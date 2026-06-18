Las claves de la serie Star City (o todo lo que nunca supimos del programa espacial de la URSS)

Estrenada en 2019, la serie For all Mankind le propuso a los espectadores una ucronía en que el ganador de la carrera espacial no fue Estados Unidos, sino que la URSS, gracias al alunizaje protagonizado por el cosmonauta Alexei Leonov en junio de 1969.

Si bien esa ficción de la plataforma Apple TV se narra desde el punto de vista estadounidense, Ronald D. Moore, Ben Nedivi y Matt Wolpert también se dedicaron a investigar en detalle el programa espacial soviético. Los descubrimientos de ese trabajo nutrieron parte de la base de la producción –que terminará en 2017 con su sexta y última temporada–, pero además alimentaron una idea adicional: una serie enfocada exclusivamente en lo que ocurrió con astronautas, ingenieros y oficiales de inteligencia tras la Cortina de Hierro.

Fotos: Apple TV

“Sinceramente, cada historia que leíamos y cada persona sobre la que leíamos nos parecían un mundo muy rico y desconocido, porque el programa espacial soviético era, en esencia, un programa increíblemente secreto. Muchas de las historias que leíamos se mantuvieron en secreto durante décadas y sólo salieron a la luz tras la caída de la Unión Soviética. Así que, cuanto más leíamos, más sentíamos que se necesitaba otra serie para poder contar todas estas historias”, indica Wolpert a Culto.

De ese modo, se lanzaron en la creación de una serie que el guionista y productor describe como una “especie de thriller de espías paranoico”. La historia, que suma un nuevo episodio en Apple TV todos los viernes hasta el 10 de julio, es liderada por una enigmática figura conocida como “Chief Designer”. Principal fuerza impulsora detrás del programa espacial soviético, es un hombre cuyos logros durante la Guerra Fría resultan brillantes pero se mantienen en absoluto anonimato. Así se ilustra durante los primeros minutos, donde recibe una condecoración en un salón completamente vacío.

“Me intrigó y sentí curiosidad, lo que siempre es un buen comienzo”, expresa el actor galés Rhys Ifans, quien tomó la responsabilidad de encarnar al protagonista.

Lukas äalna

“Al igual que a ellos, me sorprendió lo poco que sabemos del programa espacial soviético. Por supuesto, del programa espacial estadounidense se han realizado películas, novelas y series de televisión desde los años 60 y 70. Y el programa espacial ruso, así como el Chief Designer, quedó en cierto modo olvidado en los anales de la historia. Así que me emocionó mucho poder finalmente mostrarle al mundo quién fue Sergei Korolev, o al menos una versión de él”, agrega el intérprete visto en películas como Un lugar llamado Notting Hill (1999) y El sorprendente Hombre Araña (2012).

Aunque Star City es un ejercicio de historia alternativa, el rigor histórico es parte central del proceso creativo encabezado por Ben Nedivi y Matt Wolpert, showrunners de la ficción.

Así lo explica Nedivi: “Contamos con la libertad de seguir nuestro propio camino. Pero creo que tenemos una responsabilidad, en especial porque se trata de una historia alternativa en una época (la actual) en la que abundan las cosas falsas que se sienten y se ven reales. Sentimos que es muy importante para nuestra serie capturar con la mayor fidelidad posible el mundo real y los hechos que estamos abordando”.

Acorde a ese enfoque, los capítulos describen que el Chief Designer debe total lealtad a un régimen opresivo. “Él quiere que la URSS sea la envidia del mundo, por supuesto que sí. Y a nivel personal, quiere lograr y ver cumplidos sus sueños de enviar personas al espacio, a la Luna. Pero tiene que sortear obstáculos en el camino, porque el Estado es muy exigente. El Estado te pide que hagas cosas que a veces son imposibles de lograr. Pero aun así tienes que hacerlas”, enfatiza el actor.

En un contexto de “una paranoia y una ansiedad constantes”, su personaje debe “operar en muchos niveles: complacer a su amo, creerse superior a él y a veces actuar a sus espaldas. Es un riesgo alto”, asegura.

Viaje en el tiempo

Al igual que For all Mankind, Star City posee una minuciosa recreación de época que transporta al espectador a fines de los años 60. Rhys Ifans quedó asombrado con el trabajo que consiguió la producción en Lituania.

“Cada día era una locura porque llegábamos y habitábmos un mundo creado especialmente para nosotros, particularmente por los diseñadores, y que era totalmente inmersivo. Todo lo que vestías, tocabas, comías y bebías era muy evocador. Era como viajar en el tiempo, día tras día. Y eso, a su vez, hizo que nuestro trabajo como grupo de actores fuera muy fácil y emocionante. También era maravilloso estar en un mundo sin computadores ni celulares, o casi sin ninguno”, señala.

De ese modo, con ese nivel de inmersión, Ifans se fue metiendo en la psiquis de un personaje que “ha sido despojado de su humanidad, porque no tiene nombre. No existe en la sociedad ni en el mundo. Así que en cierto modo es un componente de la maquinaria soviética”.

Al mismo tiempo el actor observa: “Como todos sabemos, las personas que viven bajo estos sistemas son extremadamente resilientes. Y hay una parte en cada una de ellas que no se puede extinguir. Hay una humanidad inextinguible (...) Además de ser científico, ingeniero y físico, también hay poesía en él. Se percibe como un artista y experimenta las frustraciones que un artista sentiría bajo estos sistemas“.

Courtesy Of Apple

“Hay un punto de divergencia, pero muchas de las historias que contamos, muchos de los personajes de los que hablamos en la serie, están basados ​​en historias y personajes reales sobre los que hemos leído o investigado, lo que lo hace aún más aterrador, la verdad, que este tipo de cosas sucedieran. Y sucedían con bastante frecuencia en los años 60 y 70 en el programa espacial soviético“, apunta Ben Nedivi.

En tanto, su compañero de labores concluye: “Creo que a la gente le va a encantar ver este otro elemento de la carrera espacial“.