SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cómo será el debut de Jorge Gómez en la presidencia ejecutiva de Codelco

    El lunes el ex CEO de Collahuasi asume como nuevo máximo ejecutivo de la cuprera estatal en reemplazo de Rubén Alvarado.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Jorge Gómez es el nuevo presidente ejecutivo de Codelco.

    Como una coreografía varias veces ensayada. La llegada de Jorge Gómez a la presidencia ejecutiva de Codelco, que se materializa a contar de este lunes 13 de julio, está planificada minuto a minuto.

    A las 8.30 de la mañana en punto, un auto institucional lo pasará a buscar a su casa. A las 9.00 se tiene previsto que llegue al edificio corporativo de la corporación estatal, en Huérfanos 1270, donde lo esperará la vicepresidenta de Gestión de Personas, Mary Carmen Llano, junto al secretario general del directorio, Hernán Sepúlveda.

    De allí, subirán al piso 11, donde estará su oficina junto a la colindante, que corresponde a la del presidente del directorio, Bernardo Fontaine, quien lo estará esperando para presentarle sus nuevas dependencias.

    Luego se sentarán solos para una reunión que no debiera tardar más de 45 minutos, de manera que cerca de las 10 de la mañana vayan al salón adjunto, donde tendrán un encuentro con los vicepresidentes, para su presentación.

    En ese encuentro se prevé que Gómez realice un pequeño discurso donde dé a conocer su estilo y sus prioridades, y una visión general sobre el futuro plan estratégico de la compañía.

    Al cierre de esta reunión, ya cerca del mediodía, irá recorriendo los pisos para saludar a los diferentes equipos de la torre corporativa.

    Posteriormente, vendrá todo el proceso de inducción, que considera charlas de seguridad y la incorporación digital, con la personalización de su computador y teléfono, para que en la misma tarde ya inicie su trabajo formal.

    En su escritorio lo estarán esperando varias carpetas, entre ellas los reportes y análisis de cifras que se han ido elaborando desde la llegada de Fontaine a la presidencia, el 27 de mayo, con miras al proceso de preparación de un plan estratégico corporativo para los próximos cuatro años, que llevará a cabo Gómez junto a Fontaine y a los respectivos tres comités del directorio: Proyectos y Financiamiento de Inversiones, Gestión y Sustentabilidad. Se espera que esté listo en septiembre.

    Evidentemente, Gómez y Fontaine ya han hablado varias veces antes. De hecho, antes de que Gómez fuese nominado presidente ejecutivo, se habían contactado tres veces. Y tienen una visión general común de lo que requiere la estatal, en cuanto a producir “con rentabilidad y seguridad”, contó un cercano.

    Hay dos informes entonces que Gómez recibirá en cuanto llegue. Uno, conocido el lunes pasado, que reitera cifras ya conocidas, como la caída en producción, menores flujos de caja operacionales y mayor endeudamiento del periodo 2022-25 frente al 2018-21, pese a un precio del cobre un 30% superior, en una clara comparación de periodos gubernamentales y una crítica subliminal a la gestión anterior de Máximo Pacheco. Y que resalta que los excedentes que la corporación ha traspasado al fisco corresponden principalmente a deuda, puesto que se han enviado cerca de US$7 mil millones al Estado y Codelco ha tomado deuda por US$8 mil millones en este periodo. Este análisis apunta entonces a “una revisión detallada de la cartera de negocios de la compañía y sus potencialidades, de los gastos y las inversiones”.

    Y otro informe que hace un comparativo entre Codelco y las principales mineras privadas en cuanto a producción, costos directos y totales, proyectos y deuda. Y la brecha existente es amplia, sobre todo en lo referido a costos de producción y de proyectos.

    El plan estratégico, en todo caso, tiene algunos elementos que ya se sostienen, como la profundización de las alianzas público-privadas, como las que llevó a cabo Pacheco en el litio con SQM, con Anglo American en Andina-Los Bronces o la de El Abra con Freeport, que lleva décadas. Según fuentes conocedoras de la nueva administración, hoy no existen planes de privatizar parte o el total de Codelco y tampoco de vender activos que generan flujos positivos como el 10% de Quebrada Blanca o el 49% de El Abra.

    En los siguientes días, Gómez tendrá sus inducciones personales por área y por división, para lo cual pronto saldrá a terreno.

    Y es probable que en sus primeros días al mando, ya anuncie cambios gerenciales, dado que pretende armar su propio equipo. De allí que hayan surgido nombres como el del exgerente general de CMP, Francisco Carvajal, quien trabajó con Gómez en Collahuasi.

    Más sobre:Jorge GómezCodelcoCobreMineríaLitioNegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Constanza Hube: “La UDI tiene que tener una identidad propia, clara y fuera de lo que sería Chile Vamos”

    Lo más leído

    1.
    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    2.
    Megarreforma: Gobierno cede y mantiene impuesto a las empresas en 23% tras amenaza del PPD de anular acuerdo

    Megarreforma: Gobierno cede y mantiene impuesto a las empresas en 23% tras amenaza del PPD de anular acuerdo

    3.
    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política

    4.
    Hugo Villagrán, otro imputado en el caso Primus: “Este caso dio un giro de 180 grados en mi vida profesional”

    Hugo Villagrán, otro imputado en el caso Primus: “Este caso dio un giro de 180 grados en mi vida profesional”

    5.
    Joseph Ramos: “Todas las evaluaciones dicen que la franquicia tributaria no está funcionando”

    Joseph Ramos: “Todas las evaluaciones dicen que la franquicia tributaria no está funcionando”

    6.
    Santiago Morning, la Familia Petermann e inmobiliarias: los afectados por el nuevo Plan Regulador de Quilicura

    Santiago Morning, la Familia Petermann e inmobiliarias: los afectados por el nuevo Plan Regulador de Quilicura

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 11 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 11 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas
    Chile

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025
    Negocios

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025

    La construcción es menos optimista sobre el futuro inmediato que el ministro de Hacienda

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya
    El Deportivo

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya

    Se hizo viral: la razón del hincha noruego para negarse a remar en las celebraciones que comanda Erling Haaland

    La particular historia entre Erling Haaland y Jude Bellingham que marca el duelo entre Noruega e Inglaterra en el Mundial

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”
    Cultura y entretención

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

    Catherine Lacey: “Valoro profundamente la experiencia de leer un libro real, de papel”

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos
    Mundo

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos

    Hasan Hasanovich, sobreviviente de Srebrenica: “Lo que ocurrió es una mancha negra en la conciencia de la sociedad holandesa”

    Trump asegura que hay “mil misiles listos” para atacar “inmediatamente” si Teherán cumple su “amenaza” de matarlo

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas
    Paula

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy