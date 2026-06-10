Peter Capaldi: “Queremos expresar que si el mundo te resulta aterrador y confuso, no estás solo”

Peter Capaldi (Glasgow, 1958) ha dividido sus últimos años entre Gideon Shepherd, un misterioso personaje que emerge como el antagonista de la serie La hora del diablo, y Daniel Hegarty, el detective que lidera Historial criminal. Y parece estar disfrutando de ser parte central de ambas caras de la moneda.

“Creo que una de las cosas propias de la actuación es que usas mucho de ti mismo. Se trata de hacer tuyo el personaje y encontrar las partes de ti que responden o tienen empatía con la historia de ese personaje”, apunta en conversación con Culto, enfatizando que en el caso de Daniel le resulta “agradable interpretar a alguien tan velado, misterioso y bastante difícil”.

Fotos: Apple TV Matt Towers

Como lo expuso la primera temporada de Historial criminal –disponible en la plataforma Apple TV–, Hegarty es un tipo del que es mejor no fiarse. Un hombre receloso de su pasado cuya mayor lealtad es consigo mismo. Tras los tumultuosos eventos del primer ciclo, June Lenker (Cush Jumbo) se ha mantenido alejada de él, pero deben formar una alianza después de que se produce la muerte de un adolescente llamado Rohaan en un mitín en Londres y se consolidan las sospechas en torno a los siguientes pasos de un líder de ultraderecha.

“Creo que es muy emocionante ver cómo evoluciona la historia”, afirma el duodécimo Doctor de Doctor Who. “Todos estábamos encantados de participar en la primera temporada, pero no sabíamos si volveríamos o no. Así que, primero, el hecho de que volviéramos fue una grata sorpresa. Y segundo, la naturaleza del drama es diferente en esta temporada con respecto a la primera. Mientras que la primera se centraba mucho en el pasado, ahora hay un caso real y actual con el que tenemos que lidiar, lo que fue muy emocionante”.

La renovación de la serie le permitió reencontrarse con la actriz Cush Jumbo, a quien conoce “desde que empezó en la actuación”, asegura. “Ha sido increíble verla desarrollarse y florecer hasta convertirse en esta maravillosa actriz madura que interpreta este papel con tanta brillantez, profundidad, vigor y gracia. Me encanta estar rodeado de gente creativa, y ella es una persona sumamente creativa”, agrega.

Por su parte, Jumbo no se limita a dedicarle elogiosas palabras a su colega, sino que a destacar una particularidad de su oficio. “Se puede aprender mucho con sólo observarlo. Como probablemente se puede ver en la serie, pareciera que Peter no está haciendo mucho, pero se siente mucho de él y uno está muy inseguro sobre lo que sucederá después, lo que es genial para June. Pero también es algo muy opuesto a Peter, porque es una persona increíblemente amable en la vida real, casi al punto de ser molesto”, señala.

Ambos coinciden en mantener el suspenso en torno a si la ficción tendrá una tercera entrega. “Creo que es una posibilidad. Todo es posible. La haría con gusto, pero no depende de mí”, indica Capaldi.

-Como uno de los productores ejecutivos de la serie, ¿cómo lidia con la responsabilidad de abordar temas como el racismo y la misoginia?

Creo que todos compartimos la responsabilidad de intentar ser adultos a la hora de crear un drama que refleje un mundo complejo y a veces muy oscuro. Así que creo que todos intentamos tratar estos temas con el respeto que se merecen y no sólo sensacionalizarlos o trivializarlos, sino que darles una respuesta reflexiva.

-¿Cree que en algún punto esta temporada es un reflejo realista, pero también inquietante del estado de nuestra sociedad?

Creo que parte de nuestro trabajo es reflejar la sociedad. No tenemos todas las respuestas, pero sin duda sería un error no reconocer la existencia de estos problemas y estas dificultades. Hay una gran dificultad entre las personas que luchan por comprender el mundo, porque en muchas ocasiones, en la época actual, la verdad se oculta, se distorsiona o no se considera tan sagrada como realmente es. Y creo que la gente necesita el consuelo de saber que existen personas –aunque sólo sean artistas– que intentan comprender eso, para poder compartir juntos ese camino.

Luego el actor agrega: “Creo que el objetivo de la mayoría de nosotros consiste en expresar que no estás solo. Si el mundo te parece aterrador y confuso, y deseas que hubiera gente luchando por la verdad, por la verdad real, entonces no estás solo. La serie expresa que hay gente que lo hace. Hay fuerzas oscuras, pero también hay fuerzas que se han vuelto contra ellas y que están de tu lado”.

-¿Hay alguna serie o personaje del género del drama criminal que le haya resultado inspirador mientras realizaba esta segunda temporada?

Me gusta NYPD Blue. Fue una serie bastante radical en su época, técnicamente hablando, por la forma en que se hizo y cómo la filmaron en las calles de Nueva York. El uso de cámaras en mano también fue revolucionario en aquel entonces. Y, por supuesto, estaba el policía Sipowicz, un policía clásico, de la vieja escuela, alcohólico, pero con un corazón de oro. Sipowicz está presente de alguna manera en todos los que interpretamos a estos personajes.