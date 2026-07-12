Tomás Rau: “Hay una crisis autoinferida de empleo que viene desde hace 41 meses, pero llegó el momento de no echarle la culpa al empedrado”

Han sido semanas intensas para Tomás Rau. El ministro del Trabajo ha intensificado sus viajes al Congreso en Valparaíso, a La Moneda y a otros ministerios en medio de la preocupación política en el oficialismo por la rápida alza del desempleo, cuya tasa llegó a 9,4% para el trimestre marzo-mayo pasado.

En una semana marcada por nuevos anuncios del gobierno (20 mil subsidios adicionales al empleo vía Sence) para intentar evitar que la desocupación se empine sobre el 10% en los meses de invierno, el ministro Rau desmenuza todos los proyectos y medidas que tiene en carpeta para enfrentar la crisis laboral y llama a dejar de culpar a administraciones anteriores por la escalada de la desocupación.

“Reconocemos que en materia de empleo hay una crisis autoinferida que viene desde hace 41 meses, pero llegó el momento de no echarle la culpa al empedrado”, recalca el ministro. “Nos estamos haciendo cargo”, añade inmediatamente el también economista.

Usted es un técnico y académico de toda la vida. ¿Qué es lo más complejo de entrar a la arena política siendo ministro del Trabajo?

-Me he dedicado toda mi vida a estudiar temas de mercado laboral, llevo 20 años estudiando distintas políticas. No le voy a mentir, es un cargo que tiene muchas aristas, muchos interlocutores; desde los gremios empresariales, centrales sindicales, asociaciones de funcionarios públicos. El Congreso, su vez, no es solo la elaboración de proyectos de ley; hay que ir tres días a la semana. Es un trabajo muy exigente, pero muy interesante y relevante.

Imagino que ha tenido que aprender los códigos políticos que demanda el cargo…

-Es mi primera experiencia en política, no se lo voy a negar. Pero al final también son códigos humanos. Fui director del Instituto de Economía de la Universidad Católica por más de cuatro años y me tocó dirigir un grupo humano muy interesante (…) y eso no es tan distinto. Obviamente, hay códigos políticos y uno tiene que aprender rápido. Es muy importante ser una persona dialogante, entender la legitimidad y la diferencia de opinión que pueda tener un político. Como me dijo un senador, podemos no estar de acuerdo, pero no significa que no podamos construir un acuerdo, y eso es importante aprenderlo desde un principio.

¿Cómo ha sido su relación con el resto del gabinete y, específicamente, con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz?

-En general, la relación con mis colegas del gabinete es muy buena, muy cordial, y es de mucho aprendizaje también. Me apoyo mucho en ministros que tienen mucho expertise, como los ministros Claudio Alvarado (Interior) y José García Ruminot (Segpres). También con el ministro Jaime Campos (Agricultura), quien tiene experiencias y anécdotas notables.

Con el ministro Quiroz tenemos una relación profesional muy buena; nos conocemos. Él es un técnico como yo y hablamos un mismo lenguaje, al ser los dos economistas. Obviamente, él tiene una tarea muy complicada, que es la billetera fiscal. Ninguno de los ministros va a sonreir cuando asume y le dicen hay que hacer un ajuste, pero todos entendimos que era muy necesario cuando se hereda un déficit estructural de 3,7% del PIB.

¿Usted considera a Jorge Quiroz el jefe del equipo económico?

-Por arquitectura del gobierno el ministro Quiroz es el coordinador del gabinete económico que sesiona cada dos semanas, en que participamos distintos ministros.

10/07/2026 - TOMAS RAU. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Muchas de las vocerías por empleo han sido hechas en estos cuatro meses por el ministro Quiroz y, ahora, el biministro Daniel Mas ha adquirido mayor preponderancia en la vocería económica. ¿Cree que su rol comunicacional en materia de empleo debe ser un poco más relevante en el diseño del gobierno?

-El empleo es transversal a todos los ministerios. Estamos viviendo una situación muy compleja de 9,4% de tasa de desempleo, lo que es bastante alto. Esto no es algo que surgió ahora con nuestro gobierno. Llevamos 41 meses con esta crisis autoinferida, con alzas los costos laborales… salario mínimo, reducción de la jornada, reforma previsional. Como gobierno nos estamos haciendo cargo y esto no es resorte de un ministro en particular.

El principal motor generador de empleo es el crecimiento económico. Entonces, no es de extrañar que tanto el ministro Hacienda como el ministro Economía estén preocupados. Cuando entendemos al final que el crecimiento económico es igual a empleo, a todos nos debe importar. En lo relativo al tema comunicacional, eso es debatible. He pasado estas últimas tres semanas sumergido en el Congreso, aprobando el proyecto Sala Cuna Universal.

Crisis laboral

¿Les sorprendió que el desempleo haya escalado al 9,4% y que ya sea más alto que el año pasado?

-No es una sorpresa, toda vez que se conocen los datos de actividad económica. Antes de asumir se empezaron a conocer los datos de Imacec negativo, los que se han prolongado incluso en mayo. Entonces, si se tiene una economía decreciendo, no es sorpresa que aumente la tasa de desempleo y menos en estos meses de otoño-invierno. Lo que sí nos sorprendieron fueron las cifras del Informe de Finanzas Públicas de febrero pasado en que se actualizó el déficit estructural, el que quedó en US$13 mil millones. Esa fue una gran sorpresa (…) Sabíamos que el desempleo se iba a ver afectado. El desempleo subió bastante rápido en los últimos trimestres móviles, pero esto se está incubando desde hace tiempo.

Tenemos que mirar adelante. Vienen los meses de invierno. Estamos avanzando en distintas medidas y redoblando esfuerzos para que este periodo de transición, en que la economía va a tener este punto de inflexión, probablemente el mes de junio, logre aumentar el crecimiento y el empleo, de manera que podamos sortear esta crisis de la mejor manera, junto a las medidas que estamos tomando.

Estamos viviendo un “valle” complejo en materia de empleo. ¿Hay que prepararse para un desempleo de 10% en los meses de invierno?

-Uno puede tener distintas estimaciones. Un 9,9% o un 10% no hace una gran diferencia. ¿En qué sentido? Son tasas muy altas. Está barrera psicológica de los dos dígitos, pero no hay que perderse. Detrás de cada décima en la tasa de desempleo hay más de 10.000 personas que buscan empleo y no lo encuentran. Eso no lo tenemos que perder nunca de vista, más allá de si llega a 10%. Nosotros esperamos que no, pero es una posibilidad.

¿Cuál va a ser el impacto de las medidas anunciadas por el Presidente Kast esta semana? ¿Qué tan rápido impactará en el mercado laboral?

-Estas medidas inyectarán $50.000 millones y buscan generar 50 mil empleos en los próximos meses. Además, tenemos el mecanismo 1+1 donde algunos gobiernos regionales pondrán recursos equivalentes a lo comprometido por el gobierno en cada región. Esperamos que estas medidas empiecen a surtir efectos a fines de agosto.

¿Las medidas anunciadas el gobierno podrían estar llegando tarde a enfrentar el ciclo invernal del desempleo?

-No estoy de acuerdo con eso. Las alzas que vimos en los últimos dos trimestres móviles no las habíamos visto en el último tiempo. Fueron alzas bastante rápidas y significativas.

Tenemos una arquitectura en el Sence armada para pagar subsidios; se usó para la pandemia también. No es que vamos a tener que esperar 8 ó 9 meses para implementarla. La Ley de Reconstrucción Nacional se ha demorado un poquito más en el trámite legislativo, pero esas son variables que a veces uno no controla.

Hacienda han transmitido que los subsidios clásicos no tienen mucho efecto en el empleo…

-Como académico me tocó analizar el subsidio del empleo joven del 2009 y la evaluación que hicimos es que fue muy efectivo en esos 12 meses. Sin embargo, si la economía está creciendo fuertemente, el subsidio pierde relevancia, porque las empresas no van a contratar solo porque se les está ayudando, sino porque hay mucha actividad, más demanda, más clientes, más producción. Es cierto que un subsidio no nos va a solucionar todo. La mejor política generadora de empleo es el crecimiento económico. Vamos a tener un segundo semestre mucho más dinámico.

10/07/2026 - TOMAS RAU. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

¿El desempleo actual tiene fundamentos estructurales?

-Hay temas coyunturales y estructurales. Pero las estructuras no son hegemónicas, no significa que lleguen para quedarse. Cuando hablamos de temas estructurales, por ejemplo, hablamos de costo laboral. Si seguimos aumentando los costos laborales, hacemos un flaco favor a la creación de empleo. Hemos sido bastante responsables desde que asumimos en intentar controlar alzas desmedidas en los costos laborales. Hemos sido responsables en intentar que estas estructuras no sigan generando más desempleo. Como he dicho, hay una crisis autoinferida de empleo que viene desde hace 41 meses, pero llegó el momento de no echarle la culpa al empedrado.

Acaba de decir que “basta de echarle la culpa al empedrado”. ¿Eso significa que se debe terminar con culpar a gobiernos anteriores por el problema del desempleo hoy?

-Antes de esa frase dije que reconocemos que hay una crisis autoinferida que se está incubando hace 41 meses y hay consenso técnico respecto a eso. Pero es importante mirar hacia adelante, porque no sacamos nada con echarnos las culpas unos a otros. Todos vivimos en el mismo país: gobierno, oficialismo y oposición. Tuvimos un acto republicano esta semana que reunió a los presidentes Kast, Frei y Boric. El Presidente Boric le dijo a el Presidente Kast ‘somos rivales en las ideas, pero nos une el amor por Chile, el buen interés por Chile’. A eso me refiero cuando digo que hay que mirar hacia adelante.

Basta de echarle la culpa al empedrado, nos estamos haciendo cargo del desempleo por distintos frentes: la ley de Reconstrucción, adaptabilidad laboral, las medidas que anunció el Presidente para paliar estos meses de invierno. También están los cambios más estructurales: Sala Cuna Universal, estatuto laboral del turismo, las 40 horas, el contrato por horas, indemnización por años de servicios.

En Sala Cuna Universal el miércoles pasado logramos un hito histórico. Logramos aprobar y despachar de la Comisión de Educación del Senado a Hacienda.

Estamos también hemos patrocinado una moción que es el contrato por horas. La idea es que en esta bolsa de horas vaya respondiendo también a las demandas de si hay días de la semana que se requieren más horas que otras. Esto, por ejemplo, puede beneficiar a estudiantes que quieran conciliar estudio con trabajo; también a mujeres que quieran conciliar vida familiar y trabajo.

Estamos presentando la próxima semana, además, el Estatuto Laboral del Turismo, que fue anunciado por el Presidente en la Cuenta Pública, que es un proyecto que contempla medidas de adaptabilidad laboral en el sector turismo y gastronómico.

Asimismo, estamos presentando una flexibilización de cómo se promedian las 40 horas (hoy 42 horas). La ley quedó que en régimen se pueden promediar las 40 horas en un ciclo de cuatro semanas. Si uno mira los países del OCDE esos ciclos son más amplios.

¿A cuánto se va a ampliar?

-Estamos viendo la evidencia comparada. Probablemente en el régimen general estará en torno al promedio del OCDE: 16 semanas en el régimen general. En el sector turismo estamos viendo quizá ampliarlo un poco más, como es en otros países del OCDE; incluso, a 52 semanas.

¿Qué le parece que el crédito al empleo, tal como lo conocimos en el proyecto de Reconstrucción, se haya casi eliminado según lo evidenció el informe financiero de las indicaciones?

-El crédito anterior buscaba abaratar la contratación formal de trabajadores con rentas entre 7,8 y 12 UTM, mientras que el nuevo es una política de fomento a la exportación de servicios del conocimiento, que beneficia principalmente empleo calificado. Me parece que se debe apoyar el empleo formal de menores ingresos y lo estamos abordando en el corto plazo desde la Mesa Interministerial por el Empleo con la Línea de Activación Laboral a través del Sence.

¿Hay piso político para cambiar el sistema de la actual indemnización por años de servicios en caso de despido por un mecanismo a todo evento?

-Una gran proporción de los técnicos está de acuerdo en que tenemos un costo del despido muy caro en Chile. Recordemos que un trabajador que está 10 años en un empleo, por ejemplo, si es despedido solo por necesidades de la empresa, solo en ese caso hay una indemnización por año de servicio, lo que es en torno al 20% de los términos de relaciones laborales. Entonces, redondeando, hay un 80% de los trabajadores que no tienen indemnización por año de servicio.

Estamos trabajando en una propuesta. El piso político depende también del cómo lo implementas. Si, por ejemplo, se hace para contratos nuevos, no para los antiguos… los antiguos ya tienen su sistema. También tenemos que evaluar cómo va a ocurrir la transición, porque van a coexistir dos sistemas por mucho tiempo. Entonces, ahí la duda que estamos analizando es que puedan coexistir los dos sistemas o que finalmente se migre de uno al otro. Pensamos que ampliar los beneficios del 20% al 100% es muy importante.