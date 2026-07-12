La franqueza de Scaloni tras triunfo de Argentina sobre Suiza: “La suerte estuvo de nuestro lado, esa es la realidad”

Argentina está otra vez en la semifinal de una Copa del Mundo. Después de un duro desafío ante la selección de Suiza, el actual campeón se impuso en el tiempo suplementario para tomar la última plaza entre los cuatro mejores equipos.

Tras el disputado partido en Kansas City, el entrenador Lionel Scaloni destacó la importancia del triunfo, aunque advirtió sobre los enormes problemas que les generó el cuadro helvético que, tras la expulsión de su delantero Breel Embolo, recibió un duro golpe.

“Bueno, la verdad que hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico. Desde esa parte creo que ellos nos pusieron mucho en dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. La verdad es que hoy la suerte estuvo de nuestro lado, esa es la realidad, porque a ellos le echaron a un jugador y ahí el equipo atacó”, fue la clara reflexión del entrenador de la Albiceleste.

En la misma línea, el DT agregó que “tenemos que ser realistas, debemos mejorar muchas cosas, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico. Más allá de que pudimos jugar mejor. Es histórico estar en una semifinal nuevamente”.

En la próxima ronda, los transandinos deberán a enfrentarse a Inglaterra, escuadra que eliminó a Noruega en el preliminar. Duelo que tiene una larga historia, tanto en lo deportivo como en lo político. Pese a ello, el entrenador minimizó esa rivalidad.

“Da igual que sea Inglaterra, o que fuera Noruega. Nos vamos a encontrar a un equipo que juega muy bien, que tiene un gran entrenador. Lo mejor de todo es que vamos a recuperar, porque necesitamos descansar, creo que es lo más importante”, advirtió Scaloni.

Mucha alegría

Una de las principales figuras de la escuadra sudamericana fue el delantero Julián Álvarez. El todavía delantero de Atlético de Madrid marcó un golazo en el tiempo suplementario para iniciar la clasificación a semifinales.

“Estoy muy contento, sobre todo, porque lo intentamos hasta el final. Se pusieron las cosas difíciles, más allá de que teníamos uno más. En el tiempo extra sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos el gol iba a llegar. Fue así, así que estamos muy felices”, aseguró el atacante.

Además, el futbolista formado en River Plate se refirió a todos los comentarios que generó el triunfo al límite conseguido ante Egipto. En ese sentido, el goleador enfatizó en la unidad del equipo para mantenerse al margen.

“Siempre se habla mucho, nosotros debemos enfocar la energía en otras cosas, en otro trabajo, en lo que hacemos día a día. El grupo está muy unido, muy fuerte, no podemos prendernos en todas las cosas que se dicen en las redes sociales. Así que nada, el grupo está bien”.

Consultado por la manera de ganar los últimos duelos, al extremo, Álvarez reconoció que “obviamente que preferiríamos ganarlo antes. Pero bueno, sabemos que no es fácil, todos los partidos del mundial están siendo así, quedan dos más que vamos a ir por eso con todos”.

Opinión muy parecida a la de Leandro Paredes, quien aseguró que “parece que si no se sufre, no vale. Pero estamos haciendo algo increíble, llegar a otra semifinal es un orgullo. Es el disfrute nuestro del día a día y esperamos seguir haciendo lo mejor. En realidad no le dimos mucha importancia si el rival era Inglaterra, pesábamos solo en este partido”.