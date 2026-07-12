“El tráfico está fluyendo”: Estados Unidos descartó un cierre en el Estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó que no existe un bloqueo en el Estrecho de Ormuz y recalcó que el paso “está abierto para todos los buques en búsqueda de transitar legalmente”.

Esta postura se enmarca en un nuevo cierre a la vía marítima que anunció la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), durante el pasado sábado 11 de julio. Según un comunicado difundido por la emisora estatal IRIB, esta decisión fue adoptada en torno a la “injerencia extranjera” e intentos para generar un paso ilegal para el tráfico marítimo a través de Ormuz.

“Habíamos establecido que intervenciones extranjeras y la imposición de una ruta ilegal para movimientos de buques en el estrecho llevaría a una respuesta firme”, señalaron. En el escrito indicaron que las advertencias fueron ignoradas, y “con incentivos de extranjeros, varios barcos intentaron moverse fuera de la ruta aprobada”.

Por lo mismo, cerraron el paso temporalmente, hasta nuevo aviso. “ Hasta que terminen las intervenciones de Estados Unidos en la región, ninguna embarcación tiene permitido pasar”, declararon.

A un día de la reinstauración del bloqueo, el Centcom afirmó en sus redes sociales que las fuerzas estadounidenses “están posicionadas y preparadas para asegurar que la libertad de navegación permanezca disponible pese a injustificadas agresiones iraníes, acoso, amenazas y declaraciones arbitrarias. Irán no controla el estrecho. El tráfico está fluyendo”.

En esta misma línea, publicaron también un “fact check” en torno al estrecho. “Sigue siendo una vía marítima internacional”, reforzaron.

🚫 CLAIM: The Iranian commander for the Islamic Revolutionary Guard Corps-Navy recently said on state-owned media that no foreign vessels may pass through the Strait of Hormuz without being identified, tracked, and monitored by Iranian forces.



✅ FACT: Iran does not control the… pic.twitter.com/8lRDNiOpXQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Asimismo, el Centcom destacó que las fuerzas de EE.UU. “han facilitado el tránsito de más de 800 navíos y sobre 400 barriles de crudo durante los dos últimos meses”, además de que en los últimos siete días han transitado “140 navíos” por el principal paso marítimo para el tránsito del petróleo.

El último ataque en Ormuz, según detalló el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), se produjo al este de Omán. Un portacontenedores fue agredido con un proyectil, que generó un incendio en su sala de máquinas. Los pasajeros debieron evacuar en un bote salvavidas y fueron rescatados por autoridades locales. Uno de ellos, en todo caso, sigue perdido.