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    Sistema frontal en Valparaíso: autoridades reportan hasta 15 mil hogares sin luz y advierten lluvias sobre 200 mm

    La ministra de Energía, Ximena Rincón, encabezó una reunión regional para monitorear el suministro eléctrico junto al gobernador Rodrigo Mundaca, Senapred, la SEC y empresas distribuidoras. El sistema frontal también traerá vientos de hasta 90 km/h en sectores interiores y riesgo de remociones en masa.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Sistema frontal en Valparaíso: autoridades reportan hasta 15 mil hogares sin luz y advierten lluvias sobre 200 mm MANUEL LEMA/ATON CHILE

    Autoridades regionales y nacionales realizaron este jueves una reunión de coordinación en Valparaíso para monitorear la situación eléctrica y los puntos críticos ante el avance del sistema frontal que afectará a la zona central durante los próximos días.

    La cita fue encabezada por la ministra de Energía, Ximena Rincón, junto al gobernador regional Rodrigo Mundaca, el delegado presidencial regional Manuel Millones, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta regional Rodrigo Mundaca, el delegado presidencial regional Manuel Millones, la superintend Cabeza, representantes de empresas eléctricas y equipos de emergencia.

    Tras la reunión, Rincón informó que la región mantiene más de un 98% de clientes con suministro eléctrico, aunque advirtió que las lluvias y vientos podrían generar nuevas interrupciones.

    Sistema frontal en Valparaíso: autoridades reportan hasta 15 mil hogares sin luz y advierten lluvias sobre 200 mm

    “Sabemos que la inclemencia del tiempo, los fuertes que van a ser los vientos, las lluvias, van a impactar y va a haber cortes en más de algún lugar”, sostuvo la ministra.

    La autoridad agregó que las empresas reforzaron sus equipos de respuesta, aumentando cuadrillas “hasta nueve veces en algunos sectores”, con prioridad para electrodependientes, hospitales, CESFAM, cárceles, sistemas sanitarios rurales, telecomunicaciones y servicios de emergencia.

    Cortes de luz y comunas afectadas

    El gobernador Rodrigo Mundaca señaló que, según el informe recibido durante la mañana, existen alrededor de 13.500 hogares sin suministro eléctrico en la región, concentrados principalmente en Quilpué, Casablanca, San Felipe y Cartagena.

    La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, entregó una cifra cercana y precisó que en Valparaíso hay aproximadamente 15 mil usuarios sin luz, con mayor concentración en Cartagena, Quilpué y Villa Alemana.

    A nivel nacional, Cabeza indicó que existen cerca de 300 mil clientes o puntos de suministro interrumpidos, principalmente en Biobío y La Araucanía, con cerca de 100 mil afectados en cada región.

    La superintendenta llamó a las personas sin suministro a realizar el reclamo ante su empresa eléctrica o a través de www.sec.cl. “El reclamo no es una molestia, es una información. Es para saber dónde están ocurriendo los problemas”, afirmó.

    Sistema frontal en Valparaíso: autoridades reportan hasta 15 mil hogares sin luz y advierten lluvias sobre 200 mm

    Lluvias, vientos y riesgo de remociones en masa

    El director regional de Senapred en Valparaíso, Christian Cardemil, advirtió que durante esta jornada comenzarán a incrementarse los vientos de forma transversal en la región.

    Según detalló, se esperan vientos sostenidos cercanos a los 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, que podrían llegar a 70 km/h en el borde costero y hasta 90 km/h en sectores interiores como Los Andes.

    Cardemil agregó que las precipitaciones comenzarían alrededor del mediodía y podrían acumular más de 200 milímetros hasta el domingo, con posibilidad de extenderse hacia la madrugada del lunes.

    Sistema frontal en Valparaíso: autoridades reportan hasta 15 mil hogares sin luz y advierten lluvias sobre 200 mm

    “Es una gran cantidad de agua, una precipitación intensa que se va a mantener constante durante todo este período”, explicó.

    El director regional de Senapred advirtió además que la combinación de lluvias y viento aumenta la posibilidad de remociones en masa, especialmente en el litoral, precordillera, valles precordilleranos y cordillera de la Costa.

    Llamado a la prevención

    Mundaca sostuvo que la región enfrenta una situación “extraordinaria” y llamó a la población a permanecer en sus hogares si no es necesario salir.

    No visiten el borde costero. No es necesario que vayan al borde costero en una situación de esta naturaleza”, afirmó.

    El gobernador también llamó a contar con víveres, linterna, agua y un kit de emergencia, junto con mantener la calma ante el despliegue de equipos públicos y privados.

    Entre los puntos de preocupación mencionó la posible saturación de colectores de aguas lluvia en Petorca, el monitoreo de cauces en el resto de las provincias, especialmente el río Aconcagua, y el riesgo de remoción en masa en sectores de cerros y zonas afectadas por incendios.

    Valparaiso, 21 de agosto 2025 Sistema frontal afecta con lluvias a la region de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Por su parte, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriche, informó que a nivel nacional hay más de 8.500 trabajadores desplegados, equivalentes a 2.800 cuadrillas, preparadas para enfrentar la emergencia.

    “Está toda la carne a la parrilla de los equipos de las empresas distribuidoras para poder reponer el servicio lo más rápido posible”, sostuvo.

    Más sobre:Sistema FrontalLluviasEmergenciaAutoridadesElectricidadGobiernoSenapredXimena RincónRodrigo MundacaRegión de Valparaíso

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