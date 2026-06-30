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    Las 9 series nuevas más destacadas del primer semestre de 2026

    Si a comienzos de año El Caballero de los Siete Reinos refrescó el universo de Game of Thrones, durante las últimas semanas La Maldición de Widow’s Bay asombró con su apuesta de comedia y terror. Ambas son parte de este listado, donde, punto por punto, revisamos las principales producciones estrenadas durante estos primeros meses.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Las 9 series nuevas más destacadas del primer semestre de 2026

    La primera mitad de 2026 llega a su fin y deja atrás una oleada de series nuevas que merecen atención. Si a inicios de año El caballero de los Siete Reinos le dio frescura al universo de Game of thrones, al término del semestre La maldición de Widow’s Bay presentó una original fórmula de terror y comedia.

    Ambas son parte de este listado, donde, punto por punto, revisamos las principales producciones estrenadas durante estos primeros meses.

    *La Maldición de Widow’s Bay (Apple TV)

    Widow’s Bay es un pueblo isleño donde abundan los supersticiosos y los sucesos extraños. Esa fama se contrapone a los intereses de Tom Loftis (Matthew Rhys), su extravagante alcalde, quien planea convertir el lugar en un polo que atraiga a los turistas. El problema es que justo cuando llega un reportero de The New York Times una niebla se apodera de la isla y se multiplican los episodios difíciles de explicar. Humor y terror se conjugan en un equilibrio digno de aplausos y –probablemente– candidaturas a los principales premios de la industria. Y ya es una certeza que tendrá una segunda temporada.

    Copyrighted

    *El Caballero de los Siete Reinos (HBO/HBO Max)

    El spin-off de Game of thrones triunfó con su primer ciclo (en 2027 llegará el segundo). La historia gira en torno a Dunk (Peter Claffey), un modesto caballero que intenta hacerse de un nombre participando en un torneo de justas en el que están inscritos los principales hombres del reino. Por azar conoce a Egg (Dexter Sol Ansell), un niño que se autodenomina su escudero. En el camino se encuentran con los Targaryen –años después de la caída del último dragón– y con una trama que sobrepasa las capacidades de ambos héroes. Con humor y drama, la ficción cocreada por Ira Parker y George R. R. Martin tuvo una recepción unánime, como hace tiempo no le ocurría a la popular saga de HBO.

    *Wonder Man (Disney+)

    Aunque pasó algo desapercibida –debe ser por lejos la serie de Marvel con menor promoción–, al momento del recuento asoma entre los títulos más sólidos del primer semestre. Su protagonista es Simon Williams / Wonder Man (Yahya Abdul-Mateen II), un actor en apuros que posee superpoderes secretos y audiciona para una nueva versión de Wonder Man. Pronto genera una improbable amistad con Trevor Slattery (Ben Kingsley), un personaje secundario de Marvel. La producción funciona como sátira de Hollywood y como un entrañable viaje a través de la camaradería de dos personajes disímiles.

    T ROWDEN

    *DTF St. Louis (HBO/HBO Max)

    Compuesta de siete capítulos, esta miniserie arrancó con el misterio alrededor de un asesinato y con un triángulo amoroso, para luego transformarse en algo más singular y maduro. La historia arranca con la amistad que se forma entre el meteorólogo Clark Forrest (Jason Bateman) y Floyd Smernitch (David Harbour), un intérprete de lengua de señas casado con Carol Love-Smernitch (Linda Cardellini). Semanas después de que Clark le habla a Floyd sobre una aplicación para que las personas casadas tengan aventuras extramatrimoniales, Floyd aparece muerto. El crimen atrae a la dupla de detectives conformada por el experimentado Donoghue Homer (Richard Jenkins) y la novata Jodie Plumb (Joy Sunday).

    *El Señuelo (Prime Video)

    Riz Ahmed ejerce como creador, guionista y protagonista de esta serie que llegó en marzo a Prime Video. El actor de Sound of metal (2020) encarna Shah Latif, un actor que audiciona para convertirse en el próximo James Bond. Aunque el proceso sale mal, sus posibilidades de transformarse en el nuevo agente 007 aumentan por accidente y queda perfilado como uno de los favoritos para encarnar el papel. Proveniente de una familia musulmana pakistaní del oeste de Londres, su decisión de postular al rol genera diferentes reacciones en su círculo más íntimo.

    Copyrighted

    *Margo Tiene Problemas de Dinero (Apple TV)

    Margo Millet (Elle Fanning) es una aspirante a escritora que queda embarazada de un profesor de su universidad. Tras abandonar los estudios y tener al niño, opta por incursionar OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos. Esas experiencias con su propia cuenta generan diferentes consecuencias en las complejas relaciones que mantiene con sus padres, Shyanne (Michelle Pfeiffer) y Jinx (Nick Offerman). Basada en la célebre novela de Rufi Thorpe, la ficción alterna con éxito las risas y las lágrimas. Apple ya confirmó que tendrá segunda temporada.

    *Cómo Llegar al Cielo desde Belfast (Netflix)

    Estrenada en febrero en Netflix, la nueva serie de la guionista irlandesa Lisa McGee (creadora de Derry girls) comienza con tres amigas de colegio que viajan de Belfast al condado de Donegal para acudir al funeral de la cuarta integrante del grupo. Las extrañas señales que identifican en el velorio las impulsan a investigar las circunstancias de su muerte. Esa es la excusa para indagar en la amistad de tres mujeres de mediana edad cuyas vidas adultas tienen grietas, una explocación que la distinugue de la anterior producción de McGee.

    *Star City (Apple TV)

    Otro spin-off que triunfó durante estos meses. Si For all Mankind narra la respuesta de Estados Unidos a la llegada de la Unión Soviética a la Luna, esta serie sigue a los astronautas, ingenieros y oficiales de inteligencia tras la Cortina de Hierro. El personaje principal es el “Chief Designer” (Rhys Ifans), la fuerza detrás del programa espacial soviético. Con un tono propio de las historias de espionaje, la producción funciona como complemento de la historia principal y como una trama con alma propia. Sumará nuevos episodios en la plataforma hasta el 10 de julio.

    *Half Man (HBO/HBO Max)

    Aunque no despertó el mismo entusiasmo de Bebé reno, la nueva serie de Richard Gadd dejó dos impecables actuaciones y algunos momentos de alto voltaje. La ficción gira en torno a Niall Kennedy (Jamie Bell de adulto, Mitchell Robertson de joven) y Ruben Pallister (el propio Gadd y Stuart Campbell), dos hombres que, si bien no tienen un vínculo sanguíneo, fueron criados como hermanos. Con el matrimonio de Niall como centro de un explosivo reencuentro, sus seis capítulos van y vienen en el tiempo, indagando en las zonas oscuras de la masculinidad y en heridas de difícil cicatrización.

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