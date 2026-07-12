“Uno de los mejores del mundo”: el elogio de Haaland a su amigo Bellingham tras reconocer su favoritismo por Inglaterra

En una actividad tan competitiva como el fútbol es extraño que dos figuras de tanta prominencia tengan una relación tan próxima. Así ocurre con el noruego Erling Haaland y el inglés Jude Bellingham, rivales en el partido de cuartos entre sus selecciones, pero más que cercanos fuera de la cancha.

En los dos años que jugaron juntos en Borussia Dortmund de Alemania, el nórdico y el británico forjaron una estrecha relación. Precisamente, fue el Androide uno de los grandes protagonistas en la integración del juvenil isleño al cuadro germano.

El de Reino Unido llegó al club del Signal Iduna Park con solo 17 años, proveniente de las divisiones inferiores del Birmingham City. Ahí fue donde la actual figura de los Tres Leones fue destacada por los veedores del Dortmund para llevarse a la nueva joya por casi 28 millones de dólares.

Desde entonces, creció un estrecho vínculo entre ambos atletas, algo que se apreciaba en cada uno de los entrenamientos del elenco amarillo. Incluso, en las concentraciones del equipo, ambos compartían pieza, lo que hizo aún más estrecha su amistad.

Amistad que pasó a segundo plano la tarde del sábado, cuando Inglaterra se impuso por 2-1 a Noruega en el tiempo suplementario, triunfo con una cierta dosis de polémica que clasificó a los peninsulares en la semifinal de la Copa del Mundo, después de ocho años.

Los dos amigos, quienes todavía comparten una gran amistad, interactuaron antes y durante el partido. Tras consumada la derrota de los escandinavos, compartieron un cálido abrazo y cariñosas palabras.

Elogios

Después del partido en Miami, Haaland de 25 años no dudó en destacar la enorme actuación del británico. Asimismo, advirtió que el doblete de Bellingham, además de los dos goles que había marcado en el Azteca ante México, fue la respuesta perfecta a cualquier duda sobre sus cifras goleadoras.

“Jude (Bellingham) es un buen amigo. Pasamos dos buenos años juntos en Dortmund, seguimos en contacto y es un tipo genial. Nos divertimos mucho juntos. No me sorprende que haya marcado dos goles y que rinda como lo hace”, comentó la figura del Manchester City.

En la misma línea, el artillero nórdico cuestionó las críticas que se generan alrededor de su amigo. Es más, advirtió que sus actuaciones en el presente mundial despejan cualquier duda sobre la calidad del ícono de la selección de Inglaterra.

“Lo único que no me gusta es que, a veces, Jude recibe demasiadas críticas porque no marca suficientes goles o lo que sea. No se merece eso, porque es uno de los mejores del mundo, es un centrocampista que sigue marcando goles y que aun así ha conseguido superar a todos y cada uno de los jugadores del campo. Así que son solo elogios para Jude. Es increíble. Inglaterra y el Real Madrid tienen suerte porque todo el mundo querría a Jude en su equipo”, dijo el escandinavo.

Lo cierto es que Haaland bien podría haber jugado para Inglaterra, ya que nació en Leeds en el año 2000, mismo verano europeo en el que su padre Alf Inge cambió Elland Road por el Manchester City. En ese sentido, la selección inglesa siempre ha ocupado un lugar especial en su corazón, incluso antes de su fichaje por la Premier League en 2022.

Además de su amistad con Bellingham, el goleador escandinavo se enfrentó a sus compañeros del City, Marc Guehi y Nico O’Reilly, al margen del recién llegado Elliot Anderson y John Stones, recientemente desvinculado del club.

Consultado por el diario The Sun sobre si ahora apoya a Inglaterra para que llegue hasta el final, Haaland respondió: “Sí, ¿por qué no?... Conozco a muchos jugadores del City en la selección inglesa, uno en la francesa y otro en la española. Por supuesto, quiero que Inglaterra tenga éxito porque es un país bonito y la camiseta es bonita. Cuando era joven, recibí una camiseta de Inglaterra antes que una de Noruega”.