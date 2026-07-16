Desde ir al TC a la “esperanza” de crecimiento: críticas y respaldos de parlamentarios al avance de la megarreforma

El Senado aprobó de manera particular el proyecto de Reconstrucción impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast durante la madrugada de este jueves, lo que no tardó en provocar reacciones dentro del oficialismo y la oposición.

En una jornada que comenzó a las 15:00 horas del miércoles y concluyó a las 2:40 horas del jueves, los senadores votaron punto por punto los artículos de la controvertida megarreforma, que terminó con un respaldo estrecho de 26 votos a favor y 24 en contra.

Entre los puntos clave de la reforma tributaria, que ahora pasará a su tercer trámite constitucional en la Cámara Baja, se encuentra la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, la invariabilidad tributaria y la exención de contribuciones.

Desde la vereda opositora, la senadora Fabiola Campillai fue una de las primeras en manifestarse en contra de la aprobación de la iniciativa.

“Siento una pena y una tristeza tremenda por lo que hoy la derecha y este gobierno le han hecho a Chile. Mientras Kast, Quiroz y compañía celebran y se soban las manos por haberle asegurado los bolsillos a las grandes fortunas durante los próximos 25 años, las familias chilenas asumirán los costos. Hoy han vendido al país”, criticó.

En esa misma línea, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, sostuvo que “el gobierno ya eligió. Eligió darle beneficios a los súper ricos y dejar indefensa a la clase media que le cuesta llegar a fin de mes”.

“Este ha sido un gobierno que no dialoga con nadie, que no ha escuchado ni ha sus propios alcaldes ni tampoco a los técnicos. Es un proyecto extremadamente ideológico. Por eso como oposición completa vamos a ir al Tribunal Constituciona l y vamos a seguir peleando para que estos retrocesos no sigan afectando a las familias chilenas”, agregó Martínez.

La apuesta del sector por llevar el proyecto de Kast al Tribunal Constitucional (TC) continúa en pie, pero la estrategia de cómo se concretará la ofensiva se sigue afinando.

Desde ir al TC a la “esperanza” de crecimiento: críticas y respaldos de parlamentarios al avance de la megarreforma PEDRO RODRIGUEZ

En ese sentido, el senador Daniel Núñez (PC) apuntó directamente al punto de reintegración gradual del sistema tributario de la megarreforma.

“El corazón más obsceno de la megarreforma tiene nombre: reintegración tributaria. Se regalan US$965 millones a 75 mil personas con ingresos promedio de $21 millones mensuales. Un privilegio que nos devuelve a 1984, cuando esta norma fue creada en dictadura", lanzó Núñez.

Asimismo, el senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, sostuvo que “nunca antes una ley de esta envergadura había sido votada sin acuerdos. Responsable: Jorge Quiroz”.

El diputado Jaime Araya (PPD), en tanto, señaló que el gobierno “traspasó todos los límites” y que el “rol de la oposición es hablar con claridad, haciendo pedagogía para que sea el mundo del trabajo quienes comprendan las consecuencias reales” del proyecto.

“Las ideas de un grupete ultraconservador en lo valórico y profundamente neoliberal, van a llevar a Chile al límite y en eso la oposición no puede perder tiempo, ni rendirse, reducir la oposición al parlamento es un error muy grueso, la suma de esfuerzos va a permitir detener esta agenda retrógrada, fantasiosa y sobreideologizada”, lanzó un dardo Araya.

Valoraciones del oficialismo

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, valoró e despacho de la megarreforma. “Cada vez estamos más cerca de que se convierta en ley de la República y no solo celebramos el éxito del gobierno y de todo el trabajo que hay detrás, sino que el resultado concreto que va a significar estas medidas cuando estén convertidas en ley”, apuntó.

“Para muchas personas va a significar el tener esperanza de que va a volver Chile a crecer y con eso se van a generar miles de empleos, que es lo que los chilenos están esperando. Esperamos que en el tercer trámite se respalde los cambios que se hicieron en esta oportunidad en el Senado y que podamos sacar cuanto antes este proyecto para que se convierta en ley de la República”, agregó el timonel de republicanos.

Desde ir al TC a la “esperanza” de crecimiento: críticas y respaldos de parlamentarios al avance de la megarreforma ANDRES PINA/ATON CHILE

En ese mismo sentido, el senador Rodolfo Carter indicó que “volvemos a soñar en grande” tras el despacho del proyecto.

“Perdimos muchos años siguiendo fórmulas fracasadas, creciendo a cifras que nos han atrasado y alejado del sueño de ser la primera nación desarrollada de América Latina. Ese es el desafío que tenemos por delante, y hoy damos un paso fundamental como país en esa dirección”, apuntó.