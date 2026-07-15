Los Cóndores buscan sede para enfrentar a Georgia este fin de semana

El tren de sistemas frontales que afectará desde la Tercera Región al sur a partir de este jueves obligó a suspender una serie de eventos deportivos programados para este fin de semana. De hecho, el fútbol postergó todas sus competencias, lo mismo que el tenis. Sin embargo, una de las grandes interrogantes es qué sucederá con el rugby.

Si bien, apenas se conoció la magnitud del frente que afectará a buena parte del país, las autoridades suspendieron el partido fijado entre los Cóndores y Georgia por la tercera fecha de la World Nations Cup, que estaba programado para este sábado a las 15.00 en el estadio La Portada de La Serena, evento cuyas entradas se agotaron rápidamente. Sin embargo, a pesar de este contratiempo, la intención es disputar el partido sí o sí este fin de semana.

En las últimas horas, Chile Rugby ha redoblado los esfuerzos para jugar el partido frente el representativo de Europa Oriental, tomando en cuenta que el equipo georgiano lleva un par de semanas en el país. Incluso, el sábado pasado derrotó por 33-12 a Samoa en Sausalito.

Por otro lado, deportivamente, significa un desafío sumamente importante debido a su nivel, pues actualmente se ubica en el puesto 13 del ranking mundial y es uno de los rivales más calificados que el representativo nacional enfrentará antes del Mundial.

“Georgia, que es el rival que pelea el tier 1, está en la posición que nosotros queremos estar. Entonces, ganarle es un argumento fuerte para decir ‘nosotros estamos a este nivel’”, señalaba a El Deportivo hace unos días Diego Escobar, figura del equipo.

Pronto anuncio

Por estos motivos, la Federación que encabeza Cristián Rudloff trabaja contra el tiempo para lograr fijar una sede que les permita cumplir con el compromiso internacional con o sin público.

Sin embargo, también cobra fuerza la opción de utilizar la cancha del CARR en el Parque Mahuida, el lugar de entrenamiento de los Cóndores, más allá de que la precordillera de La Reina es una de las zonas que puede recibir una alta cantidad de precipitaciones. No obstante, es una alternativa económica porque no implica desplazar a las delegaciones, en una logística que involucra a cerca de 200 personas.

En un primer momento, se intentó gestionar el Estadio Nacional, a puertas cerradas, pero esta alternativa fue rechazada por las autoridades, debido a que todo estará focalizado en la emergencia y las autoridades y efectivos policiales estarán desplegados respondiendo a las necesidades que surjan.

De todos modos, de acuerdo a información recabada por este medio, Chile Rugby anunciará durante esta jornada el nuevo escenario. En un principio, se mantendría la fecha y hora original.