Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida. Foto: referencial.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció que promulgará leyes para regular el uso de energía y agua por parte de los centros de datos de inteligencia artificial (IA) , así como para proteger los derechos de autor de las obras creativas .

En un discurso realizado este miércoles 15 de julio en la Universidad de Sydney, advirtió que el país tiene un plazo limitado para establecer la “licencia social” de la IA.

Albanese anticipó que, dentro del próximo mes, se reunirá con los líderes de los estados y territorios de Australia, con el objetivo de discutir las nuevas leyes.

El gobierno tiene previsto que las normativas se presenten a principios del próximo año, con el objetivo de generar confianza en la IA y proteger la seguridad nacional.

Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida. Foto: referencial.

Cómo Australia buscará regular la IA y sus centros de datos

El primer ministro afirmó durante su discurso que, mediante normas nacionales obligatorias, buscarán que los centros de datos minimicen el consumo de agua y financien su propio suministro eléctrico .

Junto con ello, aseguró a los músicos, escritores y artistas australianos que mantendrán el control sobre su obra y podrán fijar el precio en cualquier acuerdo de derechos de autor con empresas de IA .

“Cualquier otra cosa es un robo”, dijo, según rescata la transcripción oficial del discurso.

Durante la instancia, Albanese destacó que Australia ya se había adelantado a otros países al imponer límites al uso de redes sociales por parte de niños. Sin embargo, agregó, el desafío de la IA ha sido mayor y ha exigido tomar medidas inmediatas.

“Si nos quedamos atrás y nos quedamos quietos, esto simplemente nos arrollará” , enfatizó.

Y recalcó: “Nuestro gran país puede ser mucho más que un almacén de datos para productos de IA fabricados en el extranjero”.

De acuerdo al primer ministro, el contenido creativo de músicos, escritores y editoriales de su país no está “en juego”.

“Ninguna empresa debería utilizar libros, música, arte o noticias australianas para desarrollar o entrenar IA sin el control del artista” .

Albanese también confirmó la apertura de una nueva Oficina de IA , integrada en el Departamento del Primer Ministro y Gabinete, para coordinar el trabajo ya en marcha en las áreas de educación, empleo, clima y energía, derechos de autor y defensa.

Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida. Foto: referencial.

De la misma manera, afirmó que esta tecnología se convertirá en un elemento central de la productividad, la resiliencia económica y la capacidad soberana de Australia.

“No debemos considerar la IA como una amenaza para los empleos de calidad; debemos utilizarla como un instrumento para ayudar a crearlos” .

Según el primer ministro, “se trata de que Australia moldee el futuro, en lugar de dejar que el futuro nos moldee a nosotros”.

“Nuestra nación alberga a líderes mundiales en IA, y me complace que tantos de ellos nos acompañen hoy, pero no hace falta ser un experto en IA para tener voz o interés en ella. Todos estamos involucrados. Porque los verdaderos desafíos que plantea la IA no son técnicos, sino económicos, legales, sociales y, como el Papa León XIII dejó claro en su magnífica primera encíclica papal, Magnifica Humanitas, también morales y espirituales. Son pruebas de nuestros valores e intereses nacionales, y de nuestra determinación, cooperación y ambición”.

Bajo esta línea, subrayó: “Si movilizamos nuestros recursos y coordinamos nuestros esfuerzos, si actuamos con la urgencia que exige la velocidad de este cambio, si desarrollamos soluciones a la altura de la oportunidad que este momento nos brinda, y si lo hacemos a la manera australiana, fieles a nuestros valores y estándares, podemos lograr que la IA beneficie los intereses nacionales de Australia”.