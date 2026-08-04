Gendarmería desvincula a funcionarios que conformaban red para la comisión de delitos en Santiago 1

Gendarmería de Chile informó este lunes la desvinculación de cuatro funcionarios que se desempeñaban en Santiago 1, los que facilitaban el ingreso irregular de especies al penal, las que eran luego comercializadas en el mercado ilícito.

A través de un comunicado, la institución informó que “un trabajo investigativo, a cargo de las jefaturas del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, permitió acreditar la participación” de los ahora cuatro exgendarmes en una “red para la comisión de delitos” al interior de la unidad carcelaria.

De acuerdo con el texto, estos “facilitaban el ingreso irregular de alimentos en cantidades superiores a las permitidas por la administración penitenciaria, operando de esta forma desde el sector de recepción y registro de encomiendas”.

Así, los funcionarios “fueron apercibidos por el artículo 46 del Código Procesal Penal y paralelamente desvinculados de las filas institucionales”.

En este marco, desde Gendarmería relevaron que “la labor de inteligencia institucional permitió determinar que las especies ingresadas de manera irregular iban destinadas al mercado ilícito”, por lo que los antecedentes se pusieron a disposición de la Fiscalía de Foco Investigativo Penitenciario.