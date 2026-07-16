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    Declaran alerta roja en comuna de Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo

    La medida fue adoptada por Senapred luego de que la estación hidrométrica del río Pichilo registrara un incremento de caudal hasta valores de umbral rojo. La alerta se mantendrá vigente desde este jueves y hasta que las condiciones lo ameriten.

    Por 
    Felipe Rivera
    Declaran Alerta Roja en Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo. Imagen referencial

    La Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, debido al riesgo de desborde del río Pichilo por el sistema frontal.

    La medida fue adoptada durante la tarde de este jueves, luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) informara un incremento en el caudal del río, registrado por la estación hidrométrica “Río Pichilo”, ubicada en la misma comuna.

    De acuerdo con el reporte oficial, el cauce alcanzó valores de umbral rojo, lo que implica un aumento del riesgo para la población cercana al curso de agua.

    Según explicó Senapred, el umbral rojo establecido por la DGA corresponde a un caudal que puede llegar a producir daños en sectores poblados e infraestructura. Además, dependiendo de cada caso, podría requerir acciones como evacuación, defensas o la disposición de recursos humanos, maquinarias y equipos.

    Alerta vigente desde este jueves

    La declaración fue realizada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío y se mantendrá vigente a contar de este jueves 16 de julio hasta que las condiciones así lo ameriten.

    Con la alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, considerando la extensión y severidad del evento.

    La medida se suma a los monitoreos de emergencia activados en distintas zonas del país por el sistema frontal que afecta al norte chico, la zona central y el sur, con precipitaciones, aumento de caudales y riesgo de desbordes en sectores expuestos.

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    Más sobre:sistema frontalAraucorío PichiloSenapredAlerta RojaBiobíoDGA

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