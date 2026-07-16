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    “Esto no es preventivo, no es optativo”: alcalde de Penco tras alertas para evacuar sectores por marejadas

    Senapred activó mensajería SAE para el borde costero del sector. Rodrigo Vera informó que 80 familias deben abandonar la zona, mientras el viento supera los 100 km/h y al menos tres viviendas resultaron con daños totales.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Alcalde de Penco llama a evacuar Cerro Verde Bajo por marejadas: “Esto no es preventivo, no es optativo”

    El alcalde de Penco, Rodrigo Vera Riquelme, realizó un urgente llamado a evacuar el sector de Cerro Verde Bajo, en la Región del Biobío, luego de que el mar ingresara hacia viviendas producto de las marejadas asociadas al sistema frontal.

    La emergencia se concentra en el borde costero de la comuna, donde Senapred activó mensajería SAE para reforzar la evacuación de la población. Según la autoridad comunal, la medida incluye sectores como La Poza, Cerro Verde Bajo y el sector poniente de la entrada norte de Puerto Lirquén.

    Alerta SAE para todo Cerro Verde Bajo, tienen que evacuar. Esto no es preventivo, no es optativo, tienen que evacuar”, señaló Vera en conversación con Meganoticias.

    “Esto no es preventivo, no es optativo”: alcalde de Penco tras alertas para evacuar sectores por marejadas. En la imagen, Rodrigo Vera.

    El jefe comunal informó que 80 familias deben evacuar y que, hasta el momento, alrededor de 50 ya han salido de sus viviendas, en medio de un operativo coordinado con la Armada y Carabineros.

    “Estamos coordinando con la Armada. Solo 50 de ellas han salido de sus casas y realmente las condiciones son muy adversas”, indicó.

    Vera detalló que en el sector se registran vientos que superan los 100 kilómetros por hora, además de calles inundadas con más de un metro de agua.

    “Hay casas que ya están siendo literalmente reventadas por el viento. Tenemos dos casas con pérdida total y algunas que están socavando en el terreno”, afirmó.

    “Esto no es preventivo, no es optativo”: alcalde de Penco tras alertas para evacuar sectores por marejadas

    Minutos después, el alcalde actualizó la situación e informó que se sumó una tercera vivienda con pérdida total.

    “El mar ingresó por la calle, salió al otro lado de la calle. Aquí se observa el fuerte oleaje, cómo está golpeando”, explicó.

    Ante la complejidad del escenario, Vera señaló que solicitó apoyo al delegado presidencial regional para reforzar el operativo. Además, indicó que el municipio mantiene dos albergues operativos, uno de ellos en la Escuela Penco, con entrega de alimentos, colchonetas y apoyo para las familias afectadas.

    El alcalde también relató que durante la evacuación han debido retirar a personas mayores y menores de edad desde la zona expuesta.

    “Esto no es preventivo, no es optativo”: alcalde de Penco tras alertas para evacuar sectores por marejadas

    “Nos ha tocado sacar a adultos mayores, sacar dos bebés que estaban muy complicados. Ha sido complejo”, sostuvo.

    Finalmente, Vera llamó a los vecinos a acatar la evacuación y no ingresar al sector afectado mientras se mantengan las condiciones de riesgo.

    “Lo que no podemos permitir es que, porque no evacúen, pongamos en riesgo a los equipos de emergencia”, advirtió.

    Cabe señalar que a eso de las 13:06 horas, Senapred también activó la mensajería SAE para solicitar la evacuación del borde costero de los sectores Malaquías Concha y Barrio Chino en Penco.

    Más sobre:SenapredPencoSistema FrontalLluviasAlertaEmergenciaMarejadasMarRegión del BiobíoRodrigo Vera

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