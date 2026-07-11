Bachelet se reúne con canciller de Bahréin en medio de su despliegue internacional por la ONU. Imagen de redes sociales

La expresidenta Michelle Bachelet sostuvo este sábado una reunión en Bahréin con el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Abdullatif bin Rashid Alzayani, en medio de la agenda internacional que mantiene activa para fortalecer su opción de llegar a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El encuentro fue informado por la propia exmandataria a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía junto al canciller bahreiní y destacó el contexto internacional en que se produjo la cita.

“En un momento de profunda preocupación por los graves conflictos y tensiones que afectan a la región, fue una oportunidad para intercambiar visiones sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional y reafirmar la importancia del diálogo, la diplomacia y el multilateralismo para contribuir a la construcción de soluciones compartidas, fortalecer la paz y resguardar la seguridad internacional”, escribió.

La visita ocurre en medio de un escenario especialmente sensible en Medio Oriente, marcado por tensiones regionales y conflictos que han vuelto a ocupar parte central de la agenda diplomática internacional.

Gira por apoyos en el Consejo de Seguridad

El viaje de Bachelet a Bahréin forma parte del despliegue que la expresidenta mantiene desde hace meses para sostener reuniones con autoridades de países con incidencia en la definición del próximo liderazgo de Naciones Unidas.

Bahréin integra actualmente el Consejo de Seguridad de la ONU, órgano que tendrá un rol decisivo en el proceso para escoger al sucesor de António Guterres. En ese marco, la exmandataria ha buscado consolidar respaldos y abrir canales diplomáticos con Estados miembros del organismo.

La escala en Bahréin se suma a una serie de viajes que ya la han llevado por América Latina, Europa y Asia, incluyendo visitas a países como Inglaterra, Rusia, Francia, China y Dinamarca.

Bachelet se reúne con canciller de Bahréin en medio de su despliegue internacional por la ONU

La exmandataria estuvo esta semana brevemente en Chile, donde participó en un encuentro nacional de alcaldesas. En esa actividad abordó temas de liderazgo femenino, democracia local y redes de colaboración, y dejó entrever el avance de su agenda internacional al cerrar con una broma: “Espero que la próxima vez, si soy seleccionada secretaria general, la reunión sea en Nueva York”.

Sin embargo, Bachelet debió abandonar el país el miércoles para continuar su gira, lo que le impidió participar en otras actividades a las que había sido invitada, entre ellas una cumbre climática encabezada por el exvicepresidente estadounidense Al Gore y la ceremonia por los 200 años de la Presidencia de la República en el Palacio de La Moneda.

Hasta ahora, aunque el gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió no respaldar oficialmente su candidatura, Bachelet mantiene el patrocinio de México y Brasil, además de una agenda propia de reuniones bilaterales con autoridades extranjeras.