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    Sistema frontal: revisa las regiones en que se suspendieron clases para este viernes 17 de julio

    La evolución del sistema frontal ha motivado que las autoridades adopten medidas para resguardar la integridad de los estudiantes en distintas zonas del país.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Imagen referencial de archivo.

    El Gobierno del Presidente José Antonio Kast confirmó una serie de medidas en relación a la suspensión de clases producto del sistema frontal que afecta al norte chico, las zonas central y sur del país.

    En ese contexto, el martes 14 de julio, el Ministerio de Educación (Mineduc) había confirmado la suspensión preventiva de clases por precipitaciones, por lo que el miércoles se ratificó la suspensión de clases en las regiones de Ñuble y Biobío.

    Por su parte, también se notificó la medida para el viernes 17 de julio en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

    Atacama se suma a la suspensión de clases

    Este jueves, el biministro del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Claudio Alvarado, informó que la Región de Atacama también se suma a la medida de suspensión de clases.

    Desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), autoridades de gobierno, liderados por el Presidente José Antonio Kast, entregaron detalles de los preparativos de la institución para enfrentar eventuales situaciones de emergencia.

    En ese contexto, el biministro Alvarado comentó que “en el ámbito de la prevención queremos señalar que junto a la suspensión de clases que ya está decretada para mañana viernes 17 entre las zonas de Coquimbo a Maule, se agrega para el día de mañana suspensión de clases en la Región de Atacama”.

    “De esta forma, queremos prevenir y cuidar fundamentalmente a los niños para no exponerlos a estas eventualidades climáticas que se nos aproximan en las próximas horas”, complementó la autoridad.

    Se incorporan Ñuble, Biobío y La Araucanía

    La tarde del jueves, en una nueva vocería ofrecida por el gobierno en el marco del avance del sistema frontal, se confirmó la incorporación de las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía a la suspensión de clases.

    El subsecretario Máximo Pavez explicó que la medida “aplica para todos los niveles de enseñanza (educación parvularia, básica y media) y rige para establecimientos públicos, municipales, particulares subvencionados y particulares pagados”

    Qué regiones no tendrán clases este viernes

    De acuerdo a lo informado por el gobierno, con la decisión de este jueves, en total serán nueve las regiones sin clases este viernes 17 de julio por el desarrollo del sistema frontal. Estas son:

    • Región de Atacama
    • Región de Coquimbo
    • Región de Valparaíso
    • Región Metropolitana
    • Región de O’Higgins
    • Región del Maule
    • Región de Ñuble
    • Región del Biobío
    • Región de La Araucanía

    Lee también:

    Más sobre:Sistema frontalSuspensión de clasesMineducGobierno de KastLluviaInundacionesPrecipitacionesClasesMinisterio de EducaciónAtacamaCoquimboValparaísoRegión MetropolitanaO'HigginsMaule

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