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    Busca arrebatarle el Mundial a Messi: la historia de Jude Bellingham, la estrella de Inglaterra elogiada por Arturo Vidal

    Formado en el Birmingham City, consolidado en el Borussia Dortmund y figura del Real Madrid, el volante lidera al cuadro de los Tres Leones. Frente a Argentina definirán a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Busca arrebatarle el Mundial a Messi: la historia de Jude Bellingham, la estrella de Inglaterra elogiada por Arturo Vidal. Chen Yichen

    Jude Bellingham sabe que es el protagonista. Le gusta cuando las cámaras lo enfocan y debe demostrar emoción al celebrar junto a los hinchas de Inglaterra. No grita los goles con efusividad. Suele posar relajado o hacer algún gesto a los reporteros gráficos. Jugador moderno que muchos fanáticos han criticado por “pensar en TikTok” con sus festejos. Claro que en su caso el rendimiento justifica la actitud. En el Mundial ha sido la figura británica.

    Tras los partidos se ha convertido en una tradición de los seguidores ingleses corear Hey Jude para ovacionarlo. El clásico de The Beatles, que Paul McCartney le compuso al hijo de John Lennon en 1968, se ha resignificado durante los últimos años tras la irrupción de Bellingham. Para la Eurocopa 2024, de hecho, Adidas armó un comercial con la canción y haciendo un paralelismo con el mediocampista.

    En Norteamérica, el volante suma cinco goles y una asistencia. Es, junto a Harry Kane, la principal esperanza de Inglaterra para lograr el título de la Copa del Mundo tras 60 años de sequía. Este miércoles a las 15 horas, enfrentan a Argentina de Lionel Messi en las semifinales.

    Su rendimiento le ha valido elogios múltiples. Uno de ellos llegó de Arturo Vidal. El futbolista chileno ha señalado que es el jugador que lo representa en la nueva generación. “A mí me gusta Jude Bellingham. Hace todo, me identifico con él”, señaló el Rey en 2024.

    Solo meses antes del Mundial volvió a referirse al británico. “¿El mejor mediocampista del mundo? Jude Bellingham. Me gusta mucho”, señaló.

    El camino de Bellingham

    Con 23 años, Bellingham llega a las semifinales del Mundial, como uno de los principales referentes de Inglaterra. El volante del Real Madrid acumula experiencia en la élite. La de Canadá, México y Estados Unidos es su segunda Copa del Mundo (antes participó en Qatar 2022).

    Su crecimiento ha sido sostenido. Nacido el 29 de junio de 2003 en Stourbridge, Inglaterra, comenzó su formación en las divisiones inferiores del Birmingham City cuando tenía ocho años. En agosto de 2019 debutó oficialmente con el primer equipo con apenas 16 años. Con la misma edad anotó su primer gol.

    Su irrupción llamó la atención de varios equipos de la Premier League, aunque finalmente optó por continuar su desarrollo en Alemania. En julio de 2020 fue transferido al Borussia Dortmund, que pagó 34 millones de dólares por su fichaje.

    En el conjunto germano marcó en su debut por la Copa de Alemania y se convirtió en el anotador más joven de la historia del club. Meses después debutó en la Champions League, donde pasó a ser el inglés más joven en ser titular en el torneo continental.

    Durante tres temporadas se consolidó como titular. Alcanzó los 100 partidos con el club antes de cumplir los 20 años, fue capitán y cerró la temporada 2022-23 siendo elegido el mejor jugador de a Bundesliga. En el cuadro teutón desarrollo una profunda amistad con Erling Haaland.

    Bellingham celebra junto a Harry Kane en el estadio Azteca. Wu Wei

    A la Casa Blanca

    Su rendimiento llevó Real Madrid a concretar su arribo. El club ibérico depositó US$ 110 millones y firmó un contrato por seis temporadas.

    Su adaptación fue inmediata. Debutó con un gol en LaLiga. También fue determinante en sus primeros clásicos frente al Barcelona, anotando dos goles en el primero y el tanto del triunfo en el segundo.

    En su primera temporada ganó el título de Primera División y la Champions. Recibió el premio al mejor jugador joven de la Liga de Campeones. En sus dos temporadas posteriores su rendimiento decayó, pero en línea de los complicados años del cuadro merengue. Pese a todo, sus números no han sido negativos.

    Referente en Inglaterra

    El camino de Bellingham en el equipo de los Tres Leones comenzó en las selecciones menores. Pasó por las categorías Sub 16, Sub 17 y Sub 21. En el combinado adulto debutó en noviembre de 2020, cuando apenas tenía 17 años.

    Un año más tarde integró el plantel que disputó la Eurocopa 2021. Alcanzaron la final y la perdieron ante Italia en la definición por penales tras empatar 1-1. En Qatar 2022 marcó su primer gol con la selección frente a Irán y fue titular durante toda la campaña que terminó con la eliminación inglesa en cuartos de final frente a Francia.

    También estuvo presente en la Eurocopa 2024. Nuevamente hasta la final, aunque Inglaterra volvió a perder el título, esta vez frente a España (2-1).

    En el Mundial 2026 ha sido uno de los jugadores más determinantes del equipo dirigido por Thomas Tuchel. Marcó en el debut ante Croacia, alcanzó las 50 presencias con la selección frente a Ghana, anotó y asistió contra Panamá y luego firmó dos dobletes: frente a México y Noruega para instalar a Inglaterra entre los cuatro mejores.

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