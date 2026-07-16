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    Política

    Megarreforma: oposición evalúa presentar hasta cuatro requerimientos ante el TC

    Los equipos jurídicos del sector siguen trabajando en los escritos. Al menos habrá un documento por cada Cámara del Congreso.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 09 de Julio del 2026. Se reúnen las y los presidentes y jefes de bancada de los partidos de oposición con abogados constitucionalistas para abordar la Megarreforma y su constitucionalidad. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Los trabajos contrarreloj de los abogados expertos de la oposición continúan hasta el cierre de esta edición. La apuesta del sector por llevar la megarreforma económica de La Moneda al Tribunal Constitucional (TC) continúa en pie, pero la estrategia de cómo se concretará la ofensiva se sigue afinando.

    Este miércoles, previo a la votación en particular de la reforma, los jefes y coordinadores de cada bancada de la oposición -en la Cámara de Diputados- se reunieron en las oficinas del Partido Socialista en el Congreso. Allí, se llegó al convencimiento de que al menos habrá dos requerimientos ante el TC: uno por la Cámara, y otro, por el Senado.

    Ambos serán, en principio, centrados en dos temas: invariabilidad tributaria y aspectos relativos a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

    En la misma cita, en todo caso, se abrieron a un escenario que cada vez toma más fuerza en el abanico de probabilidades del sector: que incluso pueda haber un total de cuatro requerimientos ante el Tribunal Constitucional, dos por cada Cámara del Congreso.

    De concretarse esta apuesta, serían nuevamente por los mismos temas, es decir: que la Cámara reúna 39 firmas para un requerimiento sobre RCA y 39 por invariabilidad, y que al mismo tiempo el Senado haga lo propio con 13 adhesiones para cada escrito.

    El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, quien estuvo presente en la reunión de este miércoles, indicó: “Vamos a seguir trabajando siempre unidos, presentando requerimientos tanto en la Cámara como en el Senado. Pueden seguir las mismas líneas matrices y ser complementarias. Originalmente se plantean dos recursos en el Senado y, eventualmente, los mismos dos en la Cámara”.

    “No existe óbice a la presentación de más requerimientos, incluso sobre la misma materia”, agregó Leiva respecto de las dudas sobre si es favorable replicar ofensivas en ambas Cámaras.

    Bajo esa posibilidad también están trabajando los abogados expertos de la oposición. Ese grupo fue coordinado inicialmente por el constitucionalista Tomás Jordán, quien no sigue cumpliendo esas funciones. Otros abogados continuarán con la arremetida en el TC, una vez que sean ingresados.

    Los nombres de los nuevos representantes legales, dicen presidentes de partido, aún no están zanjados.

    De momento, hay otros parlamentarios que han adelantado trabajo al respecto. Uno de ellos es el senador socialista Alfonso de Urresti, cuya abogada, Melissa Mallega, se ha encargado de avanzar en el escrito del Senado que se centrará en las materias ambientales.

    Esa tarea la ha hecho en conjunto con los equipos de los otros senadores que siguieron la discusión parlamentaria de la megarreforma en la Comisión de Medio Ambiente: Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA).

    Más sobre:OposiciónPSFAPCPPDTCTribunal Constitucional

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