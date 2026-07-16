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    Joaquín Niemann tiene un complicado estreno y se estanca en el fondo del Abierto Británico de golf

    El deportista nacional quedó ubicado en las últimas posiciones de la competencia después de finalizar la jornada con una tarjeta de +6.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Joaquín Niemann arranca de mala manera en el Abierto Británico.

    Joaquín Niemann lo pasa mal en el Abierto Británico, el último major de la temporada y conocido mundialmente como The Open.

    El representante nacional tuvo un deslucido estreno que lo dejó ocupando las últimas posiciones de la competencia.

    El camino del chileno en esta edición estuvo marcado por la complejidad propia del Royal Birkdale, escenario que recibe el evento por undécima vez.

    En el inicio de su recorrido sufrió su primera complicación en el segundo hoyo. En un par 4 de 419 yardas, el representante nacional terminó marcando dos golpes más de lo esperado después de que en su tiro de salida se fuera directo al pasto largo y que en el segundo pasara sobre el green.

    Ya en la sexta bandera vino una nueva problema. En su segundo palo de acercamiento al green terminó fallando su objetivo, lo que lo llevó a dar un golpe demás para acomodarse que significó su tercer golpe de más de lo esperado hasta entonces.

    Más adelante, en el octavo hoyo, continuó con la mala suerte. A pesar de caer dos veces en las trampas de arena, consiguió salvar de alguna manera la situación y solo marcó un bogey que lo dejó con un registro de +4.

    Ya en la segunda mitad del recorrido, pudo concluir con pares hasta el momento que se enfrentó a la bandera 12. En su salida desde el tee dejó la pelota en el semi rough dejándolo en una posición complicada, pero abordable.

    La dificultad la tuvo en el tercer golpe cuando buscaba el par, donde se quedó a cinco pulgadas del agujero, por lo que el palo extra terminó siendo su tercer bogey hasta el momento.

    En la bandera 14, Niemann volvió a tener una mala salida que lo dejó en una trampa de arena. Aquello, al final, significó un nuevo bogey que lo dejó con una tarjeta acumulada de +6 golpes y lo ubicó en el puesto T146, muy lejos de los líderes.

    La competencia hasta el momento está siendo liderada por el surcoreano Sung Jae Im y el inglés Dan Brown con -4.

    Un torneo complicado para Niemann

    Cabe señalar que The Open ha sido especialmente complicado para Joaquín Niemann a lo largo de su carrera deportiva. En sus seis participaciones anteriores, solo en tres pasó el corte, siendo su mejor resultado un opaco puesto 53 en 2022. Mientras que el año pasado, no logró clasificar a las rondas finales.

    Este arranque sin dudas significa un duro golpe a la ilusión con la que se presentaba, en especial por el desempeño mostrado en los últimos meses. Comenzó la temporada en el puesto 139 y ya está en el lugar 48, beneficiado por el acuerdo del OGWR con el LIV para que sus torneos puntúen y por su notable desempeño en torneos del DP World Tour, el antiguo Tour Europeo.

    Asimismo, este año ha tenido un muy buen rendimiento en los majors, pues en el PGA Championship terminó T18 y en el US Open se sobrepuso a una dura penalización por lanzar un palo y culminó en el T7, su mejor resultado en torneos de esta categoría.

    Además, en Europa, estiró su buen nivel con un tercer lugar en el Abierto de Italia y un séptimo puesto en el Abierto de Múnich, actuaciones que le permitieron regresar al top 50 del ranking mundial y recuperar el sitial del mejor golfista de Latinoamérica, que ostentaba el colombiano Nicolás Echavarría.

    Lee también:

    Más sobre:GolfJoaquín NiemannAbierto BritánicoThe Open

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