Thomas Tuchel aterriza a Inglaterra tras clasificar a semifinales: “Nos complicamos la vida... no estoy contento”

Inglaterra venció en la prórroga a Noruega y está en las semifinales del Mundial 2026. Teniendo en Jude Bellingham a su principal figura, al anotar en dos oportunidades, el cuadro de los Tres Leones sigue en carrera por la Copa del Mundo y aguarda por el ganador de la llave entre Argentina y Suiza, que juegan en la noche del sábado en Kansas City.

Luego de una batalla que se extendió por 120 minutos, el entrenador de los británicos, Thomas Tuchel, aterrizó a su seleccionado. Si bien se mostró satisfecho por la victoria, también reconoció que hay aspectos del juego que no le gustaron y que deberán mejorar. “No hablé de sufrir. Nunca lo hice. Hoy nos complicamos la vida muchísimo”, apuntó en diálogo con la cadena ITV. “El resultado es fantástico. Estamos entre los cuatro mejores. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos”, añadió.

“El compromiso está, pero nos complicamos la vida por la forma en que jugamos: con imprecisiones, muchos errores técnicos, sin la velocidad ni la continuidad necesarias. Hoy tuvimos suerte”, reconoció un autocrítico Tuchel. Consultado sobre si se debió a la mentalidad de los jugadores, el DT alemán afirmó: “No lo sé. No es cuestión de mentalidad. Si fuera solo mentalidad, se podría embotellar y vender. Se trata de calidad; tenemos que jugar mejor”.

Respecto a los suplentes que ingresaron, el entrenador los destacó. “Reece James estuvo excelente. Morgan Rogers estuvo fantástico hoy. Eberechi Eze y Djed Spence fueron ganando protagonismo en el partido. Todo el mérito es suyo. En general, hoy tuvimos suerte”, manifestó el estratega. Consultado sobre la actuación de Jude Bellingham, quien resultaría clave para el triunfo sobre los nórdicos, Tuchel lo alabó: “No hace falta decir más. Lo hace en cada partido. Es de clase mundial”.

Proyectando la semifinal, a la esperar de conocer al rival, el germano emitió: “Mejoraremos. Tenemos que hacerlo. Ahora toca celebrar. Ahora toca disfrutar del momento. Tenemos tres días. Lo necesitaremos todo”.

Por su parte, el capitán Harry Kane declaró a BBC Sport: “Fue un esfuerzo enorme. Fue más duro que el partido en México. El calor y la humedad realmente nos afectaron. Tuvimos que esforzarnos al máximo y buscar la manera de salir adelante, especialmente en la segunda parte y en la prórroga. La determinación y el coraje marcaron la diferencia hoy”.

En su análisis del partido, el goleador añadió que “fue un partido bastante igualado en cuanto a posesión y ocasiones, pero cuando tienes a alguien como Jude (Bellingham), capaz de cambiar el partido como lo hizo hoy, eso es obviamente un factor clave. El corazón y el deseo de los chicos fueron los que nos llevaron a la victoria”.