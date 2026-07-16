Kast valora avance de megarreforma y espera que eventual ofensiva ante el TC se resuelva con “rapidez”

En medio de los estragos que ha provocado el sistema frontal, el Presidente José Antonio Kast valoró el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado durante la madrugada del jueves.

“Nosotros en esto hemos sido muy claros desde que comenzamos el gobierno que teníamos que hacer modificaciones para recuperar la competitividad tributaria y recuperar la inversión. Porque todos conocemos la realidad de nuestros compatriotas sin trabajo”, indicó Kast desde la Escuela de Infantería de San Bernardo.

El Mandatario advirtió sobre las “altísimas” cifras de cesantía. “La falta de trabajo y la informalidad que nos acompaña es porque no hay inversión. En la medida que no haya mayor inversión en Chile no vamos a tener más y mejor trabajo. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando en esto”, sostuvo.

En ese sentido, el Presidente sostuvo que están “convencidos” de que la reforma tributaria va a “colaborar a mejorar la inversión en Chile.

La iniciativa, aprobada con respaldo estrecho de 26 votos a favor y 24 en contra durante la madrugada del jueves, fue despachada a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Sobre su tramitación en el Congreso, Kast señaló que esperan la aprobación en la Cámara Baja con “un margen mayor” y abordó la determinación de parlamentario de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional (TC).

“ Esperamos si hay parlamentarios que en su legítimo derecho lleven alguna presentación al Tribunal Constitucional, esa se pueda resolver de manera rápida y oportuna. Esperamos que en esto sorteemos todas las vallas”, estimó.

Con todo, el Mandatario sostuvo que no creen que "haya ningún aspecto de la reforma que tenga algún vicio de constitucionalidad".

En tanto, el jefe de Estado zanjó que “el Estado, no digo un gobierno, no digo una gobernación, no digo una municipalidad. El Estado no ha atendido con la urgencia necesaria el emprendimiento”.

Fondo Común Municipal

El Presidente destacó la coordinación de los ministros de Segpres José García Rumintot, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado y el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, para concretar acuerdos con los diferentes gremios, especialmente con los municipios.

En concreto, Kast agradeció a los alcaldes porque a partir de “su planteamiento se pudo avanzar en esta reforma”. Además, agregó que “se da una buena alternativa al tema del Fondo Común Municipal que había inquietud por parte de algunas asociaciones de alcaldes. Eso también se va a afrontar de acuerdo a una modificación que se le hizo al proyecto”

Las declaraciones se enmarcan tras el acuerdo entre la ACHM y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ingresó una nueva indicación al artículo 33 del proyecto, norma que regula el mecanismo de compensación a municipios por la exención de contribuciones a mayores de 65 años en su primera vivienda.

Alvarado, en tanto, sostuvo que “los alcaldes siempre nos manifestaron que debería existir una compensación íntegra de esa disminución de recaudación por exención de contribuciones”.