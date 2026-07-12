SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Thomas Tuchel aterriza a Inglaterra tras clasificar a semifinales: “Nos complicamos la vida... no estoy contento”

    El entrenador alemán de los británicos fue crítico con su escuadra, pese a la victoria sobre Noruega, en Miami. "Se trata de calidad; tenemos que jugar mejor", planteó.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra. Foto: Xinhua Jia Haocheng

    Inglaterra venció en la prórroga a Noruega y está en las semifinales del Mundial 2026. Teniendo en Jude Bellingham a su principal figura, al anotar en dos oportunidades, el cuadro de los Tres Leones sigue en carrera por la Copa del Mundo y aguarda por el ganador de la llave entre Argentina y Suiza, que juegan en la noche del sábado en Kansas City.

    Luego de una batalla que se extendió por 120 minutos, el entrenador de los británicos, Thomas Tuchel, aterrizó a su seleccionado. Si bien se mostró satisfecho por la victoria, también reconoció que hay aspectos del juego que no le gustaron y que deberán mejorar. “No hablé de sufrir. Nunca lo hice. Hoy nos complicamos la vida muchísimo”, apuntó en diálogo con la cadena ITV. “El resultado es fantástico. Estamos entre los cuatro mejores. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos”, añadió.

    “El compromiso está, pero nos complicamos la vida por la forma en que jugamos: con imprecisiones, muchos errores técnicos, sin la velocidad ni la continuidad necesarias. Hoy tuvimos suerte”, reconoció un autocrítico Tuchel. Consultado sobre si se debió a la mentalidad de los jugadores, el DT alemán afirmó: “No lo sé. No es cuestión de mentalidad. Si fuera solo mentalidad, se podría embotellar y vender. Se trata de calidad; tenemos que jugar mejor”.

    Respecto a los suplentes que ingresaron, el entrenador los destacó. “Reece James estuvo excelente. Morgan Rogers estuvo fantástico hoy. Eberechi Eze y Djed Spence fueron ganando protagonismo en el partido. Todo el mérito es suyo. En general, hoy tuvimos suerte”, manifestó el estratega. Consultado sobre la actuación de Jude Bellingham, quien resultaría clave para el triunfo sobre los nórdicos, Tuchel lo alabó: “No hace falta decir más. Lo hace en cada partido. Es de clase mundial”.

    Proyectando la semifinal, a la esperar de conocer al rival, el germano emitió: “Mejoraremos. Tenemos que hacerlo. Ahora toca celebrar. Ahora toca disfrutar del momento. Tenemos tres días. Lo necesitaremos todo”.

    Por su parte, el capitán Harry Kane declaró a BBC Sport: “Fue un esfuerzo enorme. Fue más duro que el partido en México. El calor y la humedad realmente nos afectaron. Tuvimos que esforzarnos al máximo y buscar la manera de salir adelante, especialmente en la segunda parte y en la prórroga. La determinación y el coraje marcaron la diferencia hoy”.

    En su análisis del partido, el goleador añadió que “fue un partido bastante igualado en cuanto a posesión y ocasiones, pero cuando tienes a alguien como Jude (Bellingham), capaz de cambiar el partido como lo hizo hoy, eso es obviamente un factor clave. El corazón y el deseo de los chicos fueron los que nos llevaron a la victoria”.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalInglaterraNoruegaThomas TuchelCopa del MundoSelección de Inglaterra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cuba atribuye el nuevo colapso de su red eléctrica al “cerco energético” y al endurecimiento del bloqueo de EE.UU.

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    EE.UU. lanza tercera ola de ataques contra Irán tras incidente con buque que implicó el cierre del estrecho de Ormuz

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    La Guerra civil española: los 90 años del inicio del conflicto y su profundo impacto en Chile

    Lo más leído

    1.
    Se queda sin récord de triunfos: la clasificada UC es vapuleada por San Luis de Quillota en la Copa Chile

    Se queda sin récord de triunfos: la clasificada UC es vapuleada por San Luis de Quillota en la Copa Chile

    2.
    Messi vs. Haaland en Chile: estudio revela mayor simpatía por el Androide y un aumento de críticas a la FIFA por Argentina

    Messi vs. Haaland en Chile: estudio revela mayor simpatía por el Androide y un aumento de críticas a la FIFA por Argentina

    3.
    Un ‘chileno’ amenaza a Messi en el Mundial: la historia del suizo Ricardo Rodríguez... y por qué no jugó por la Roja

    Un ‘chileno’ amenaza a Messi en el Mundial: la historia del suizo Ricardo Rodríguez... y por qué no jugó por la Roja

    4.
    En vivo: la Argentina de Lionel Messi busca dar un nuevo paso en los cuartos de final del Mundial ante Suiza

    En vivo: la Argentina de Lionel Messi busca dar un nuevo paso en los cuartos de final del Mundial ante Suiza

    5.
    La particular historia entre Erling Haaland y Jude Bellingham que marca el duelo entre Noruega e Inglaterra en el Mundial

    La particular historia entre Erling Haaland y Jude Bellingham que marca el duelo entre Noruega e Inglaterra en el Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    Hallan cuerpo que correspondería a segundo pescador desaparecido tras naufragio en Chañaral
    Chile

    Hallan cuerpo que correspondería a segundo pescador desaparecido tras naufragio en Chañaral

    Chileno detenido en Argentina afirma que salió de Paraguay por amenazas y acusa que buscaba “retornar” a su hija a Chile

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Más allá de la urgencia del desempleo
    Negocios

    Más allá de la urgencia del desempleo

    ¿Puede ser Chile un centro financiero internacional?

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Las joyas que encandilan en Norteamérica
    El Deportivo

    Las joyas que encandilan en Norteamérica

    Paulo Silas, histórico del Scratch: “Los jugadores brasileños deben ir a clubes top de Europa; si no, perdemos jerarquía”

    Ståle Solbakken, desconsolado tras la eliminación de Noruega en el Mundial: “Esto es el deporte en su versión más cruel”

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    Cuba atribuye el nuevo colapso de su red eléctrica al “cerco energético” y al endurecimiento del bloqueo de EE.UU.
    Mundo

    Cuba atribuye el nuevo colapso de su red eléctrica al “cerco energético” y al endurecimiento del bloqueo de EE.UU.

    EE.UU. lanza tercera ola de ataques contra Irán tras incidente con buque que implicó el cierre del estrecho de Ormuz

    Guardia Revolucionaria iraní informa cierre del estrecho de Ormuz tras interceptar buque que intentó cruzar por ruta no autorizada

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo