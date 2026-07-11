Más de 200 carabineros se despliegan en La Tirana por festividad de la Virgen del Carmen

Más de 200 carabineros fueron desplegados en el poblado de La Tirana, en la comuna de Pozo Almonte, para reforzar la seguridad durante la festividad religiosa de la Virgen del Carmen, que se celebra cada 16 de julio y convoca a miles de fieles en la Región de Tarapacá.

El operativo considera personal de la zona y refuerzos provenientes de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Santiago y Antofagasta, además de medios logísticos como un helicóptero institucional, dron, vehículos policiales, motocicletas y personal de infantería.

Durante la presentación del despliegue, la general inspectora Karina Soza sostuvo que los servicios estarán enfocados en resguardar a quienes lleguen hasta la localidad durante la semana de celebraciones.

Más de 200 carabineros se despliegan en La Tirana por festividad de la Virgen del Carmen

Refuerzo desde Santiago y Antofagasta

Soza explicó que el refuerzo externo busca evitar que el despliegue en La Tirana afecte la cobertura policial en otras zonas de la región.

“No es posible tener solamente a nuestro personal de la zona porque tenemos muchas demandas y no podemos disminuir la oferta que también tenemos en Iquique y en las otras localidades”, indicó.

En esa línea, agregó que “de manera especial la Escuela de Suboficiales, tanto de Santiago como de Antofagasta, nos ha enviado personal que ya conoce la zona y que por supuesto va a desplegar estos servicios”.

Más de 200 carabineros se despliegan en La Tirana por festividad de la Virgen del Carmen

La autoridad policial también llamó a los asistentes a seguir las instrucciones de Carabineros, hidratarse y cuidar sus pertenencias durante la festividad.

“Un mensaje de tranquilidad, confíen en que el Estado con todas las instituciones ha estado preparándose para esto. Queremos que sea una fiesta inolvidable, pero también segura. Hagan caso a las instrucciones del personal, hidrátense también porque estos días son complejos desde esa perspectiva, cuiden sus pertenencias y sobre todo que la seguridad no solamente esté en manos del Estado en este momento, sino que sea un trabajo colaborativo de cada uno de nosotros”, afirmó.

Autoridades valoran despliegue

La delegada presidencial regional de Tarapacá, Adriana Tapia, agradeció “a Carabineros de Chile por hacer todo este esfuerzo para estar acá, a todos ellos que van a estar trabajando para cuidar la seguridad y la vida de las personas que vengan, los fieles que estén aquí en esta semana de fiesta, gran fiesta de La Tirana”.

Por su parte, el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, sostuvo que el municipio mantiene coordinaciones permanentes con Carabineros y Seguridad Ciudadana, especialmente ante el aumento de población que enfrenta la localidad durante la celebración.

“Una población de 3.000, 4.000 habitantes pasa a tener más de 200.000 personas acá en La Tirana”, dijo el jefe comunal.

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Godoy agregó que el despliegue corresponde a “uno de los contingentes más grandes” de Carabineros en la zona y expresó su confianza en que la festividad se desarrolle sin incidentes mayores.

En paralelo, Carabineros recordó que desde el 1 al 21 de julio se encuentra vigente el decreto 708, que declara zona seca a la localidad de La Tirana. En el marco de las fiscalizaciones realizadas hasta ahora, la institución informó la incautación de 220 litros de alcohol.