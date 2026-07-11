SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Carlos Cabezas y Electrodomésticos brindarán shows gratuitos en Mediamorfosis 2026

    El festival de nuevos medios ofrecerá dos presentaciones en vivo que cruzarán música, tecnología y sonido inmersivo en el Teatro Municipal de Viña del Mar. El evento, que contará con más actividades y anuncios, se desarrollará entre el 29 de julio y el 2 de agosto.

    Por 
    Equipo de Culto
    Carlos Cabezas y Electrodomésticos brindarán shows gratuitos en Mediamorfosis 2026

    Mediamorfosis, el festival de nuevos medios, desarrollará su edición 2026 entre el 29 de julio y el 2 de agosto. Y anunció que, como parte de su programación, contará con dos presentaciones en vivo que cruzarán música, tecnología y sonido inmersivo.

    Carlos Cabezas inaugurará el evento el miércoles 29 de julio en el Escenario Inmersivo del Teatro Municipal de Viña del Mar. Desde las 18:30 horas, el músico, compositor y productor chileno presentará una reinterpretación del bolero junto al director de orquesta René Calderón y un cuarteto de cuerdas, en un innovador formato de audio inmersivo.

    Foto: Sergio Mora Díaz

    Pionero en la exploración de tecnologías aplicadas a la música, Cabezas propondrá una experiencia multidimensional que expande los límites de la escucha y sumerge al público en un paisaje sonoro envolvente. El show se complementará con una puesta en escena de atmósferas lumínicas y visuales inmersivas a cargo del colectivo Trimex.

    Al día siguiente, el jueves 30 de julio (desde las 19:30 horas), Electrodomésticos se tomará el Escenario Inmersivo del Teatro Municipal con una propuesta que integra secuencias electrónicas, guitarras crudas, una base rítmica de alta intensidad y un despliegue visual desarrollado también por Trimex.

    La banda recorrerá clásicos fundamentales de su repertorio junto a composiciones más recientes, y contará con una puesta en escena apoyada por recursos visuales inmersivos, reforzando el cruce entre música, tecnología y visualidad que caracteriza el festival.

    Ambas instancias, la del miércoles 29 y la del jueves 30, son gratuitas con previa inscripción.

    Además, Mediamorfosis tendrá una programación que incluirá experiencias inmersivas, conferencias, clínicas, talleres, instalación VR, encuentros con referentes nacionales e internacionales, entre otros hitos.

    El evento es financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y cuenta con el apoyo de CORFO a través del programa Viraliza.

    Foto: Bonnet Estudio

    Lee también:

    Más sobre:MúsicaCarlos CabezasElectrodomésticosMediamorfosisRené CalderónTrimexMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump asegura que hay “mil misiles listos” para atacar “inmediatamente” si Teherán cumple su “amenaza” de matarlo

    Irán acusa a EE.UU. de violar el acuerdo tras las nuevas sanciones del Tesoro a la cúpula del nuevo ayatolá

    Detienen en Argentina a chileno acusado de llevarse a su hija durante régimen de visitas en Paraguay

    Senapred reporta 21 personas aisladas en el Maule por sistema frontal y 10 viviendas dañadas en Isla de Pascua por fuertes vientos

    Venezuela eleva a 4.118 el número de muertos por los devastadores terremotos de junio

    “Ministro tramposo”: Senadores de oposición arremeten contra Quiroz tras polémica por impuesto corporativo de la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    La noche en que el mar arrasó Chile: la historia del devastador terremoto y maremoto de 1730

    La noche en que el mar arrasó Chile: la historia del devastador terremoto y maremoto de 1730

    2.
    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”

    3.
    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    4.
    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    5.
    1986: el año en que el rock latino encontró su voz

    1986: el año en que el rock latino encontró su voz

    6.
    Lanzan fecha de estreno en cines y trailer de Papi Ricky: La Película

    Lanzan fecha de estreno en cines y trailer de Papi Ricky: La Película

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Detienen en Argentina a chileno acusado de llevarse a su hija durante régimen de visitas en Paraguay
    Chile

    Detienen en Argentina a chileno acusado de llevarse a su hija durante régimen de visitas en Paraguay

    Senapred reporta 21 personas aisladas en el Maule por sistema frontal y 10 viviendas dañadas en Isla de Pascua por fuertes vientos

    “Ministro tramposo”: Senadores de oposición arremeten contra Quiroz tras polémica por impuesto corporativo de la megarreforma

    Felipe Ramírez Huerta llega como nuevo CFO de Mall Plaza
    Negocios

    Felipe Ramírez Huerta llega como nuevo CFO de Mall Plaza

    Marina del Sol y Dreams piden suspender licitaciones de casinos en Iquique, Viña del Mar, Coquimbo y Pucón

    Hacienda eleva a US$ 23.600 millones su plan de emisión de bonos para 2026 tras el nuevo techo de deuda

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS
    Tendencias

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    Chile presenta oficialmente a Zuri, la mascota del Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17
    El Deportivo

    Chile presenta oficialmente a Zuri, la mascota del Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17

    El divertido festejo de Keyne, hermano menor de Lamine Yamal, luego de la clasificación de España semis del Mundial

    Lamine Yamal lanza desafiante mensaje a Francia y ningunea a Argentina: “Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros”

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED
    Tecnología

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Carlos Cabezas y Electrodomésticos brindarán shows gratuitos en Mediamorfosis 2026
    Cultura y entretención

    Carlos Cabezas y Electrodomésticos brindarán shows gratuitos en Mediamorfosis 2026

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Trump asegura que hay “mil misiles listos” para atacar “inmediatamente” si Teherán cumple su “amenaza” de matarlo
    Mundo

    Trump asegura que hay “mil misiles listos” para atacar “inmediatamente” si Teherán cumple su “amenaza” de matarlo

    Irán acusa a EE.UU. de violar el acuerdo tras las nuevas sanciones del Tesoro a la cúpula del nuevo ayatolá

    Venezuela eleva a 4.118 el número de muertos por los devastadores terremotos de junio

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa