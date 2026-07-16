Declaran alerta roja en comuna de Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo

La Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, debido al riesgo de desborde del río Pichilo por el sistema frontal.

La medida fue adoptada durante la tarde de este jueves, luego de que la Dirección General de Aguas (DGA) informara un incremento en el caudal del río, registrado por la estación hidrométrica “Río Pichilo”, ubicada en la misma comuna.

De acuerdo con el reporte oficial, el cauce alcanzó valores de umbral rojo, lo que implica un aumento del riesgo para la población cercana al curso de agua.

Según explicó Senapred, el umbral rojo establecido por la DGA corresponde a un caudal que puede llegar a producir daños en sectores poblados e infraestructura. Además, dependiendo de cada caso, podría requerir acciones como evacuación, defensas o la disposición de recursos humanos, maquinarias y equipos.

Alerta vigente desde este jueves

La declaración fue realizada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío y se mantendrá vigente a contar de este jueves 16 de julio hasta que las condiciones así lo ameriten.

Con la alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, considerando la extensión y severidad del evento.

La medida se suma a los monitoreos de emergencia activados en distintas zonas del país por el sistema frontal que afecta al norte chico, la zona central y el sur, con precipitaciones, aumento de caudales y riesgo de desbordes en sectores expuestos.