“Cobarde y violento”: Yáñez condena ataque a carabinero en Valdivia y critica intentos de derogar Ley Nain-Retamal

El exgeneral director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, condenó categóricamente este jueves el ataque al cabo primero de la institución herido durante el operativo en Valdivia, Región de Los Ríos, para detener a Carlos Cancino Tapia, prófugo vinculado al homicidio del cabo Eugenio Nain en 2020.

“El cobarde y violento atentado criminal perpetrado en la comuna de Valdivia, contra dos funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), hiere profundamente el alma del país y traspasa un límite intolerable para nuestra convivencia democrática ”, señaló Yáñez para La Tercera.

A poco más de cinco años de investigación por el asesinato del cabo Naín, funcionarios del GOPE llegaron hasta las cercanías de Punucapa, en Valdivia, para concretar la detención de Cancino, quien dejó en riesgo vital a uno de los carabineros del operativo.

El general en retiro señaló que “resulta inadmisible” que miembros de la institución sean recibidos a balazos y terminen internados con heridas de extrema gravedad y riesgo vital.

Ante esto, Yáñez apuntó que “quien empuña un arma de fuego y dispara a la policía no solo atenta contra un uniformado en servicio, sino que agrede directamente al Estado de Derecho, a la seguridad ciudadana y a la soberanía de toda la nación”.

En esa misma línea, el exfuncionario de Carabineros cuestionó que era "increíble y profundamente reprochable" que parlamentarios quisieran derogar la Ley Naín-Retamal, legislación que “fortalece” la legitima defensa de funcionarios policiales y ha provocado un intenso debate dentro del mundo político.

“Impulsar proyectos para derogar el corazón de esta normativa demuestra una total falta de sintonía con la cruda realidad que enfrentamos en materia de seguridad ciudadana", apuntó.

“Quitarles certezas jurídicas a nuestras policías en el momento de mayor violencia criminal es un despropósito y, además, una grave falta de respeto a la memoria de nuestros mártires de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes todos los días arriesgan sus vidas para protegernos”, agregó el exgeneral.

El general en retiro indicó, además, que ya “no bastan las declaraciones públicas de pesar” frente al escenario de brutalidad y que “la ciudadanía exige con urgencia que los poderes del Estado actúen con total firmeza”.

“Es imperativo respaldar sin vacilaciones la labor policial en los procedimientos de alto riesgo, acelerar el marco de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y garantizar que los tribunales apliquen las penas más severas que contempla la ley para estos delincuentes”, sostuvo.

Yáñez, quien ahora es parte del Centro de Estudios y Gestión de Seguridad Municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) declaró que “expresamos nuestra más profunda solidaridad y apoyo a los funcionarios lesionados, a sus familias y a la institución”.

“Esperamos que caiga sobre el responsable todo el rigor de la justicia. No podemos permitir que el miedo gane terreno ni dejar solos a quienes arriesgan su vida diariamente por nosotros en cada rincón de nuestro chile", zanjó.