El grupo Indumotora debuta en el negocio inmobiliario con una alianza con Echeverría Izquierdo

Hace cerca de dos años, el grupo Indumotora, controlado por la familia Avayú, tomó una decisión estratégica: diversificar sus negocios para depender menos de su rubro proncipal, la venta de autos. El holding decidió poner algunas de sus fichas en el mercado inmobiliario, aprovechando terrenos que hoy no son tan rentables en su core business.

Empresas Indumotora es uno de los grandes actores del mercado: su principal negocio es ser el representante oficial de Kia en Chile. También trabaja con los camiones y buses Hyundai, las marcas chinas Nammi y Landking y opera una red minorista propia, denominada Indumotora On.

El CEO de grupo Indumotora, Máximo Morel, explica así la decisión del grupo: “Nuestro foco está en el rubro automotriz, pero tenemos activos que tienen muy buenas ubicaciones en lugares claves, los cuales teníamos planes de desarrollar. Creamos un plan inmobiliario al 2030, que son alrededor de siete proyectos que están en borrador”. En total, toda esa cartera de proyectos suma cerca de 1.500 unidades y una inversión superior a los US$ 50 millones.

“En términos de resultado, no lo puedo comparar con el resultado automotriz, porque para Indumotora es el foco del negocio. Pero el negocio inmobiliario es uno de los pilares a construir para que se transforme en el tiempo en una parte de nuestro negocio que reporte buenos resultados en periodos en que el sector automotriz, que lleva tres años complicados, no pueda soportar el negocio hacia adelante. Estar un poco más estable”, dice Máximo Morel.

Carlos Donoso

Es que si bien durante el 2025 las ventas del mercado se incrementaron un 2,7%, hasta las 310.598 unidades vendidas, el nivel está muy por debajo de lo alcanzado durante 2022 y 2021, cuando la industria superó las 400 mil.

Hoy los socios ya están ad portas de comenzar la construcción del primero de los proyectos inmobiliarios del plan, para lo cual su brazo inmobiliario, Empresas GI, cerró un acuerdo con una de las principales constructoras del país: Echeverría Izquierdo. A fines del año pasado, el Grupo Indumotora se acercó por primera vez a la construtora, para proponerle una asociación para uno de los siete proyectos de su cartera, ubicado en Santa Rosa 555, a cuatro cuadras de la estación de Metro Parque Almagro.

En junio de este año, ambas empresas constituyeron oficialmente el joint venture, con la creación de una empresa denominada Inmobiliaria Pulso en la que cada socio tendrá un 50%, repartiéndose las inversiones y ganancias en partes iguales.

Para este joint venture, se definió un directorio de cuatro asientos, los que serán ocupados por Máximo Morel, CEO del Grupo indumotora, y Nicolás Maino, gerente inmobiliario; y, por Echeverría Izquierdo: Sebastián Echeverría, CEO de la constructora, y Gonzálo López, gerente de desarrollo inmobiliario.

El proyecto corresponde a un edificio de 10 pisos y 3 subterráneos, con 141 departamentos de tipologías de 1 y 2 dormitorios. Los valores están por debajo de las 4.000 UF, con un ticket promedio de 3.000 UF. El proyecto está destinado “principalmente a inversionistas, pero también hacia el cliente final”, afirma Nicolás Maino. Al considerar menos de 800 unidades, la iniciativa no debió pasar por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.

El permiso de edificación “lo otorgaron a principios de este año y ahora hicimos una modificación del proyecto que fue aprobada hace un par de días“, explica el gerente inmobiliario de Indumotora. Dicho cambio corresponde a una redistribución de las tipologías.

Con esto ya resuelto, la Inmobiliaria Pulso ya inició la preventa del proyecto y estima que comenzará obras entre octubre noviembre. El plazo de desarrollo es de aproximadamente cuatro años. La inversión para este proyecto es de US$18 millones que serán financiados con capital propio y financiamiento bancario.

Lo que ganan las empresas

De los siete proyectos que el Grupo Indumotora tiene en carpeta, sólo uno tiene un socio, el que levantarán junrto a Echeverría Izquierdo. Eso sí, las compañías no descartan colaborar el otros proyectos. Pero para ello, Indumotora está trabajando primero en avanzar en los permisos municipales, antes de cerrar acuerdos para desarrollarlos.

“En términos de diversificación y expansión, este es el primer proyecto grande habitacional de Indutomora”, afirma Morel. Con este joint venture, la firma de foco automotriz gana experiencia: “Nos permite poder comenzar un camino estratégico relacionado con todo el tema inmobiliario hacia adelante. Una parte de nuestras visiones es desarrollar el área inmobiliaria para transformarse en un pilar estratégico de Indumotora”, declara el CEO.

“Apostamos por un socio estratégico que tiene mucha experiencia y eso también nos va a dar un know-how de cómo trabajar los proyectos que vienen hacia adelante y además avanzar con ellos en otras definiciones que podamos tener en el futuro”, añade.

Por el lado de Echeverría Izquierdo, la constructora busca potenciar los negocios con socios estratégicos. “En el pasado solíamos desarrollar proyectos aportando el 100% del capital. Es decir, en la mayoría de los casos, sin socios. Hemos ido cambiando esa estrategia para poder diversificarnos, para poder tener un mayor alcance en el número de proyectos y hoy día estamos apuntando a participaciones que pueden ir, dependiendo si es un negocio de venta o es un multifamily, entre el 20% o 50% del capital”, explica el ejecutivo. Ya están llevando a cabo tres proyectos en esta lógica.

“Tenemos que buscar socios estratégicos que se complementen con nosotros, que tengan una espalda financiera, y una visión común de cómo desarrollar el negocio inmobiliario. En el caso de Indumotora, actualmente tienen un stock de activos en terreno que es atractivo, que puede ser interesante de hacer realidad hacia el futuro. Queremos tener pocos y muy buenos socios, más que llenarnos de socios distintos por cada proyecto. Este joint venture es coherente con nuestra estrategia de diversificar nuestra participación en más proyectos y poder ir generando buenos socios con los cuales tener relaciones estratégicas de largo plazo”, añade Echeverría.

La apuesta por Santiago Centro

Grupo Indumotora tiene una cartera de terrenos valorizada en cerca de US$300 millones, pero la gran mayoría se seguirá utilizando en el negocio indumotor o arrendándose a terceros. Nicolás Maino estima que entre un 15% y un 20% del portafolio puede utilizarse para fines inmobiliarios.

Las ubicaciones para los siete proyectos inmobiliarios residenciales ya han sido definidas: las comunas de Lampa, Ñuñoa y La Dehesa contarán con un proyecto cada una. En Santiago Centro se consolidarán los otros cuatro, apuesta que no ha sido al azar.

Echeverría Izquierdo describe el mercado inmobiliario en la comuna así: “Santiago Centro es de las comunas más profundas en términos de mercado, y ha mostrado ser un mercado resiliente, que vivió un momento complejo años atrás, pero que hemos visto como se ha ido recuperando y como incluso se han generado recientemente iniciativas con volúmenes de inversión significativa. Creemos que es un barrio que así como lo fue en el pasado tiene mucho futuro”, dice el CEO de a constructora.

Considerar a Santiago Centro como el corazón inmobiliario de la Región Metropolitana es lo que motivó el nombre del joint venture, denominado Inmobiliaria Pulso.

“Se abre una oportunidad porque en este barrio en particular ha habido una disminución de stock en el último tiempo. No hay proyectos en blanco, solamente hay entrega inmediata y proyectos en construcción. Hay una buena oportunidad para poder entregar una nueva oferta en el mediano plazo”, afirma el gerente inmobiliario de grupo Indumotora.

Sebastián Echeverría detalla que Santiago Centro experimentó “un descenso importante en los meses para agotar stock, o sea, tiempo atrás estábamos en el orden de los 40 meses, hoy día estamos en el orden de los 23 meses. En los últimos 12 meses el stock en oferta cayó cerca de un 20%”. El ejecutivo apunta a que es una tendencia que comenzó el año pasado, con la implementación del subsidio a la tasa para créditos hipotecarios, pero que las nuevas medidas impulsadas por el gobierno la seguirán reforzando.

“Hay sectores en Santiago central que son mejores y sectores que son peores. Hay sectores que tuvieron un deterioro más dramático post-2019 y otros que se deterioraron menos. Y este es un sector (Santa Rosa) en particular que ha andado bien. Y es lo que hemos podido observar de la competencia, es lo que hemos podido observar de las dinámicas del barrio. Es un sector que sufrió menos deterioro y que ha tenido también una cierta mayor recuperación y dinamismo”, resume Echeverría.