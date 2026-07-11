Cómo será el debut de Jorge Gómez en la presidencia ejecutiva de Codelco

Como una coreografía varias veces ensayada. La llegada de Jorge Gómez a la presidencia ejecutiva de Codelco, que se materializa a contar de este lunes 13 de julio, está planificada minuto a minuto.

A las 8.30 de la mañana en punto, un auto institucional lo pasará a buscar a su casa. A las 9.00 se tiene previsto que llegue al edificio corporativo de la corporación estatal, en Huérfanos 1270, donde lo esperará la vicepresidenta de Gestión de Personas, Mary Carmen Llano, junto al secretario general del directorio, Hernán Sepúlveda.

De allí, subirán al piso 11, donde estará su oficina junto a la colindante, que corresponde a la del presidente del directorio, Bernardo Fontaine, quien lo estará esperando para presentarle sus nuevas dependencias.

Luego se sentarán solos para una reunión que no debiera tardar más de 45 minutos, de manera que cerca de las 10 de la mañana vayan al salón adjunto, donde tendrán un encuentro con los vicepresidentes, para su presentación.

En ese encuentro se prevé que Gómez realice un pequeño discurso donde dé a conocer su estilo y sus prioridades, y una visión general sobre el futuro plan estratégico de la compañía.

Al cierre de esta reunión, ya cerca del mediodía, irá recorriendo los pisos para saludar a los diferentes equipos de la torre corporativa.

Posteriormente, vendrá todo el proceso de inducción, que considera charlas de seguridad y la incorporación digital, con la personalización de su computador y teléfono, para que en la misma tarde ya inicie su trabajo formal.

En su escritorio lo estarán esperando varias carpetas, entre ellas los reportes y análisis de cifras que se han ido elaborando desde la llegada de Fontaine a la presidencia, el 27 de mayo, con miras al proceso de preparación de un plan estratégico corporativo para los próximos cuatro años, que llevará a cabo Gómez junto a Fontaine y a los respectivos tres comités del directorio: Proyectos y Financiamiento de Inversiones, Gestión y Sustentabilidad. Se espera que esté listo en septiembre.

Evidentemente, Gómez y Fontaine ya han hablado varias veces antes. De hecho, antes de que Gómez fuese nominado presidente ejecutivo, se habían contactado tres veces. Y tienen una visión general común de lo que requiere la estatal, en cuanto a producir “con rentabilidad y seguridad”, contó un cercano.

Hay dos informes entonces que Gómez recibirá en cuanto llegue. Uno, conocido el lunes pasado, que reitera cifras ya conocidas, como la caída en producción, menores flujos de caja operacionales y mayor endeudamiento del periodo 2022-25 frente al 2018-21, pese a un precio del cobre un 30% superior, en una clara comparación de periodos gubernamentales y una crítica subliminal a la gestión anterior de Máximo Pacheco. Y que resalta que los excedentes que la corporación ha traspasado al fisco corresponden principalmente a deuda, puesto que se han enviado cerca de US$7 mil millones al Estado y Codelco ha tomado deuda por US$8 mil millones en este periodo. Este análisis apunta entonces a “una revisión detallada de la cartera de negocios de la compañía y sus potencialidades, de los gastos y las inversiones”.

Y otro informe que hace un comparativo entre Codelco y las principales mineras privadas en cuanto a producción, costos directos y totales, proyectos y deuda. Y la brecha existente es amplia, sobre todo en lo referido a costos de producción y de proyectos.

El plan estratégico, en todo caso, tiene algunos elementos que ya se sostienen, como la profundización de las alianzas público-privadas, como las que llevó a cabo Pacheco en el litio con SQM, con Anglo American en Andina-Los Bronces o la de El Abra con Freeport, que lleva décadas. Según fuentes conocedoras de la nueva administración, hoy no existen planes de privatizar parte o el total de Codelco y tampoco de vender activos que generan flujos positivos como el 10% de Quebrada Blanca o el 49% de El Abra.

En los siguientes días, Gómez tendrá sus inducciones personales por área y por división, para lo cual pronto saldrá a terreno.

Y es probable que en sus primeros días al mando, ya anuncie cambios gerenciales, dado que pretende armar su propio equipo. De allí que hayan surgido nombres como el del exgerente general de CMP, Francisco Carvajal, quien trabajó con Gómez en Collahuasi.