SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los Cóndores buscan sede para enfrentar a Georgia este fin de semana

    Las intensas precipitaciones anunciadas para gran parte del país obligaron a la selección de rugby a recurrir a nuevas alternativas para cumplir con su compromiso por la World Nations Cup.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Los Cóndores buscan sede para enfrentar a Georgia.

    El tren de sistemas frontales que afectará desde la Tercera Región al sur a partir de este jueves obligó a suspender una serie de eventos deportivos programados para este fin de semana. De hecho, el fútbol postergó todas sus competencias, lo mismo que el tenis. Sin embargo, una de las grandes interrogantes es qué sucederá con el rugby.

    Si bien, apenas se conoció la magnitud del frente que afectará a buena parte del país, las autoridades suspendieron el partido fijado entre los Cóndores y Georgia por la tercera fecha de la World Nations Cup, que estaba programado para este sábado a las 15.00 en el estadio La Portada de La Serena, evento cuyas entradas se agotaron rápidamente. Sin embargo, a pesar de este contratiempo, la intención es disputar el partido sí o sí este fin de semana.

    En las últimas horas, Chile Rugby ha redoblado los esfuerzos para jugar el partido frente el representativo de Europa Oriental, tomando en cuenta que el equipo georgiano lleva un par de semanas en el país. Incluso, el sábado pasado derrotó por 33-12 a Samoa en Sausalito.

    Por otro lado, deportivamente, significa un desafío sumamente importante debido a su nivel, pues actualmente se ubica en el puesto 13 del ranking mundial y es uno de los rivales más calificados que el representativo nacional enfrentará antes del Mundial.

    “Georgia, que es el rival que pelea el tier 1, está en la posición que nosotros queremos estar. Entonces, ganarle es un argumento fuerte para decir ‘nosotros estamos a este nivel’”, señalaba a El Deportivo hace unos días Diego Escobar, figura del equipo.

    Pronto anuncio

    Por estos motivos, la Federación que encabeza Cristián Rudloff trabaja contra el tiempo para lograr fijar una sede que les permita cumplir con el compromiso internacional con o sin público.

    Sin embargo, también cobra fuerza la opción de utilizar la cancha del CARR en el Parque Mahuida, el lugar de entrenamiento de los Cóndores, más allá de que la precordillera de La Reina es una de las zonas que puede recibir una alta cantidad de precipitaciones. No obstante, es una alternativa económica porque no implica desplazar a las delegaciones, en una logística que involucra a cerca de 200 personas.

    En un primer momento, se intentó gestionar el Estadio Nacional, a puertas cerradas, pero esta alternativa fue rechazada por las autoridades, debido a que todo estará focalizado en la emergencia y las autoridades y efectivos policiales estarán desplegados respondiendo a las necesidades que surjan.

    De todos modos, de acuerdo a información recabada por este medio, Chile Rugby anunciará durante esta jornada el nuevo escenario. En un principio, se mantendría la fecha y hora original.

    Más sobre:RugbyCóndoresGeorgiaChile RugbyCristián Rudloff

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal

    Kast continúa su despliegue ante sistema frontal: se reúne con ministros y alista visita a canal Santa Marta de Maipú

    Dos carabineros son heridos a bala en Valdivia en medio de procedimiento por investigación de homicidio de cabo Nain

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Fiscalía evalúa interponer recurso de nulidad tras absolución de acusados por caída del Hércules C-130 en el mar de Drake

    Colmed se suma a las críticas contra proyecto “Escucha su corazón” y defiende que exista un consentimiento informado libre de coerción

    Lo más leído

    1.
    Histórico golpe al Real Madrid, goleador inesperado y la mano de De La Fuente: cómo España borró a Francia del Mundial

    Histórico golpe al Real Madrid, goleador inesperado y la mano de De La Fuente: cómo España borró a Francia del Mundial

    2.
    Inglaterra vs. Argentina: a qué hora juegan y quién transmite el clásico por las semifinales del Mundial

    Inglaterra vs. Argentina: a qué hora juegan y quién transmite el clásico por las semifinales del Mundial

    3.
    Lionel Scaloni golpea la mesa y borra a un histórico: revisa la formación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

    Lionel Scaloni golpea la mesa y borra a un histórico: revisa la formación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

    4.
    “¿Se dieron cuenta de que iban perdiendo?”: en Francia destrozan a su selección luego de la eliminación del Mundial

    “¿Se dieron cuenta de que iban perdiendo?”: en Francia destrozan a su selección luego de la eliminación del Mundial

    5.
    Algo más que una segunda estrella: el millonario cheque que recibirán los jugadores españoles si ganan el Mundial 2026

    Algo más que una segunda estrella: el millonario cheque que recibirán los jugadores españoles si ganan el Mundial 2026

    6.
    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    Conmoción en el fútbol: fallece árbitro que fue excluido del Mundial 2026 tras ser arrestado por presunto abuso sexual

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    Kast continúa su despliegue ante sistema frontal: se reúne con ministros y alista visita a canal Santa Marta de Maipú
    Chile

    Kast continúa su despliegue ante sistema frontal: se reúne con ministros y alista visita a canal Santa Marta de Maipú

    Dos carabineros son heridos a bala en Valdivia en medio de procedimiento por investigación de homicidio de cabo Nain

    Fiscalía evalúa interponer recurso de nulidad tras absolución de acusados por caída del Hércules C-130 en el mar de Drake

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal
    Negocios

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal

    Acciones de SpaceX caen por debajo de su precio de salida a bolsa

    “Me dio una señal muy rara”: De Gregorio arremete contra el gobierno por no renovar al director del INE

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo
    Tendencias

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    Qué es un río atmosférico: el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia este fin de semana en Santiago

    Lionel Scaloni golpea la mesa y borra a un histórico: revisa la formación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Lionel Scaloni golpea la mesa y borra a un histórico: revisa la formación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

    Histórico golpe al Real Madrid, goleador inesperado y la mano de De La Fuente: cómo España borró a Francia del Mundial

    Los Cóndores buscan sede para enfrentar a Georgia este fin de semana

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz
    Tecnología

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro
    Mundo

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro

    Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus mayores maniobras militares y logísticas conjuntas de la historia

    Estados Unidos impide el paso a dos buques mercantes en Ormuz tras restablecer el bloqueo naval

    Scones familiares
    Paula

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia