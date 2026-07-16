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    Kast refuerza llamado a la preparación ante sistema frontal y anuncia suspensión de clases en Atacama

    El Mandatario visitó los equipos dispuestos para la emergencia en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en Pudahuel. Desde Interior informaron que la medida preventiva de suspensión de clases para este viernes también regirá en la Región de Atacama.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Kast refuerza llamado a la preparación ante sistema frontal y anuncia suspensión de clases en Atacama

    El Presidente José Antonio Kast visitó este jueves los equipos dispuestos por la Fuerza Aérea de Chile para enfrentar eventuales emergencias derivadas del sistema frontal que afecta al país, en una actividad realizada en el Grupo 10 de la FACh, en Pudahuel.

    El Mandatario estuvo acompañado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado; el ministro subrogante de Defensa, Cristián Bolívar; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Leonardo Romanini; y el comandante en jefe del Ejército, Pedro Varela.

    Tras el recorrido, Kast afirmó que “la institucionalidad está operando” y agradeció el trabajo de las Fuerzas Armadas, las policías y los equipos civiles desplegados bajo la coordinación de Senapred.

    “Es imposible detener un fenómeno climático, pero podemos estar preparados para reaccionar lo mejor posible”, sostuvo el Presidente.

    En esa línea, destacó el despliegue de la Fuerza Aérea ante posibles escenarios de aislamiento o afectación mayor en distintas zonas del país.

    “Aquí ustedes ven el despliegue de helicópteros y aeronaves que pueden llegar a distintos lugares con ayuda, pero también para rescatar gente”, señaló.

    Kast explicó que solicitó a la FACh mantenerse atenta ante la eventual necesidad de habilitar puentes aéreos, especialmente si se producen cortes de conectividad o localidades aisladas.

    Kast refuerza llamado a la preparación ante sistema frontal y anuncia suspensión de clases en Atacama

    “Siempre tenemos que estar mirando si hay situaciones de afectación mayor en ciudades que queden aisladas, y esa es la idea de también solicitarle a la Fuerza Aérea estar preparada para eventuales puentes aéreos”, indicó.

    El Mandatario también llamó a que la colaboración de privados sea canalizada de manera institucional, especialmente en caso de aportes de maquinaria, aeronaves o insumos.

    “Esto es una acción coordinada y colaborativa de toda la nación para ayudar a la persona más necesitada. Cuando decimos Chile se cuida, se cuida entre todos”, afirmó.

    Atacama se suma a suspensión de clases

    Por su parte, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que el Gobierno decidió sumar a la Región de Atacama a la suspensión de clases decretada para este viernes 17, como medida preventiva ante el sistema frontal.

    “Junto a la suspensión de clases que ya está decretada para mañana viernes 17 entre las zonas de Coquimbo y Maule, se agrega para el día de mañana suspensión de clases en la Región de Atacama”, señaló.

    Según explicó, la decisión busca evitar exponer a niños y niñas a eventuales riesgos asociados a las condiciones climáticas previstas para las próximas horas.

    Kast refuerza llamado a la preparación ante sistema frontal y anuncia suspensión de clases en Atacama

    “Queremos prevenir y cuidar fundamentalmente a los niños para no exponerlos a esas eventualidades climáticas que se nos aproximan”, agregó Alvarado.

    El titular de Interior también informó que, por instrucción presidencial, parte del stock de viviendas de emergencia fue trasladado desde centros de acopio hacia regiones como Ñuble y Biobío, además de eventuales despliegues hacia Coquimbo y Atacama, dependiendo de la evolución del evento.

    FACh dispone helicópteros y aeronaves

    El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez, detalló que la institución cuenta con 18 helicópteros operativos, además de siete aeronaves de transporte pesado y 12 aviones de transporte mediano para apoyar tareas de rescate, traslado de ayuda, distribución de alimentos o eventuales puentes aéreos.

    “Estamos preparados con nuestras mujeres y hombres de la Fuerza Aérea para enfrentar un evento como el que se nos avecina”, afirmó.

    En tanto, el ministro subrogante de Defensa, Cristián Bolívar, señaló que las Fuerzas Armadas se encuentran en un “alto grado de alistamiento” y que han coordinado su preparación a través del Estado Mayor Conjunto, junto con la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea.

    “El mensaje es a mantener la calma, a utilizar los canales oficiales para transmitir y recibir información, y tengan la tranquilidad y certeza que las Fuerzas Armadas estarán prestas y disponibles para cualquier requerimiento”, sostuvo.

    Kast refuerza llamado a la preparación ante sistema frontal y anuncia suspensión de clases en Atacama
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