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    Mundo

    Estados Unidos deporta vía aérea a otros 147 migrantes venezolanos

    El vuelo estuvo compuesto por 132 hombres y 15 mujeres, los que fueron recibidos por las autoridades locales en la ciudad venezolana de Barcelona.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Ciudadanos venezolanos aterrizan en la ciudad de Barcelona, en Venezuela. GRAN MISIÓN VUELTA A LA PATRIA EN TELEGRAM

    Un avión procedente de la ciudad estadounidense de Miami, con 147 migrantes venezolanos a bordo, aterrizó este lunes en el país latinoamericano en un nuevo vuelo enmarcado en la denominada Gran Misión Vuelta a la Patria.

    “Aterrizó el vuelo 165 proveniente de Miami, Florida, con 147 compatriotas: 132 hombres, 15 mujeres, todos listos para comenzar una nueva etapa en su amada patria”, anunció la misión en redes sociales.

    La llegada de la aeronave proveniente de Estados Unidos se produjo en el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui de la ciudad de Barcelona, en el noreste de Venezuela, “siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar un feliz reencuentro” en el país, según agregaron las autoridades venezolanas aseverando que el recibimiento se hizo “con dignidad”.

    El pasado 24 de junio aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el centro del país, otro vuelo procedente de la misma urbe norteamericana, en el cual retornaron 164 personas, de las cuales 120 eran hombres, 19 mujeres, cinco niños y dos niñas.

    Más sobre:MundoVenezuelaEstados UnidosVuelve a la PatriaMiami

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