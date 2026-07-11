The Rolling Stones: la leyenda desafía al adiós y no deja morir al rock & roll

La mayor indecisión que generó el nuevo disco de los Rolling Stones no fue un acorde o algún arreglo para una canción. Fue el nombre para el álbum. “Ronnie [Wood], Keith [Richards] y yo hicimos listas de nombres y todo eso, y no nos gustó ninguno, nadie se ponía de acuerdo”, contó Mick Jagger a La Nación de Argentina. Entonces, el cantante repasó línea a línea todas las letras del disco, buscando una señal, una palabra, una idea. Y la encontró al final de Rough and Twisted, en la frase “enséñame todas esas lenguas extranjeras” (teach me all those foreign tongues). “Lo puse en la lista y todos dijeron: ‘Sí, ese es’”.

El vigésimo quinto álbum de los Stones, sigue la racha que abrieron con Hackney Diamonds (2023). Muestra a los veteranos rockeros en un sorprendente estado de forma y como en los viejos tiempos trabajaron con celeridad. Apenas 20 días en el estudio Metropolis de Londres, con Andrew Watt repitiendo la labor de productor musical que ya había desarrollado en el álbum anterior. Grabaron unas 16 canciones, de las cuales cortaron 10 para el álbum, además de otras que tenían enlatadas desde las sesiones de Diamonds a la que se sumó la garagera Hit me in the head, que cuenta con una pista de batería del fallecido Charlie Watts grabada hace algunos años en L.A.

Si hay un país en que los Stones han sonado fuerte, es en Argentina. El periodista trasandino Diego Perri, quien ha publicado libros como República Stone, aquilata el regreso discográfico. “Es un disco quizás superior a Hackney Diamonds que recorre los carriles tradicionales en la historia y la discografía de los Stones, empapado de rock and roll, soul, blues, folk, country, baladas y otras perlas -dice a Culto-. Dialogan de la mejor manera con otras producciones porque tienen la filosofía y la esencia que la banda supo cultivar desde sus propios inicios y que mantienen hasta el día de hoy. En algunos años, serán valorados como discos de culto”.

The Rolling Stones: Keith Richards, Mick Jagger y Ronnie Wood.

Para Juan Carlos “Lobo” Araneda, productor de Radio Futuro, lo importante es el momento en que aparece el disco. “Me encanta que los Stones sigan demostrando que el rock and roll no muere -comenta a Culto-. Escuchar a viejos músicos haciendo lo que han hecho toda la vida y seguir haciéndolo de una forma tan linda, armónica, viva y vital. Este es un disco que sigue lo que han hecho toda la vida, especialmente en los últimos trabajos: demostrar que son una banda potente y una banda esencial del rock and roll”.

Tal como en Hackney Diamonds, el álbum incluye algunas colaboraciones. Se sabía que Paul McCartney había grabado en dos canciones con los Stones; una fue Bite my head Off, publicada en el disco anterior, la otra es la recién lanzada Covered in you. “Estábamos haciendo esta nueva canción y le pedimos que hiciera un bajo más funk en ella”, dice Jagger. También pasan el histórico tecladista Steve Winwood, quien originalmente solo iba a estar en Jealous Lover, pero acabó tocando en varios temas más; en Divine Intervention se puede escuchar al líder de The Cure, Robert Smith, que terminó tocando guitarra eléctrica tras pasar a saludar una mañana al estudio; en Never Wanna Lose You, suena un machacante cencerro tocado por Bruno Mars y el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith aporta percusiones en Beautiful Delilah. “Cada uno aportó su experiencia, su magia natural y además nutrió de prestigio y por supuesto de calidad cada participación”, apunta Diego Perry.

El álbum cuenta con sendas versiones, en que destaca una peculiar mirada Stone para You know i’m no good, de la fallecida Amy Winehouse. Según Jagger, del comienzo pensaron en interpretar una canción de una cantante femenina, quizás emulando lo que hicieron en Hackney Diamonds con la presencia de Lady Gaga. Así revisaron alternativas algo más evidentes, como Aretha Franklin, pero derivaron hacia una opción más sorpresiva. “Pensamos que esa era una canción que realmente podíamos hacer nuestra”, detalló el cantante.

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A “Lobo” Araneda, la versión le resultó sorprendente. “Creo que era necesario rendir un homenaje a Amy Winehouse. Creo que tiene esa esencia un poco ska, un poco de todo lo que sabemos que hacía ella y que los Rolling Stones la sumen en esto creo que es un gran guiño. También es decir: ‘Nosotros somos los Rolling Stones y hacemos esto, y sigue siendo rock and roll’”.

Tal como en Hackey Diamonds con la revisión a Rolling Stone Blues de Muddy Waters, el álbum Foreign Tongues cierra con una versión. Se trata de un arreglo acústico de Beautiful Delilah, original de Chuck Berry, uno de los héroes del grupo (en especial de Keith Richards). Un guiño a los primeros años de los Stones, de hecho, su primer álbum abre precisamente con una versión de Berry, Route 66. No hay alguna clave que permita indicar que se trata de una despedida, pero aquel gesto es poderoso. “A esta altura, cada paso en la historia de los Stones tiene que ser bien recibido -dice Diego Perri-. Dudo que sea lo último, con los Rolling Stones, nunca se sabe. La historia la escriben día a día desde 1962 y si este fuera el cierre, tanto Hackney Diamonds como Foreign Tongues son dos álbumes maravillosos que los vuelve a depositar en el cénit de la escena musical”.

Hasta ahora no hay noticias sobre una eventual gira de los Stones en apoyo al disco. Y aunque se ha especulado con la posibilidad de una residencia, en lugar de una gira convencional debido al desgaste en los octogenarios músicos, Keith Richards dejó en claro en una reciente charla con Billboard que desea seguir adelante. “Será emocionante hasta que algo dentro de mí diga: ‘Eso es todo’”, comentó. “Me encanta trabajar con los chicos. Quiero decir, ¿qué otra cosa voy a hacer?”.