solicitud de ampliación.

    Amplían detención de cinco carabineros investigados por allanamientos irregulares y apremios ilegítimos en Chillán JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Se encontraron algunas evidencias que son relevantes, es que nosotros, como Ministerio Público, pedimos la ampliación por dos días para efectos de poder cotejar estos nuevos antecedentes y poder formalizar adecuadamente los cargos el próximo día sábado”, sostuvo.

    Consultado por el período en que se habrían cometido los hechos investigados, el persecutor indicó que por ahora no puede entregar mayores antecedentes, debido a que la causa aún no ha sido formalizada.

    La audiencia de formalización quedó fijada para este sábado en horas de la mañana.

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