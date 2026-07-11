Carlos Cabezas y Electrodomésticos brindarán shows gratuitos en Mediamorfosis 2026

Mediamorfosis, el festival de nuevos medios, desarrollará su edición 2026 entre el 29 de julio y el 2 de agosto. Y anunció que, como parte de su programación, contará con dos presentaciones en vivo que cruzarán música, tecnología y sonido inmersivo.

Carlos Cabezas inaugurará el evento el miércoles 29 de julio en el Escenario Inmersivo del Teatro Municipal de Viña del Mar. Desde las 18:30 horas, el músico, compositor y productor chileno presentará una reinterpretación del bolero junto al director de orquesta René Calderón y un cuarteto de cuerdas, en un innovador formato de audio inmersivo.

Foto: Sergio Mora Díaz

Pionero en la exploración de tecnologías aplicadas a la música, Cabezas propondrá una experiencia multidimensional que expande los límites de la escucha y sumerge al público en un paisaje sonoro envolvente. El show se complementará con una puesta en escena de atmósferas lumínicas y visuales inmersivas a cargo del colectivo Trimex.

Al día siguiente, el jueves 30 de julio (desde las 19:30 horas), Electrodomésticos se tomará el Escenario Inmersivo del Teatro Municipal con una propuesta que integra secuencias electrónicas, guitarras crudas, una base rítmica de alta intensidad y un despliegue visual desarrollado también por Trimex.

La banda recorrerá clásicos fundamentales de su repertorio junto a composiciones más recientes, y contará con una puesta en escena apoyada por recursos visuales inmersivos, reforzando el cruce entre música, tecnología y visualidad que caracteriza el festival.

Ambas instancias, la del miércoles 29 y la del jueves 30, son gratuitas con previa inscripción.

Además, Mediamorfosis tendrá una programación que incluirá experiencias inmersivas, conferencias, clínicas, talleres, instalación VR, encuentros con referentes nacionales e internacionales, entre otros hitos.

El evento es financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y cuenta con el apoyo de CORFO a través del programa Viraliza.