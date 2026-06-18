La gran sorpresa del streaming en 2026: el éxito de La Maldición de Widow’s Bay

Horror, comedia y la vieja pero siempre rendidora idea de “pueblo chico, infierno grande”. Ese es el sello que ha desplegado La maldición de Widow’s Bay, la serie de Apple TV que cuenta con Matthew Rhys en el rol principal y un imaginario que ha encantado a fanáticos de las historias de género y al público común y corriente.

La acción transcurre en un pintoresco pueblo isleño ubicado a 64 kilómetros de la costa de Nueva Inglaterra. Sin el atractivo de otros lugares cercanos, la localidad rara vez recibe grandes oleadas de turistas.

Fotos: Apple TV Copyrighted

Para desconcierto de una comunidad que no lo respeta en lo más mínimo, el alcalde Tom Loftis (interpretado por Rhys) se rebela ante esa realidad y se propone seducir a nuevos viajeros. Y su objetivo se cumple en la medida que empiezan a ocurrir una seguidilla de extraños sucesos y se desata una maldición centenaria que confirma los peores temores de los más supersticiosos.

Capítulo a capítulo (que oscilan entre los 31 y 48 minutos), la ficción construye un mundo rico en detalles, con personajes singulares pero humanos y con la habilidad de sacar risas y generar miedo en el espectador. Resultado de la destreza de Katie Dippold, la creadora, y de un grupo de directores compuesto por Hiro Murai, Andrew DeYoung, Ti West y Sam Donovan. IndieWire celebró que su tono “es lo más parecido a Teddy Perkins que hemos visto desde entonces”. Un guiño al episodio de la segunda temporada de Atlanta –dirigido por Murai y escrito por Donald Glover– que sacudió la televisión en 2018.

La producción ha sido seleccionada por medios como The Guardian, The Hollywood Reporter y The New York Times como uno de los mejores títulos de la primera mitad de 2026. Este último periódico declaró: “Lo que la eleva como la mejor serie nueva es cómo reinventa un cliché televisivo muy usado –el acogedor pueblo remoto habitado por excéntricos adorables– y cómo convierte la historia del pueblo en su mayor monstruo”.

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Origen en la comedia

Katie Dippold, la creadora de La maldición de Widow’s Bay, ha realizado principalmente comedias. Su primera película como guionista fue Chicas armadas y peligrosas (2013), comedia de acción con Sandra Bullock y Melissa McCarthy, y luego escribió la versión femenina de Cazafantasmas (2016). Recientemente participó en Mansión Embrujada (2023), el filme basado en una de las atracciones más populares de los parques temáticos de Disney.

Pero el proyecto de su carrera que ha aparecido en la conversación a raíz del éxito de su nueva serie es Parks and Recreation, la sitcom que protagonizó Amy Poehler y tuvo roles memorables de figuras como Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza y Chris Pratt.

Dippold reveló que en una etapa inicial La maldición de Widow’s Bay fue un borrador para esa comedia, en la que estuvo implicada como guionista y coproductora. Como tal, estaba mucho más cargada al humor que a los sustos.

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“Era más cómica y creo que reflejaba bien mi sentido del humor. Pero no sé si habría visto esa serie, porque creo que podría haber parecido más una parodia, y como fanática del terror, sólo quiero sumergirme en la isla. Quiero sentir que estoy en Nueva Inglaterra. Quiero sentirme aislada, y quiero sentir que podría explorar esta isla y encontrar todos los rincones, recovecos y pequeños lugares aterradores”, explicó a Deadline.

¿Por qué esa fijación con esa localidad? Por los paseos que cada verano realizaba junto a su familia por Long Branch, Nueva Jersey. “Tenía como seis años, y ese lugar era caótico y aterrador. Pero me encantaba. Estaba tan mareada, con ganas de entrar, y gritaba y me reía”, contó, junto con detenerse en las travesuras que protagonizaba junto a amigos en casas abandonadas y espacios similares. “Tienes mucho miedo, pero te ríes a carcajadas, y simplemente quería plasmar esa sensación en la televisión”.

En la mira de los Emmy

Aunque llega justo al cierre del plazo de elegibilidad de la premiación, los medios especializados pronostican que la serie conseguirá una amplia presencia en la próxima edición de los Emmy, en parte por el impacto que ha generado y en parte porque varios títulos habituales de ese apartado (como El Oso) no lanzaron nuevos episodios dentro del período.

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Sin embargo, los últimos tres capítulos de La maldición de Widow’s Bay no cumplieron con el plazo estipulado (31 de mayo), por lo que no podrán ser considerados en esta edición y podrían disputar un lugar recién en la versión de 2027. El listado de nominaciones se anunciará el próximo 8 de julio y la ceremonia está programada para el 14 de septiembre.

Por lo pronto, la ficción ya fue renovada para una segunda temporada y Dippold firmó un contrato global con Apple TV para seguir realizando esta y otras series.