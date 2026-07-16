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    Gobierno amplía suspensión de clases desde Atacama hasta La Araucanía y reporta 535 mil personas sin luz por sistema frontal

    El Ejecutivo entregó un nuevo balance de la emergencia y llamó a evitar desplazamientos de riesgo. Senapred advirtió que la mayor intensidad del sistema frontal en la zona central se registrará entre la tarde de este jueves y la mañana del viernes.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Gobierno amplía suspensión de clases desde Atacama hasta La Araucanía y reporta 535 mil personas sin luz por sistema frontal

    El Gobierno entregó este jueves un nuevo balance del sistema frontal que afecta al país, instancia en la que informó que la suspensión de clases para este viernes 17 de julio regirá finalmente desde la Región de Atacama hasta La Araucanía.

    La información fue entregada por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, durante una actividad encabezada por el Presidente José Antonio Kast en San Bernardo, junto a autoridades de Defensa, Senapred y efectivos militares dispuestos para un eventual despliegue en las zonas afectadas.

    Gobierno amplía suspensión de clases desde Atacama hasta La Araucanía y reporta 535 mil personas sin luz por sistema frontal

    “Respecto a suspensión de clases para el día viernes 17, será definitivamente desde la Región de Atacama a La Araucanía”, señaló Alvarado.

    De esta forma, a la medida ya decretada para Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule, este jueves se sumaron Atacama, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

    535 mil personas sin luz y 250 afectadas

    Según el último reporte entregado por Interior, el sistema frontal deja hasta ahora 250 personas afectadas y 157 albergadas en la Región Metropolitana, de las cuales 150 corresponden a la evacuación preventiva realizada en Talagante, en el sector del campamento Ribera del río Mapocho.

    El ministro precisó que esa evacuación implicó la salida de cerca de 1.500 personas desde una zona de riesgo.

    En materia de viviendas, el balance da cuenta de 159 inmuebles con daños, de los cuales cuatro presentan destrucción total, todos en la Región del Biobío, y nueve registran daños mayores, principalmente entre Biobío y La Araucanía.

    Gobierno amplía suspensión de clases desde Atacama hasta La Araucanía y reporta 535 mil personas sin luz por sistema frontal (Franco Fafasuli)

    Respecto al suministro eléctrico, Alvarado informó que existen 535 mil personas afectadas por cortes de energía, con mayor concentración en La Araucanía, Biobío, Maule y Valparaíso.

    Para enfrentar las interrupciones, indicó que hay 650 cuadrillas pesadas y 1.884 cuadrillas livianas desplegadas, con un total de 6.791 personas disponibles y trabajando para reponer el servicio.

    Alertas SAE y situación en Penco

    El ministro del Interior también detalló que, entre el 14 y el 16 de julio, se han emitido cinco mensajerías SAE, de las cuales cuatro corresponden a este jueves.

    Según explicó, las alertas se concentran en sectores de Arauco y Curanilahue, por eventual desborde de cauces, y en Penco, donde se han activado dos alertas por marejadas.

    “En Penco tenemos dos alertas SAE por tema de marejadas, y hemos podido visualizar imágenes con salida del mar en sectores de Cerro Verde”, señaló.

    Gobierno amplía suspensión de clases desde Atacama hasta La Araucanía y reporta 535 mil personas sin luz por sistema frontal

    Además, informó una nueva alerta para el sector de Barrio Chino y Malaquías Concha, también en Penco.

    El Presidente Kast afirmó que existe una situación “más grave” en Penco y Tomé, zonas que, recordó, ya fueron afectadas por los incendios y que ahora enfrentan el impacto de marejadas anormales y vientos intensos.

    Senapred advierte mayor intensidad en zona central

    La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que la alarma meteorológica se mantiene extendida hasta la Región de O’Higgins, y que el sistema frontal avanza hacia la zona norte con viento, baja temperatura y precipitaciones.

    La autoridad explicó que la principal característica del evento durante las últimas horas ha sido el viento, con ráfagas superiores a 100 kilómetros por hora en sectores costeros de Biobío, Maule y Ñuble, situación que también se registra en el borde costero de Valparaíso.

    Gobierno amplía suspensión de clases desde Atacama hasta La Araucanía y reporta 535 mil personas sin luz por sistema frontal MANUEL LEMA/ATON CHILE

    “El sistema frontal va a tener, en la zona central, su mayor intensidad a finales de la tarde y mañana en la mañana”, advirtió Cebrián.

    La directora de Senapred también reiteró el llamado a no acercarse al borde costero debido al aviso de marejadas anormales, vigente desde Aysén hasta la provincia de Huasco, en Atacama.

    Llamado a evacuar zonas de riesgo

    Kast sostuvo que el foco del Gobierno está en la anticipación y la coordinación institucional, y llamó especialmente a abandonar zonas ubicadas en lechos de ríos o cauces expuestos.

    “Esas personas tienen que abandonar los lugares donde hay cursos de agua, y no solamente de manera provisoria, sino que va a tener que ser de manera permanente”, afirmó.

    El Mandatario agregó que, si las familias no evacúan de forma voluntaria desde sectores con riesgo real para la vida, el Gobierno deberá adoptar las medidas legales correspondientes.

    En San Bernardo, el alcalde Christopher White informó que la comuna lleva una semana retirando escombros, con cerca de 30 toneladas despejadas, además de la instalación preventiva de más de 6.500 sacos de arena ante la ausencia de colectores de aguas lluvias en algunos puntos.

    Gobierno amplía suspensión de clases desde Atacama hasta La Araucanía y reporta 535 mil personas sin luz por sistema frontal. En la imagen, Christopher White. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
    Más sobre:José Antonio KastClaudio AlvaradoSenapredEmergenciaSistema FrontalLluviasAlertaAlicia Cebrián

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