Se queda sin récord de triunfos: la clasificada UC es vapuleada por San Luis de Quillota en la Copa Chile

Universidad Católica buscaba terminar con campaña perfecta su participación en el Grupo B de la Copa Chile, en su visita a San Luis en Quillota. Sin embargo, no logró ese objetivo y se fue con una estrepitosa goleada de 4-0 en contra.

Los cruzados ganaron sus cinco partidos previos, por lo que ya habían timbrado su clasificación a los cuartos de final y se presentaron con una formación mixta entre titulares, juveniles y suplentes. Mientras que los Canarios necesitaban ganar para mantener sus opciones de avanzar, en una cerrada lucha con Everton y Copiapó que se enfrentaron a la misma hora.

El local llegó al gol en los 11 minutos, luego de que el juvenil Nickolas Pino perdiera el balón en el área ante la presión de Diego González, quien definió sin problemas ante la salida de Vicente Bernedo.

Después, la UC fue en busca del empate y se generó algunas opciones. Para colmo, al filo del primer tiempo perdió a Juan Francisco Rossel, quien recibió un golpe con el puño de Joel Torres. Sin embargo, el árbitro Manuel Vergara inexplicablemente no expulsó al jugador quillotano. Tampoco lo amonestó.

La debacle

En la segunda parte, los pupilos de Humberto Suazo salieron a asegurar la victoria y lo consiguieron con un tiro libre de Sergio Vergara, que se desvió en la barrera, descolocando a Bernedo, a los 58′.

Luego, en los 74′, Justo Giani vio la tarjeta roja por doble amonestación. El jugador estudiantil derribó a Pablo Millán y recibió la segunda amarilla.

Finalmente, con espacios, el local aprovechó los errores de la UC y Sebastián Parada anotó el 3-0, con bastante complicidad de Bernedo, quien no logró controlar el disparo.

En el tiempo de adición, Danilo Catalán puso el 4-0, luego de aprovechar un rebote en el travesaño y empujar el balón de cabeza, en clara posición de adelanto.

El expresivo marcador no les sirvió a los quillotanos para avanzar en la Copa Chile debido a que, en la Tercera Región, Everton se impuso a Copiapó por 1-0 y se quedó con la última plaza para clasificación.

Los pupilos de Daniel Garnero cortaron una racha de nueve victorias consecutivas que comenzó con el notable triunfo por 1-0 en La Bombonera. Así, no pudieron alcanzar las 10 al hilo que tuvo en dos periodos Ignacio Prieto.