Coquimbo activa coordinación de emergencia por sistema frontal y advierte riesgo de aislamiento en zonas rurales

Autoridades de la Región de Coquimbo realizaron este jueves un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) de emergencia para coordinar el despliegue regional ante el avance del sistema frontal, que durante las próximas horas comenzaría a dejar precipitaciones constantes en la zona.

El delegado presidencial regional, Víctor Pino, señaló que la emergencia comenzó durante la jornada anterior con rachas de viento intenso en algunas comunas, principalmente en Salamanca, donde se registraron caídas de árboles. Según explicó, hasta ahora las lluvias han sido leves, pero se espera que durante la tarde-noche comiencen precipitaciones moderadas y permanentes por las próximas 48 horas.

“Esperamos que durante tarde-noche ya empiece a caer una lluvia moderada en forma constante y permanente de aquí a las próximas 48 horas”, indicó Pino.

Coquimbo activa coordinación de emergencia por sistema frontal y advierte riesgo de aislamiento en zonas rurales. En la imagen, Víctor Pino.

Una de las principales preocupaciones planteadas en la reunión fue la conectividad de sectores rurales. El delegado recordó que la región cuenta con más de 2 mil localidades rurales, muchas de ellas ubicadas al interior de los valles de Elqui, Limarí y Choapa, con caminos de tierra expuestos a cortes por remociones en masa, aluviones o deslizamientos.

“Cuando tenemos estos eventos meteorológicos, lo que ocurre son remociones en masa, aluviones, deslizamientos de tierra, y los caminos se cortan, y las familias y las personas quedan aisladas”, sostuvo.

Por ello, la autoridad informó que se está coordinando apoyo con el sector privado, incluyendo empresas mineras y la Cámara Chilena de la Construcción, para levantar un catastro de maquinaria, personal y ubicación de equipos disponibles en las tres provincias. A ello se sumará el trabajo del Ministerio de Obras Públicas y de Vialidad, con maquinaria desplegada para despejar caminos cuando las condiciones lo permitan.

Coquimbo activa coordinación de emergencia por sistema frontal y advierte riesgo de aislamiento en zonas rurales

“Para nosotros, que las personas de la Región de Coquimbo tengan el menor tiempo de aislamiento es fundamental”, afirmó.

Pino también informó que en Canela cinco personas comenzaron a trasladarse a un albergue de manera preventiva, en coordinación con el municipio. Además, señaló que se contará con dos helicópteros disponibles para eventuales emergencias: uno de Carabineros y otro del Ejército que llegará durante la jornada.

Respecto al borde costero, el delegado llamó a no acercarse a playas ni sectores expuestos por las marejadas, y señaló que la Armada se mantiene desplegada en caletas y borde costero para fiscalizar y coordinar medidas preventivas. También recordó que el sector del Faro suele presentar inundaciones, por lo que llamó a no circular por la zona.

El gobernador regional, Cristóbal Juliá, explicó que el uso del 2% de emergencia del Gobierno Regional requiere una definición previa del Cogrid y que los recursos se utilizarán de forma priorizada, según las necesidades que levanten los municipios.

Coquimbo activa coordinación de emergencia por sistema frontal y advierte riesgo de aislamiento en zonas rurales. En la imagen, Cristóbal Juliá. ALEJANDRO PIZARRO/ATON CHILE

“Esto no es una lista de supermercados. Lo que vamos a hacer va a ser priorizar”, señaló Juliá, agregando que los recursos están disponibles, pero se aplicarán una vez que se agoten las capacidades iniciales de Senapred.

Sobre la evolución del sistema frontal, el gobernador advirtió que las precipitaciones más relevantes comenzarán durante la noche y podrían intensificarse durante el fin de semana.

“No hay que relajarse. Si bien ahora tenemos algunos claros, las precipitaciones comienzan esta noche”, afirmó.

Juliá agregó que los modelos meteorológicos aumentaron la cantidad de agua proyectada para la región, lo que genera mayor preocupación.

Coquimbo activa coordinación de emergencia por sistema frontal y advierte riesgo de aislamiento en zonas rurales

“El sábado y el domingo podría ser de una intensidad que no hemos observado previamente”, sostuvo.

Las autoridades insistieron en el llamado al autocuidado, a evitar desplazamientos innecesarios y a mantenerse lejos del borde costero, quebradas, cauces y caminos expuestos.