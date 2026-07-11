Chileno detenido en Argentina afirma que salió de Paraguay por amenazas y acusa que buscaba “retornar” a su hija a Chile
Francisco Bustos comentó a La Tercera, a través de su abogado, que actuó por miedo y aseguró que durante meses siguió la vía judicial para lograr la restitución internacional de su hija. Su versión se conoce en medio de una investigación paraguaya por presunta sustracción de la menor.
El chileno Francisco Javier Bustos Nieto, detenido en Argentina tras ser requerido por la justicia paraguaya en una investigación por la presunta sustracción de su hija de dos años, entregó su versión de los hechos a La Tercera y aseguró que salió de Paraguay por temor, luego de recibir amenazas en medio del proceso judicial por la restitución internacional de la niña.
En una declaración enviada a este medio, Bustos afirmó que durante meses siguió las vías legales para lograr que su hija regresara a Chile, país donde —según sostiene— la menor tenía su residencia habitual, cuidado personal compartido aprobado judicialmente, cobertura de salud y matrícula en un jardín infantil.
“Yo he respetado absolutamente todo el proceso, no tengo antecedentes penales”, señaló.
La declaración del padre se conoce luego de que fuera detenido en la ciudad argentina de Resistencia, en la provincia del Chaco, tras una denuncia presentada por la madre de la menor, Diana Belén Rojas Cuenca, quien lo acusó de no restituir a la niña después de un régimen de relacionamiento provisorio autorizado por la justicia paraguaya.
Su versión
Según relató Bustos, la relación con Rojas terminó en mayo de 2025 y, tras la separación, ambos acordaron un régimen de cuidado compartido que luego fue formalizado ante notaría y aprobado por el Tribunal de Familia.
“Ese cuidado compartido siempre se dio bien a cabalidad. Son tres días ella, tres días yo”, sostuvo.
El chileno afirmó que, en diciembre de 2025, autorizó a la madre a viajar con la niña a Paraguay para pasar las fiestas de fin de año, con un permiso que iba desde el 21 de diciembre hasta el 5 de enero. Sin embargo, acusó que el retorno nunca se concretó.
“Se llevó todo, incluido el perro, y tenía ya todo armado de manera dolosa para no volver. Bueno, no volvió, no regresó y empezamos todo el proceso legal de secuestro internacional de menores”, dijo.
Bustos aseguró que ese proceso ya fue conocido por el Juzgado de Familia de Viña del Mar, que declaró ilícita la retención de la niña en Paraguay. Luego, indicó, inició un procedimiento de restitución internacional ante la justicia paraguaya.
“Dejé todo de lado, dejé todo mi trabajo, toda mi vida”, afirmó.
Proceso en Paraguay y acusación de amenazas
En su relato, Bustos sostuvo que el juicio de restitución en Paraguay estaba avanzado y que ya existían pronunciamientos favorables al retorno de la niña a Chile por parte de la Fiscalía y de la Defensa de la Niñez. “Ya había salido la sentencia de la fiscal y del defensor de la niñez, ambas a nuestro favor, a favor del retorno”, señaló.
El padre también afirmó que la menor es chilena y que su centro de vida estaba en Chile. “Tiene su certificado de nacimiento chileno, tiene su cédula de identidad chilena, tiene su residencia habitual Chile, tiene su Fonasa en Chile, sistema salud, tiene su jardín infantil”, sostuvo.
Según Bustos, el quiebre se produjo cuando, durante una de las visitas autorizadas, habría recibido una amenaza directa. “Ella me dice así muy sutilmente: de Paraguay no sales vivo. Me amenazó de muerte”, aseguró.
El chileno añadió que posteriormente comenzó a recibir mensajes desde teléfonos desconocidos y que, ante ese escenario, decidió salir del país.
Bustos sostuvo además que buscó acudir al consulado más cercano y que no se sentía seguro en Paraguay. “Tuve que exiliarme y buscar el consulado más rápido”, afirmó.
La investigación en curso
La versión del padre se contrapone a la denuncia presentada por la madre de la niña ante autoridades paraguayas. Según los antecedentes conocidos hasta ahora, Bustos habría incumplido un régimen de relacionamiento provisorio luego de retirar a la menor desde una guardería para una visita autorizada por tres horas.
Una vez cumplido ese plazo, de acuerdo con la versión entregada por autoridades paraguayas, la niña no fue restituida y se activó una búsqueda que derivó en la captura del chileno en Argentina.
Bustos, en cambio, insiste en que su objetivo era lograr que la menor regresara a Chile y que actuó después de perder confianza en el curso del proceso.
La justicia paraguaya había ordenado, como medida cautelar y provisoria, la entrega y retorno inmediato de la niña al domicilio materno mientras se resuelve el proceso de restitución internacional.
El caso mantiene abiertas definiciones judiciales y administrativas en Argentina, entre ellas la posibilidad de que Bustos permanezca detenido en Resistencia a la espera de un eventual pedido formal de extradición, sea expulsado administrativamente o quede en libertad con medidas mientras se resuelve su situación.
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