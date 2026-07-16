Autoridades monitorean dunas de Reñaca-Concón y notifican a 7 mil familias por riesgos ante sistema frontal

Autoridades de la Región de Valparaíso mantienen desplegado un monitoreo preventivo en distintos puntos críticos ante el avance del sistema frontal, con especial atención en sectores expuestos a remociones en masa, borde costero, cauces y zonas donde previamente se han registrado socavones.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que el Ministerio de Vivienda comenzó a notificar a cerca de 7 mil hogares o familias que se encuentran en situación de riesgo en la región, principalmente en campamentos y sectores vulnerables.

Según explicó, se trata de familias expuestas a eventuales remociones en masa, crecidas de ríos, esteros o nevadas, a quienes también se les están informando alternativas de albergue.

“Corresponde, de manera preventiva, informarle a cada una de las familias que están en situación de riesgo”, señaló Millones, quien agregó que, si las condiciones empeoran, se podrían disponer traslados preventivos e incluso reubicaciones forzadas en caso de alerta roja.

Autoridades monitorean dunas de Reñaca-Concón y notifican a 7 mil familias por riesgos ante sistema frontal. En la imagen, Manuel Millones.

Uno de los puntos que concentra la atención de las autoridades es el sector de las dunas de Reñaca-Concón, donde en años anteriores se registraron socavones que afectaron a edificios del sector.

“Visitamos ayer los socavones de Reñaca, Concón. Hemos estado monitoreando, también concurrimos con Senapred y con Sernageomin”, indicó el delegado.

Millones sostuvo que actualmente se encuentran equipos del Ministerio de Vivienda en el lugar y que se han adoptado medidas para evitar que se repitan episodios como los ocurridos anteriormente.

Autoridades monitorean dunas de Reñaca-Concón y notifican a 7 mil familias por riesgos ante sistema frontal DEDVI MISSENE

“Estamos controlando, hemos visto que se han tomado medidas para efectos de evitar episodios como aconteció el año anterior”, afirmó.

El delegado también mencionó preocupación por el sector La Isla, en Concón, donde habitualmente se producen inundaciones, y señaló que Carabineros mantiene disponibilidad de helicópteros para eventuales traslados de personas en zonas que puedan quedar bajo inundación.

Cierre de Cuesta La Dormida

Millones confirmó además el cierre preventivo de la Cuesta La Dormida, medida adoptada de manera birregional entre Santiago y Valparaíso.

Según explicó, la decisión se tomó por riesgo de remociones, desprendimientos de tierra o eventuales nevadas.

También reiteró el llamado a no acercarse al borde costero, luego de que se detectara presencia de personas en sectores como Concón y Reñaca pese a las condiciones de riesgo.

Autoridades monitorean dunas de Reñaca-Concón y notifican a 7 mil familias por riesgos ante sistema frontal. En la imagen, cuesta La Domida.

“Por favor, no vayan al borde costero. A los turistas que vienen a la región, no concurran porque están en riesgo sus vidas”, advirtió.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, también reforzó ese llamado, señalando que el municipio de Concón debió adoptar medidas para cerrar sectores del borde costero debido a la presencia imprudente de personas.

“Le pedimos a todas y a todos, no salgan si no tienen que hacerlo”, sostuvo la secretaria de Estado.

Más de 46 mil personas sin suministro eléctrico

En materia eléctrica, Rincón informó que a esta hora el 93% de la Región de Valparaíso cuenta con suministro eléctrico.

Sin embargo, precisó que existen 46.555 personas sin servicio, principalmente en el litoral central y algunas zonas rurales.

Según explicó, los cortes se deben principalmente a voladuras de techos que han afectado el tendido eléctrico, además de árboles, ramas y postes caídos por impactos de automovilistas.

Autoridades monitorean dunas de Reñaca-Concón y notifican a 7 mil familias por riesgos ante sistema frontal. En la imagen, Ximena Rincón. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La ministra agregó que las empresas han reforzado el despliegue en terreno, con personal y cuadrillas “cuadruplicadas” o “quintuplicadas” para acelerar la reposición del servicio.

A nivel nacional, Rincón señaló que hay más de 500 mil personas sin suministro eléctrico, y llamó a revisar la información actualizada en la plataforma de la SEC.

Apoyo aéreo para emergencias

Las autoridades también destacaron el apoyo del Club Aéreo de Valparaíso, que puso a disposición 18 aviones en pistas de la región para eventuales emergencias, como traslado de personas, medicamentos u otro tipo de ayuda.

Millones valoró el aporte como parte de la coordinación público-privada frente al sistema frontal.

“Eso es un tremendo apoyo para la labor colaborativa entre sector privado y sector público”, señaló el delegado.

Rincón agregó que pilotos civiles y Carabineros estarán disponibles para colaborar en traslados, rescates o entrega de ayuda en caso de ser necesario.