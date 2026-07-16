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    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred

    Revisa el detalle actualizado de todas las alertas SAE emitidas por Senapred durante el sistema frontal. Consulta las comunas afectadas, los sectores evacuados y las recomendaciones entregadas por las autoridades.

    Por 
    Felipe Rivera
    Alertas SAE por sistema frontal: revisa todas las evacuaciones y recomendaciones decretadas por Senapred CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    En el marco del sistema frontal que afecta al norte chico, la zona central y sur del país, se mantienen activos los monitoreos de emergencia y ha obligado a decretar evacuaciones preventivas mediante mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia en zonas expuestas a riesgos.

    Según lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las condiciones más complejas se registrarían principalmente en zonas de precordillera y cordillera, donde se esperan precipitaciones de mayor intensidad en lapsos acotados, junto con acumulación de nieve y rachas de viento.

    El SAE es la herramienta que permite enviar mensajes masivos a teléfonos celulares ubicados en un área determinada, con instrucciones directas para la población ante situaciones de peligro.

    En este caso, las alertas han sido emitidas por Senapred en sectores donde existen amenazas asociadas a las lluvias, como posibles desbordes de ríos, inundaciones, remociones en masa, activación de quebradas o aumento de caudales.

    Las autoridades han llamado a evacuar de inmediato cuando se reciba, actuar con calma y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.

    Revisa las evacuaciones solicitadas por Senapred:

    Evacuación en borde costero de Penco

    11:35 horas.- Senapred activó la mensajería SAE para solicitar la evacuación del borde costero del sector Cerro Verde Bajo, en la comuna de Penco, Región del Biobío.

    El llamado de la autoridad es a actuar con calma y actuando las indicaciones de la autoridad y los equipos de respuesta. Al mismo tiempo, enfatizaron no olvidar considerar a las mascotas y sus respectivas necesidades.

    Alerta SAE en Arauco

    09:53 horas.- Senapred activó la mensajería SAE para llamar a evitar el sector de la ribera del río Pichilo, en la comuna de Arauco, Región del Biobío.

    Alerta SAE en Curanilahue

    09:05 horas.- Senapred emitió una alerta SAE para llamar a evitar el sector de la ribera del río Curanilahue, en la comuna homónima de la Región del Biobío.

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    Más sobre:Sistema frontalClimaTemporalSenapredSistema de Alerta de EmergenciaSAELluvias

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