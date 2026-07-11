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    Política

    Paulina Vodanovic niega acuerdo por megarreforma y defiende rechazo del PS

    La senadora y presidenta del Partido Socialista aseguró que no hubo una decisión para comprometer votos de la bancada y que el partido insistirá ante el Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria.

    Por 
    Felipe Rivera
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, salió a defender la postura de su partido en medio del debate por la megarreforma tributaria y negó que haya existido un acuerdo para respaldar la iniciativa impulsada por el gobierno.

    La parlamentaria sostuvo que la colectividad mantuvo una definición institucional de rechazo a la reforma en general y descartó diferencias de fondo al interior del PS, luego de los cuestionamientos surgidos por el rol de distintos senadores socialistas en las conversaciones con el Ejecutivo.

    “Aquí hay una decisión institucional del Partido Socialista de Chile que yo promoví. Fui yo la que llevó el voto político al Comité Central, donde señalamos que íbamos a rechazar en la discusión en general la reforma tributaria, porque era una mala política, una mala reforma que traía menos recursos para el país”, afirmó.

    Vodanovic niega acuerdo por megarreforma y defiende rechazo del PS. Imagen referencial. Dedvi Missene

    Según Vodanovic, esa definición apuntaba a cuestionar una propuesta que, a su juicio, no permitía financiar adecuadamente políticas como la PGU, la gratuidad universitaria, salud y vivienda.

    “Votamos toda la bancada socialista en contra de esta reforma”, remarcó.

    La senadora también abordó la discusión en la Comisión de Hacienda, donde aseguró que tanto ella como la senadora Daniela Cicardini rechazaron la rebaja del impuesto corporativo.

    “Hemos estado en la misma posición en la Comisión de Hacienda en el día de ayer, donde rechazamos ambas integrantes, Daniela Cicardini y yo. Ambas rechazamos la votación de la rebaja del impuesto corporativo”, sostuvo.

    Invariabilidad tributaria y Tribunal Constitucional

    Vodanovic también se refirió a la decisión de insistir ante el Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria, uno de los puntos que generó tensión en las conversaciones por la reforma.

    La presidenta del PS cuestionó la fórmula de invariabilidad tributaria por considerar que fija condiciones favorables para empresas por periodos prolongados.

    “Vamos, como todos saben, a insistir en que esa medida que determina condiciones favorables para las empresas por un largo periodo de veinte, veinticinco, quince años, de lo que sea, no es constitucional, pues restringe las facultades del Congreso Nacional, entre otras motivaciones”, afirmó.

    Vodanovic niega acuerdo por megarreforma y defiende rechazo del PS. Imagen referencial.

    “Nunca hubo acuerdo”

    La parlamentaria también rechazó que se haya ocultado una negociación o que la bancada socialista hubiera estado disponible para transar la ofensiva ante el Tribunal Constitucional.

    “Aquí hemos sido acusados de no transparentar decisiones que nunca se abordaron. Segundo, que íbamos a transar la invariabilidad tributaria, acusación que se hace el día miércoles en circunstancias que el día lunes yo ya había anunciado que íbamos al Tribunal Constitucional”, dijo.

    En esa línea, Vodanovic pidió que las diferencias internas se abordaran dentro del partido.

    “Yo pido que hablemos de frente a la gente, que también los problemas políticos, las diferencias, los resolvamos al interior del partido, pero sobre todo que no se monte toda esta discusión alterando cómo ocurrieron los hechos”, sostuvo.

    La senadora aseguró que en las reuniones con el gobierno no se cerró ningún entendimiento definitivo.

    “En la primera reunión yo señalé que no iba a haber acuerdos, porque aquí el ministro había llegado con los temas fundamentales de la reforma planteando que eran intransables”, indicó.

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