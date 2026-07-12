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    Tras ataques iraníes: amenaza marítima en el Estrecho de Ormuz permanece catalogada como severa

    Se registran siete agresiones en el paso desde el 12 de junio, que subieron el nivel de peligro en la zona desde "sustancial" hasta "severo".

    Por 
    Sofía Álvarez
    Tras ataques iraníes: amenaza marítima en el Estrecho de Ormuz permanece catalogada como severa

    El nivel de amenaza en el Estrecho de Ormuz se mantiene en un estado severo. Así lo ratificó este domingo el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

    La actualización se emitió justamente en medio de un desprendimiento del delicado alto al fuego que sostenían Estados Unidos e Irán, que ya pasaron a una confrontación militar directa.

    Este pasado sábado 11 de julio, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) cerró nuevamente el paso marítimo, hasta nuevo aviso. La determinación del cuerpo armado responde a lo que estiman como intentos de establecer una ruta ilegal para el tráfico marítimo.

    Asimismo, el ejército iraní y la IRGC atacaron con drones y misiles a Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. La guardia acusó una ofensiva de Estados Unidos a Teherán, ya que el país norteamericano estaría “imponiendo su voluntad en el gobierno del Reino de Omán” al generar que embarcaciones crearan un paso al sur del estrecho.

    Hasta el 6 de julio, el UKMTO clasificaba el peligro en la región marítima de Medio Oriente, específicamente en Ormuz, como “sustancial”, en un nivel inferior al que mantiene en la actualidad.

    Los “ataques iraníes, siete desde el 12 de junio, han elevado el nivel de amenaza a severo, con acciones hostiles deliberadas”. Con interferencia persistente en la navegación, “los recientes incidentes confirmados resaltan que el ambiente de amenaza permanece alto y requiere una vigilancia extrema”.

    Imagen de UKMTO

    La última arremetida en el polémico paso marítimo fue al este de Omán, con un proyectil dirigido hacia un portacontenedores. Se generó un incendio en su sala de máquinas, por lo que los tripulantes debieron abordar un bote salvavidas, hasta que fueron rescatados por autoridades locales. Según consignó UKMTO, uno de los pasajeros sigue perdido.

    “Se espera que el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz se mantenga en niveles reducidos a través de la ruta del norte controlada por iraníes y el corredor del sur Omani, reflejando precaución continua entre los operadores”, establecieron desde el centro de operaciones del Reino Unido. Por lo mismo, los marineros deberían anticipar sostenida presencia naval y congestión en el área.

    En la región, la situación en el Golfo de Adén está ubicada por UKMTO como una amenaza “sustancial”. Esta etiqueta corresponde a siete eventos vinculados a piratería desde el 11 de junio, por los que el centro llama a una vigilancia elevada.

    Lee también:

    Más sobre:Estrecho de OrmuzIránUKMTOGuerra

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