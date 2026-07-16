Lamine Yamal y Pedro Porro preocupan a España a días de la final del Mundial

La selección de España se enfrentó este martes a Francia y acabó asegurando su paso a la final del Mundial de Norteamérica 2026. Su rival en la definición será Argentina, que este miércoles superó por 2-1 a Inglaterra.

Así, a pocos días de la final que está programada para este domingo 19 de julio, en el conjunto Europeo surgió la preocupación, pues dos de sus grandes figuras quedaron fuera de los trabajos comandados por el entrenador Luis de la Fuente durante la jornada de este jueves.

Se trata de Lamine Yamal y Pedro Porro, dos futbolistas que han tenido una participación clave en el desarrollo de la competencia y que están con problemas físicos. Según indican desde España, ambos jugadores terminaron con molestias físicas el choque contra Francia, por lo que el DT les entregó algo más de descanso.

El medio La Vanguardia remarcó que Yamal “se ha tocado varias veces el muslo izquierdo, donde llevaba un vendaje”.

Por su parte, Marca compartió que “Lamine Yamal acabó el partido ante los franceses con la secuelas de un fuerte golpe, el que se llevó en la acción en la que Digne le derribó en el área y supuso el penalti con el que Oyarzabal abrió el marcador. Al quedarse fría la zona se disparó el dolor”.

“En el caso de Pedro Porro, MVP de la semifinal de Dallas, el problema viene de la mano de la fatiga muscular. El tremendo esfuerzo realizado por el extremeño hizo que en los últimos minutos fuera reemplazado por Marcos Llorente”, agregaron sobre el extremo.

Además, remarcaron que “el jugador del Tottenham ya tuvo alguna molestia tras estrenar titularidad ante Arabia Saudita y no jugó ante Uruguay. Desde entonces ha sido titular de manera seguida ante Austria, Bélgica y Francia”.

Cabe señalar que España ya se encuentra trabajando en Nueva Jersey para preparar la final del domingo. El combinado nacional aterrizó en el aeropuerto internacional de Newark a las 21:26 hora local de EEUU y, aproximadamente media hora más tarde, alcanzó el hotel en el que permanecerá concentrado hasta el día del partido.

Así, la misión adicional es lograr aclimatarse de la mejor manera al calor de la zona para no sufrir en demasía durante la final contra Argentina.