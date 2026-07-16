ACHM valora compensación a municipios y llama a sectores políticos a dejar de lado las “agendas ideológicas” por megarreforma

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, valoró este jueves la “disposición de diálogo” del gobierno en cuanto a las demandas municipales y llamó a todos los sectores a “los acuerdos por sobre las agendas ideológicas”, en el marco del avance de la megarreforma.

En una maratónica jornada, el Senado aprobó durante la madrugada de este jueves de manera particular el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast, con un respaldo estrecho de26 votos a favor y 24 en contra.

Es así que Alessandri agradeció al Ejecutivo por la disposición de diálogo. Esto en el marco del acuerdo entre la ACHM y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ingresó una nueva indicación al artículo 33 del proyecto, norma que regula el mecanismo de compensación a municipios por la exención de contribuciones.

“Nosotros, luego del Acuerdo de La Serena, solicitamos al Ejecutivo presentar una indicación al proyecto de ley destinada a compensar íntegramente el efecto que tendrá la exención del pago del impuesto territorial para las personas mayores de 65 años, respecto del Fondo Común Municipal y de los ingresos propios de las municipalidades”, explicó Alessandri.

Según explicó el alcalde de Zapallar, el acuerdo esta sujeto al cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia y entrega de información, así como al compromiso de los municipios en avanzar en la reducción de los plazos de tramitación de los permisos que dependen de la gestión municipal.

ACHM valora compensación a municipios y llama a sectores políticos a dejar de lado las “agendas ideológicas” por megarreforma

“Agradezco especialmente el diálogo, el respeto y el compromiso demostrado por el Ejecutivo con el municipalismo. Todavía queda discusión y en la cámara de diputados, plantearemos nuestras ideas de compensación y focalización”, valoró Alessandir.

“El municipalismo velará atentamente por el cumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo y lo insta a constituir, a la brevedad, una mesa de trabajo destinada a definir sus detalles y los pasos necesarios para su implementación”, agregó el edil tras el despacho de la iniciativa.

Asimismo, el dirigente apuntó que las acciones de la organización estarán orientadas en proteger a los vecinos e hizo un llamado a a los sectores políticos de forma transversal.

“Impulsar la agenda municipalista en beneficio de los chilenos, por sobre cualquier cálculo partidista, y a valorar la apertura al diálogo demostrada tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo en favor de los gobiernos locales y de sus vecinos. No es el momento de agendas ideológicas: es el momento del diálogo y los acuerdos. Es el momento de atreverse a coincidir”, zanjó.