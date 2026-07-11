Venezuela eleva a 4.118 el número de muertos por los devastadores terremotos de junio

El número de muertos por los devastadores terremotos que azotaron Venezuela hace un poco más de dos semanas aumentó a más de 4.000, según informó el gobierno local este viernes.

El presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, dio a conocer a través de las redes sociales que la cifra de fallecidos subió a 4.118, lo que representa un incremento de 229 muertes respecto de las 3.889 que se registraban hasta el jueves.

En su publicación también informó que el número de heridos por los sismos consecutivos del 24 de junio se mantiene en 16.740, mientras que los rescatados son 6.462 y la cifra de habitantes sin hogar se ubica en 17.907, de los cuales 17.266 se encuentran en los 89 campamentos transitorios.

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 golpearon en especial el costero estado La Guaira, vecino de Caracas, donde decenas de edificios colapsaron.

Al respecto, el Gobierno de Venezuela reporta que 856 edificios resultaron dañados y que 190 de ellos quedaron colapsados.

Mientras las autoridades locales siguen sin dar una estadística al respecto, las Naciones Unidas estima que hasta unas 50.000 personas podrían haber desaparecido a causa los que se considera unos de los peores terremotos ocurridos en América Latina.

Réplica alerta a los caraqueños

Como consignó la agencia AFP, un temblor de magnitud 3,9 sacudió Caracas cerca de las 11.00 horas locales (misma hora de Chile) de este viernes, provocando la evacuación de decenas de personas desde las torres ubicadas en el sector financiero de El Rosal, al este de la capital.

“Se sintió fuerte (...), desalojaron a todos”, dijo Liliana Peñaloza, empleada de mantenimiento en uno de los edificios. “Aquí estamos asustados porque todo el mundo está a la expectativa. Con lo que pasó el 24 de junio, ya uno está como alerta a todo lo que pasa ”, explicó la mujer.

Por su parte, Amber Llanes, una agente de viajes, quedó “súper nerviosa” después de los devastadores terremotos. “Tenemos bastante angustia de que vuelva a suceder” una “catástrofe”, confesó.

Por medio de las redes sociales además se reportaron desalojos de edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao.

Según el balance oficial entregado hoy, hasta el momento se contabilizan 1.171 réplicas desde el 24 de junio.