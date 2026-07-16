Carabineros reporta 55 detenidos y más de 4.600 fiscalizaciones durante festividad de La Tirana

Carabineros informó que 55 personas han sido detenidas desde el 1 de julio en el marco de los servicios preventivos desplegados por la festividad religiosa de la Virgen del Carmen de La Tirana, en la Región de Tarapacá.

Según detalló la institución, las detenciones corresponden a personas sorprendidas en flagrancia cometiendo diversos delitos en el poblado. Entre los casos más recurrentes figuran detenidos con órdenes judiciales vigentes, conducción sin licencia, contrabando e infracciones a la Ley de Control de Armas.

En paralelo, Carabineros ha realizado más de 4.600 fiscalizaciones, correspondientes a 3.138 controles vehiculares y 1.476 controles de identidad.

Carabineros reporta 55 detenidos y más de 4.600 fiscalizaciones durante festividad de La Tirana

Además, se han cursado 217 infracciones a la Ley de Tránsito y 64 infracciones al Decreto N.° 708, que declara zona seca en el poblado hasta el 21 de julio.

En el marco de los procedimientos, también se han incautado más de 1.296 litros de alcohol, 1.151 kilos de hojas de coca y 194 unidades de fuegos artificiales.

El subcomisario de La Tirana, capitán Joaquín López Baeza, señaló que durante esta semana se estimó la presencia de cerca de 250 mil personas en el poblado para participar en la celebración religiosa. Por ello, los servicios policiales fueron reforzados con personal de la Escuela de Suboficiales de Santiago y Antofagasta.

Carabineros reporta 55 detenidos y más de 4.600 fiscalizaciones durante festividad de La Tirana

En la festividad también participó el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien destacó el valor cultural y religioso de la celebración.

“Las tradiciones religiosas populares son parte fundamental de la cultura de nuestra patria”, señaló el secretario de Estado, agregando que la conmemoración de la Virgen del Carmen se vive “con respeto, entusiasmo y compromiso”.