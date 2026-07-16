De Grange asegura que Ruta 68 está preparada para enfrentar crecida del río Mapocho y pide evitar viajes

El biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto al alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, realizó una visita inspectiva a los trabajos de limpieza y mantención en el sector del Puente Mapocho, en la Ruta 68, ante el sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana y otras zonas del país.

La revisión se realizó en el sector Noviciado, a la altura del kilómetro 10 hacia Valparaíso, donde las autoridades verificaron las condiciones del lecho del río Mapocho y las medidas preventivas adoptadas por la concesionaria.

De Grange recordó que en junio de 2023 ese punto registró una situación crítica por la acumulación de basura en el cauce. Según señaló, posteriormente se retiraron cerca de 700 toneladas de residuos que habían generado un bloqueo del río, con impacto en comunidades aledañas y en la operación de la ruta.

“Hace tres años, esta parte del río Mapocho que pasa por debajo de la Ruta 68 prácticamente se desbordó. ¿Y por qué? Porque tuvieron que retirarse posteriormente cerca de 700 toneladas de basura que generó un bloqueo prácticamente del río Mapocho”, afirmó el ministro.

Lecho despejado y monitoreo preventivo

El titular del MOP sostuvo que, pese a que la crecida del río podría alcanzar niveles comparables a los observados en 2023, “la infraestructura, y lo podemos ver, el lecho del río está absolutamente despejado”.

El ministro destacó que la intervención se ha realizado con apoyo del municipio, el Gobierno Regional y la empresa concesionaria, como parte de una estrategia de prevención desplegada en distintas zonas del país. “Estamos mucho mejor preparados que hace tres años frente a las eventuales crecidas producto de las lluvias”, agregó.

El alcalde Ítalo Bravo también valoró los trabajos ejecutados en el sector y afirmó que existe un monitoreo especial en comunidades cercanas al cauce. “Podemos ver que el río está limpio, podemos ver que el cajón, como le llamamos a esta parte, se ha ido ampliando y que más allá de lo que pueda suceder en términos de la cantidad de agua que va a caer aquí ha habido un trabajo preventivo”, sostuvo.

Bravo agregó que el municipio ha trabajado junto a la concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas, además de clausurar vertederos clandestinos en coordinación con otras autoridades. También indicó que se realizó un simulacro de evacuación con vecinos de sectores próximos al río.

Refuerzo en Ruta 68

Desde la concesionaria Ruta 68, el encargado de comunicaciones, Alejandro Aguirre, aseguró que se desplegaron dispositivos a lo largo de la ruta para enfrentar eventuales contingencias.

“Estamos completamente preparados para enfrentar esta emergencia. Tenemos dispositivos desplegados a lo largo de toda la Ruta 68, considerando también Ruta Las Palmas y también el Troncal Sur”, señaló.

El ministro De Grange, en tanto, pidió evitar desplazamientos durante el sistema frontal, en la medida de lo posible. “La recomendación es tratar de que este fin de semana, frente a esta emergencia climática, es evitar en la medida de lo posible viajar, desplazarse, quedarse ojalá en las casas”, señaló.

De todos modos, la autoridad afirmó que en el sector existen maquinarias, grúas y camiones de la concesionaria para reaccionar rápidamente en caso de una emergencia.