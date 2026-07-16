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    Poduje reafirma demolición y acusa nuevas fallas en viviendas de El Olivar en medio de sistema frontal

    El ministro de Vivienda recorrió el sector de Viña del Mar afectado por las lluvias y sostuvo que la caída de un muro confirma las acciones legales presentadas contra la constructora San Sebastián. Según el Minvu, 170 de las 444 viviendas vinculadas a la empresa deberán ser demolidas.

    Por 
    Felipe Rivera
    Poduje reafirma demolición y acusa nuevas fallas en viviendas de El Olivar tras sistema frontal MANUEL LEMA/ ATON CHILE

    Esto es una vergüenza”, dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, este jueves tras inspeccionar una de las viviendas del sector El Olivar, en Viña del Mar, donde el sistema frontal volvió a evidenciar daños estructurales en construcciones vinculadas a la empresa San Sebastián.

    El secretario de Estado llegó al lugar junto a equipos técnicos para revisar el comportamiento de las casas frente a las lluvias y el viento. En una de las viviendas, constató un muro torcido y apuntó al estado de los pernos de anclaje.

    “Vamos a tomar los peritajes acá”, señaló Poduje, tras advertir que los elementos de fijación “no tenían por qué soltarse”.

    El ministro sostuvo que lo ocurrido confirma las acciones legales impulsadas por el Minvu contra la constructora “por usar material no autorizado, por usar paneles que no estaban diseñados para hacerse en dos pisos. Esos fueron los argumentos por errores estructurales y por errores de resistencia al fuego”.

    170 viviendas serán demolidas

    Según cifras entregadas previamente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de las 444 viviendas asociadas a la constructora San Sebastián en el sector, 170 serán demolidas debido a su estado.

    Las restantes deberán ser evaluadas técnicamente para determinar si requieren reparaciones o una reconstrucción parcial.

    Poduje sostuvo que la decisión de paralizar las obras quedó respaldada por lo observado tras el sistema frontal. “Lo que ha pasado con esta lluvia confirma cada una de las aprensiones que pusimos, nos deja muy tranquilos de haber paralizado estas casas construidas por una empresa irresponsable”, afirmó.

    El ministro agregó que los equipos técnicos, junto con antecedentes levantados por la Universidad de Chile, ya habían advertido problemas en las viviendas.

    Poduje reafirma demolición y acusa nuevas fallas en viviendas de El Olivar tras sistema frontal MANUEL LEMA/ ATON CHILE

    Consultado por la versión atribuida a la constructora, que apuntaría a trabajos inconclusos y a la falta de pernos de protección como causa de la caída del muro, Poduje mencionó que “la constructora inventa mentiras para respaldar. ¿Usted encuentra normal que a una casa se le caiga un muro? Dígame, muéstreme otra casa de toda Viña del Mar donde se cayó un muro en estas condiciones”.

    El jefe de la cartera de Vivienda también afirmó que la empresa deberá hacer sus descargos en tribunales. Además, aseguró que el ministerio mantiene acciones judiciales contra la empresa.

    Poduje también acusó presiones hacia vecinos del sector. Según dijo, una residente le señaló que la empresa la contactaba para que no firmara con el ministerio. “La verdad es que es una extorsión permanente”, afirmó.

    Poduje reafirma demolición y acusa nuevas fallas en viviendas de El Olivar tras sistema frontal MANUEL LEMA/ ATON CHILE

    Reconstrucción y retraso de obras

    El ministro explicó que algunas familias se encuentran actualmente con subsidio de arriendo mientras esperan el avance del proceso de reconstrucción.

    Según Poduje, la intervención se retrasó debido a acciones judiciales de la empresa. “Nos hizo perder tres meses lamentablemente esta empresa, pero vamos a partir la obra”, señaló.

    El titular del Minvu agregó que, tras acreditar ante notario que no existían avances en las obras, el ministerio podrá iniciar la construcción retirando a la empresa del proceso.

    “Esto confirma lo que dijimos y lo que tenemos que hacer ahora es, ya habiendo habido notario, iniciar la construcción de las casas”, sostuvo.

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