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    Balance por terremotos en Venezuela supera los 4.300 fallecidos

    Las autoridades elevaron a 4.333 la cifra de muertos por los sismos del 24 de junio. El número de heridos se mantiene en 16.740, mientras más de 18 mil personas permanecen en refugios provisionales.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Balance por terremotos en Venezuela supera los 4.300 fallecidos [e]STR

    Las autoridades venezolanas elevaron a 4.333 la cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó el centro de la costa del país el pasado 24 de junio. El balance representa 215 muertes más respecto del reporte anterior.

    Según informó este sábado el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, el número de heridos se mantiene en 16.740 personas tras los sismos de magnitud 7.5 y 7.2.

    Los terremotos dejaron además daños importantes en 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron, de acuerdo con el último parte entregado por las autoridades.

    Balance por terremotos en Venezuela supera los 4.300 fallecidos

    En ese sentido, el reporte oficial señala que 18.437 personas permanecen alojadas en refugios provisionales, mientras que se ha brindado atención a 86.794 familias afectadas por la emergencia.

    Las autoridades también informaron que se han rescatado 6.462 personas y distribuido más de 9.766 toneladas de alimentos en las zonas impactadas por los terremotos.

    Actualmente, se mantienen desplegados 2.422 rescatistas internacionales, cerca de mil menos que el viernes, además de 31.837 efectivos movilizados para responder a los efectos de la catástrofe.

    De acuerdo con el último balance oficial de Caracas, tras los sismos principales se han registrado 1.202 réplicas.

    Balance por terremotos en Venezuela supera los 4.300 fallecidos X @MinSeguridad_Ar
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